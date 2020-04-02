【日本疫情分佈圖】東京近600確診 周五起入境隔離14天

▲ 【新冠肺炎日本疫情分佈圖地圖】

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）日本疫情仍未受控。日本本土確診個案逾2500宗，東京都成為日本疫情重災區，確診近600宗，遠遠拋離日本其他地區。日本首相安倍晉三宣布，所有入境人士，包括日本公民，入境後須自我隔離14天，周五（4月3日）起生效。另外，日本東京奧運將會延期至明年7月23日至8月8日舉行。

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（日本疫情分佈圖、各區確診數字請往下看）

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日本JX通訊社數據顯示，截至日本時間周四（4月2日）下午，日本本土新冠肺炎確診人數為2,561人，比周三大增加65人。本土病例至今有71宗死亡個案，

愛知縣佔19死最多，東京都佔16死。另外鑽石公主號遊輪有712宗確診，11人死亡。

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東京都及相鄰4縣，埼玉縣、千葉縣、神奈川縣，山梨縣上周末限制民眾出行。共同社報道，禁足令之下，東京銀座等平日繁華地區，都變得人流稀疏。

東京百貨公司、電影院、遊樂場紛紛關門，當局亦限制民眾在這賞櫻季節前往公園，避免人多聚集傳播病毒。

不過，禁足令生效前反而令民眾加緊聚集。東京人紛紛到商舖搶購物資，市內多處出現排隊人龍，不排除增加交叉感染機會。

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▲ 日本新冠肺炎疫情分佈圖。深紅色地區確診至少100宗；鮮紅色至少50宗；橙色至少10宗；黃色至少1宗

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日本47個都、道、府、縣當中，現時已有44個在新冠肺炎疫情下失守，逾90%：

北海道／183宗／8死

青森縣／8宗

宮城縣／11宗

秋田縣／8宗

山形縣／3宗

福島縣／8宗

茨城縣／43宗/2死

栃木縣／17宗

群馬縣／20宗/1死

埼玉縣／104宗/3死

千葉縣／191宗/1死

東京都／587宗／16死

神奈川縣／183宗／6死

新潟縣／32宗

富山縣／8宗

石川縣／15宗

福井縣／30宗

山梨縣／9宗

長野縣／9宗

岐阜縣／34宗

靜岡縣／13宗

愛知縣／183宗／19死

三重縣／12宗

滋賀縣／7宗

京都府／77宗

大阪府／278宗／2死

兵庫縣／163宗／11死

奈良縣／19宗

和歌山縣／21宗／1死

岡山縣／7宗

廣島縣／6宗

山口縣／6宗

德島縣／3宗

香川縣／2宗

愛媛縣／12宗

高知縣／21宗

福岡縣／78宗

佐賀縣／3宗

長崎縣／5宗

熊本縣／15宗

大分縣／29宗

宮崎縣／3宗

鹿兒島縣／2宗

沖繩縣／9宗

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乘坐包機返日者／14宗

檢疫、政府人員／70宗

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鑽石公主號遊輪／712宗／11死

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本土病例總數／2561宗／71死

（撇除鑽石公主號遊輪病例）

以上數字截至4月2日下午。

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