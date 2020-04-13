【日本疫情分佈圖】東京續成重災區 醫院疑集體感染

▲ 【新冠肺炎日本疫情分佈圖地圖】

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）在日本的疫情繼續加速，僅餘一縣仍未失守。日本本土確診個案突破7,600宗。東京有一間醫院懷疑出現集體感染，有87個新增確診個案。

東京都繼續成為日本疫情重災區，確診1,705宗，遠遠拋離日本其他地區，單日新增91人。社交網站上的「逃離東京」持續成為熱話，當局擔心，此舉造成新的集體感染。

東京都知事小池百合子止周五（10日）要求，食肆只可在早上5時至晚上8時營業，酒類供應至晚上7時；娛樂場所、大學與補習學校、運動場所、劇場、展覽場地等，周六（11日）起暫停營業。網民發起眾籌，希望幫助餐飲業度過難關。

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原訂於本月20日重開的東京迪士尼，須再次延長閉關，料最快5月中旬重開。東京迪士尼及東京迪士尼海洋從2月29日閉園以來，至今已逾一個月。

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東京都中野江古田醫院新增87人確診，包括病人及醫護人員。江古田醫院月初已有5人確診，隨即關閉門診服務，惟仍出現大量確診個案。

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（日本疫情分佈圖、各區確診數字請往下看）

日本JX通訊社數據顯示，截至日本時間周一（13日）下午，日本本土新冠肺炎確診人數為7,640人，累計本土病例有142宗死亡個案。東京都死亡人數佔42最多，其次是愛知縣有24人死。另外鑽石公主號遊輪有712宗確診，12人死亡。

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▲ 日本新冠肺炎疫情分佈圖。深紅色地區確診至少100宗；鮮紅色至少50宗；橙色至少10宗；黃色至少1宗

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日本47個都、道、府、縣當中，現時已有46個在新冠肺炎疫情下失守，僅得岩手縣未有病例：

北海道／269宗／11死

青森縣／22宗

宮城縣／54宗

秋田縣／15宗

山形縣／39宗

福島縣／38宗

茨城縣／110宗／5死

栃木縣／35宗

群馬縣／90宗／2死

埼玉縣／425宗／7死

千葉縣／486宗／5死

東京都／2158宗／42死

神奈川縣／560宗／14死

新潟縣／42宗

富山縣／49宗

石川縣／121宗

福井縣／92宗/2死

山梨縣／35宗

長野縣／36宗

岐阜縣／112宗/1死

靜岡縣／46宗

愛知縣／329宗／24死

三重縣／17宗

滋賀縣／40宗

京都府／205宗／3死

大阪府／835宗／6死

兵庫縣／380宗／15死

奈良縣／44宗

和歌山縣／39宗／1死

鳥取縣／1宗

島根縣／8宗

岡山縣／15宗

廣島縣／62宗

山口縣／23宗

德島縣／3宗

香川縣／8宗

愛媛縣／37宗／2死

高知縣／60宗

福岡縣／369宗／1死

佐賀縣／13宗

長崎縣／14宗

熊本縣／28宗／1死

大分縣／42宗

宮崎縣／17宗

鹿兒島縣／4宗

沖繩縣／72宗

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乘坐包機返日者／14宗

檢疫、政府人員／127宗

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鑽石公主號遊輪／712宗／12死

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本土病例總數／7,640宗／142死

（撇除鑽石公主號遊輪病例）

以上數字截至4月13日下午。

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