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【日本疫情分佈圖】東京近700確診 政府擬向部分家庭發1.4萬現金

環球社會熱點 14:39 2020/04/03

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【新冠肺炎日本疫情分佈圖地圖】

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）日本疫情仍未受控。日本本土確診個案逾2800宗，東京都成為日本疫情重災區，確診近700宗，遠遠拋離日本其他地區。另外，日本因應新冠肺炎疫情導致家庭收入減少，計劃向部分家庭發放現金援助，每戶可獲派發20萬日圓（約1.4萬港元）。

【日本疫情】奧運延期後 東京確診旋即颷升

【日本疫情】每戶獲派2個布口罩 安倍被斥亂用公帑

（日本疫情分佈圖、各區確診數字請往下看）

【東京奧運】明年7月23日舉行 8月8日結束

【日本疫情】東京奧運延期重挫經濟 損失逐樣數

日本JX通訊社數據顯示，截至日本時間周五（4月3日）下午，日本本土新冠肺炎確診人數為2,826人，累計本土病例有73宗死亡個案，愛知縣佔19死最多，東京都佔16死。另外鑽石公主號遊輪有712宗確診，11人死亡。

【美國疫情分佈圖】日死過千人 紐約州呼吸機僅能撐6日

日本政府緊急狀態有何權力 何以惹爭議

共同社報道，疫情導致日本部分家庭的收入大減，日本政府計劃向這些家庭每戶發放20萬日圓的援助。全國共5,800萬戶家庭中，預料約有1,000萬戶受惠。

有關措施最快將於本月7日，列入緊急經濟對策。政府將在長假前爭取通過2020年度補充預算，以落實措施。

【歐洲疫情分佈】意大利「日失一村人」死亡逼1萬

安倍抗疫收貨？支持度急升近9個百分點

日本新冠肺炎疫情分佈圖。深紅色地區確診至少100宗；鮮紅色至少50宗；橙色至少10宗；黃色至少1宗

日本公廁廁紙日日被偷 餓鬼符咒成功「止竊」

日本喜劇演員志村健疑確診 或成娛樂圈首例

日本47個都、道、府、縣當中，現時已有44個在新冠肺炎疫情下失守，逾90%：

  • 北海道／183宗／8死
  • 青森縣／9宗
  • 宮城縣／13宗
  • 秋田縣／9宗
  • 山形縣／3宗
  • 福島縣／8宗
  • 茨城縣／44宗/2死
  • 栃木縣／17宗
  • 群馬縣／21宗/1死
  • 埼玉縣／118宗/3死
  • 千葉縣／193宗/1死
  • 東京都／684宗／16死
  • 神奈川縣／195宗／7死
  • 新潟縣／35宗
  • 富山縣／8宗
  • 石川縣／20宗
  • 福井縣／39宗/1死
  • 山梨縣／9宗
  • 長野縣／10宗
  • 岐阜縣／36宗
  • 靜岡縣／14宗
  • 愛知縣／189宗／19死
  • 三重縣／13宗
  • 滋賀縣／8宗
  • 京都府／95宗
  • 大阪府／311宗／3死
  • 兵庫縣／170宗／11死
  • 奈良縣／19宗
  • 和歌山縣／22宗／1死
  • 岡山縣／8宗
  • 廣島縣／11宗
  • 山口縣／6宗
  • 德島縣／3宗
  • 香川縣／2宗
  • 愛媛縣／18宗
  • 高知縣／21宗
  • 福岡縣／100宗
  • 佐賀縣／4宗
  • 長崎縣／8宗
  • 熊本縣／17宗
  • 大分縣／30宗
  • 宮崎縣／4宗
  • 鹿兒島縣／3宗
  • 沖繩縣／11宗
  • ————————
  • 乘坐包機返日者／14宗
  • 檢疫、政府人員／71宗
  • ————————
  • 鑽石公主號遊輪／712宗／11死
  • ————————
  • 本土病例總數／2826宗／73死
  • （撇除鑽石公主號遊輪病例）

以上數字截至4月3日下午。

東京禁足掀搶購潮 首都生活圈4縣跟隨

日本檢測最初目的非治療 輕症不驗政策捱批

東京迪士尼樂園的東方樂園公司（Oriental Land）閉園延至4月上旬。這繼2011年311大地震後，再度長期閉園。

北海道雪祭疑集體感染 戶外活動風險不減

日本確診疑冰山一角 專家憂檢測率低

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