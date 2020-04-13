【日本疫情分佈圖】東京續成重災區 醫院疑集體感染

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）在日本的疫情繼續加速，僅餘一縣仍未失守。日本本土確診個案突破7,600宗。東京有一間醫院懷疑出現集體感染，有87個新增確診個案。
東京都繼續成為日本疫情重災區，確診1,705宗，遠遠拋離日本其他地區，單日新增91人。社交網站上的「逃離東京」持續成為熱話，當局擔心，此舉造成新的集體感染。
東京都知事小池百合子止周五（10日）要求，食肆只可在早上5時至晚上8時營業，酒類供應至晚上7時；娛樂場所、大學與補習學校、運動場所、劇場、展覽場地等，周六（11日）起暫停營業。網民發起眾籌，希望幫助餐飲業度過難關。
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東京都中野江古田醫院新增87人確診，包括病人及醫護人員。江古田醫院月初已有5人確診，隨即關閉門診服務，惟仍出現大量確診個案。
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（日本疫情分佈圖、各區確診數字請往下看）
日本JX通訊社數據顯示，截至日本時間周一（13日）下午，日本本土新冠肺炎確診人數為7,640人，累計本土病例有142宗死亡個案。東京都死亡人數佔42最多，其次是愛知縣有24人死。另外鑽石公主號遊輪有712宗確診，12人死亡。
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日本47個都、道、府、縣當中，現時已有46個在新冠肺炎疫情下失守，僅得岩手縣未有病例：
- 北海道／269宗／11死
- 青森縣／22宗
- 宮城縣／54宗
- 秋田縣／15宗
- 山形縣／39宗
- 福島縣／38宗
- 茨城縣／110宗／5死
- 栃木縣／35宗
- 群馬縣／90宗／2死
- 埼玉縣／425宗／7死
- 千葉縣／486宗／5死
- 東京都／2158宗／42死
- 神奈川縣／560宗／14死
- 新潟縣／42宗
- 富山縣／49宗
- 石川縣／121宗
- 福井縣／92宗/2死
- 山梨縣／35宗
- 長野縣／36宗
- 岐阜縣／112宗/1死
- 靜岡縣／46宗
- 愛知縣／329宗／24死
- 三重縣／17宗
- 滋賀縣／40宗
- 京都府／205宗／3死
- 大阪府／835宗／6死
- 兵庫縣／380宗／15死
- 奈良縣／44宗
- 和歌山縣／39宗／1死
- 鳥取縣／1宗
- 島根縣／8宗
- 岡山縣／15宗
- 廣島縣／62宗
- 山口縣／23宗
- 德島縣／3宗
- 香川縣／8宗
- 愛媛縣／37宗／2死
- 高知縣／60宗
- 福岡縣／369宗／1死
- 佐賀縣／13宗
- 長崎縣／14宗
- 熊本縣／28宗／1死
- 大分縣／42宗
- 宮崎縣／17宗
- 鹿兒島縣／4宗
- 沖繩縣／72宗
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- 乘坐包機返日者／14宗
- 檢疫、政府人員／127宗
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- 鑽石公主號遊輪／712宗／12死
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- 本土病例總數／7,640宗／142死
- （撇除鑽石公主號遊輪病例）
以上數字截至4月13日下午。
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