【日本疫情分佈圖】東京近700確診 政府擬向部分家庭發1.4萬現金

▲ 【新冠肺炎日本疫情分佈圖地圖】

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）日本疫情仍未受控。日本本土確診個案逾2800宗，東京都成為日本疫情重災區，確診近700宗，遠遠拋離日本其他地區。另外，日本因應新冠肺炎疫情導致家庭收入減少，計劃向部分家庭發放現金援助，每戶可獲派發20萬日圓（約1.4萬港元）。

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（日本疫情分佈圖、各區確診數字請往下看）

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日本JX通訊社數據顯示，截至日本時間周五（4月3日）下午，日本本土新冠肺炎確診人數為2,826人，累計本土病例有73宗死亡個案，愛知縣佔19死最多，東京都佔16死。另外鑽石公主號遊輪有712宗確診，11人死亡。

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共同社報道，疫情導致日本部分家庭的收入大減，日本政府計劃向這些家庭每戶發放20萬日圓的援助。全國共5,800萬戶家庭中，預料約有1,000萬戶受惠。

有關措施最快將於本月7日，列入緊急經濟對策。政府將在長假前爭取通過2020年度補充預算，以落實措施。

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▲ 日本新冠肺炎疫情分佈圖。深紅色地區確診至少100宗；鮮紅色至少50宗；橙色至少10宗；黃色至少1宗

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日本47個都、道、府、縣當中，現時已有44個在新冠肺炎疫情下失守，逾90%：

北海道／183宗／8死

青森縣／9宗

宮城縣／13宗

秋田縣／9宗

山形縣／3宗

福島縣／8宗

茨城縣／44宗/2死

栃木縣／17宗

群馬縣／21宗/1死

埼玉縣／118宗/3死

千葉縣／193宗/1死

東京都／684宗／16死

神奈川縣／195宗／7死

新潟縣／35宗

富山縣／8宗

石川縣／20宗

福井縣／39宗/1死

山梨縣／9宗

長野縣／10宗

岐阜縣／36宗

靜岡縣／14宗

愛知縣／189宗／19死

三重縣／13宗

滋賀縣／8宗

京都府／95宗

大阪府／311宗／3死

兵庫縣／170宗／11死

奈良縣／19宗

和歌山縣／22宗／1死

岡山縣／8宗

廣島縣／11宗

山口縣／6宗

德島縣／3宗

香川縣／2宗

愛媛縣／18宗

高知縣／21宗

福岡縣／100宗

佐賀縣／4宗

長崎縣／8宗

熊本縣／17宗

大分縣／30宗

宮崎縣／4宗

鹿兒島縣／3宗

沖繩縣／11宗

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乘坐包機返日者／14宗

檢疫、政府人員／71宗

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鑽石公主號遊輪／712宗／11死

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本土病例總數／2826宗／73死

（撇除鑽石公主號遊輪病例）

以上數字截至4月3日下午。

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