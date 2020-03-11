【日本疫情分佈圖】東京迪士尼閉園至4月初 311大地震後首延長

▲ 【新冠肺炎日本疫情分佈圖地圖】日本暫停香港免簽證 北海道確診突破100 東京大阪愛知神奈川皆重災

新型冠狀病毒肺炎日本疫情擴大不息，確診人數迫近1300宗，死亡人數增至19人。日本政府專家警告，新冠肺炎病毒可以在較高溫天氣下存活，日本疫情可能持續至明年。疫情下東京奧運的命運受關注，有東京奧運執行委員表示，若今年不能舉行東京奧運，最現實的方案是將東京奧運推遲一年或兩年。

日媒報道，負責營運東京迪士尼樂園的東方樂園公司（Oriental Land）表示，延長閉園安排，由原本3月15日延至4月上旬。這繼2011年311大地震後，再度長期閉園。

（日本疫情分佈圖、各區確診數字請往下看）

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日本奧組委執行委員會委員高橋治之稱，取消東京奧運會，或在沒有觀眾的情況下舉辦奧運會，會造成極其巨大的經濟損失。他稱將賽事推遲不到一年的時間也將很困難，因為會與其他賽事撞期，推遲兩年最容易安排，因為明年的體育賽事日程大部分都已決定。

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日本JX通訊社數據顯示，截至日本時間周三（11日）中午，日本本地確診新冠肺炎人數累計588人，比前一天再增7人。連計鑽石公主號遊輪確診696宗病例，日本全國新冠肺炎確診個案共計1284宗。

較早前，日本疫情亦再添2死，死者來自愛知縣。日本疫情死亡人數升至19人，鑽石公主號患者佔其中7人。

愛知縣現時有多達99宗新冠肺炎確診病例，有趕上日本疫情最重災區，北海道113宗之勢。

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日媒報道，日本航空公司一名家住千葉縣、50多歲的空姐確診，但未知負責哪條航線等詳細資訊。日航已要求要求2月下旬與她一起工作的12名機組人員居家隔離。

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日本北海道確診總數311宗為全日本最多，病毒學家相信，北海道2月札幌雪祭曾吸引約200萬名遊客到訪，是其後日本疫情擴大一大原因。縱雪祭本身是戶外活動，但場地亦有不少室內設施和餐飲場所，協助病毒傳播。

大阪疫情近日也急劇惡化，確診人數約一周間由個位數激增至73。大阪有兩間Live House先後爆集體感染，數十人確診。

大阪Live House數十人集體感染

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▲ 日本新冠肺炎疫情分佈圖。紅色地區確診至少10宗；橙色至少5宗；黃色至少1宗

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日本47個都、道、府、縣當中，現時已有34個在新冠肺炎疫情下失守，超過70%：

北海道／115宗／3死

宮城縣／1宗

秋田縣／2宗

福島縣／1宗

栃木縣／2宗

群馬縣／1宗

埼玉縣／12宗

千葉縣／23宗

東京都／67宗／2死

神奈川縣／43宗／3死

新潟縣／11宗

石川縣／7宗

山梨縣／2宗

長野縣／3宗

岐阜縣／2宗

靜岡縣／2宗

愛知縣／99宗／3死

滋賀縣／2宗

三重縣／1宗

京都府／13宗

大阪府／73宗

兵庫縣／27宗

奈良縣／7宗

和歌山縣／14宗／1死

廣島縣／1宗

山口縣／3宗

德島縣／1宗

愛媛縣／2宗

高知縣／12宗

福岡縣／3宗

熊本縣／6宗

大分縣／1宗

宮崎縣／1宗

沖繩縣／3宗

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鑽石公主號遊輪／696宗／7死

乘坐包機返日者／14宗

檢疫、政府人員／11宗

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總數／1284宗／19死

以上數字截至3月11日下午。

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日本全國8大地方都已在新冠肺炎疫情下失守。北海道地方、東北地方、關東地方、中部地方、近畿地方、中國地方、四國地方，以及九州地方都有確診病例。

▲ 日本8大地方：北海道地方（紅色）、東北地方（黃色）、關東地方（綠色）、中部地方（天藍色）、近畿地方（藍色）、中國地方（橙色）、四國地方（紫色），九州地方（灰色）

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