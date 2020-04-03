【日本疫情分佈圖】東京近700確診 政府擬向部分家庭發1.4萬現金

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）日本疫情仍未受控。日本本土確診個案逾2800宗，東京都成為日本疫情重災區，確診近700宗，遠遠拋離日本其他地區。另外，日本因應新冠肺炎疫情導致家庭收入減少，計劃向部分家庭發放現金援助，每戶可獲派發20萬日圓（約1.4萬港元）。
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日本JX通訊社數據顯示，截至日本時間周五（4月3日）下午，日本本土新冠肺炎確診人數為2,826人，累計本土病例有73宗死亡個案，愛知縣佔19死最多，東京都佔16死。另外鑽石公主號遊輪有712宗確診，11人死亡。
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共同社報道，疫情導致日本部分家庭的收入大減，日本政府計劃向這些家庭每戶發放20萬日圓的援助。全國共5,800萬戶家庭中，預料約有1,000萬戶受惠。
有關措施最快將於本月7日，列入緊急經濟對策。政府將在長假前爭取通過2020年度補充預算，以落實措施。
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日本47個都、道、府、縣當中，現時已有44個在新冠肺炎疫情下失守，逾90%：
- 北海道／183宗／8死
- 青森縣／9宗
- 宮城縣／13宗
- 秋田縣／9宗
- 山形縣／3宗
- 福島縣／8宗
- 茨城縣／44宗/2死
- 栃木縣／17宗
- 群馬縣／21宗/1死
- 埼玉縣／118宗/3死
- 千葉縣／193宗/1死
- 東京都／684宗／16死
- 神奈川縣／195宗／7死
- 新潟縣／35宗
- 富山縣／8宗
- 石川縣／20宗
- 福井縣／39宗/1死
- 山梨縣／9宗
- 長野縣／10宗
- 岐阜縣／36宗
- 靜岡縣／14宗
- 愛知縣／189宗／19死
- 三重縣／13宗
- 滋賀縣／8宗
- 京都府／95宗
- 大阪府／311宗／3死
- 兵庫縣／170宗／11死
- 奈良縣／19宗
- 和歌山縣／22宗／1死
- 岡山縣／8宗
- 廣島縣／11宗
- 山口縣／6宗
- 德島縣／3宗
- 香川縣／2宗
- 愛媛縣／18宗
- 高知縣／21宗
- 福岡縣／100宗
- 佐賀縣／4宗
- 長崎縣／8宗
- 熊本縣／17宗
- 大分縣／30宗
- 宮崎縣／4宗
- 鹿兒島縣／3宗
- 沖繩縣／11宗
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- 乘坐包機返日者／14宗
- 檢疫、政府人員／71宗
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- 鑽石公主號遊輪／712宗／11死
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- 本土病例總數／2826宗／73死
- （撇除鑽石公主號遊輪病例）
以上數字截至4月3日下午。
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