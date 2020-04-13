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【日本疫情分佈圖】東京續成重災區 醫院疑集體感染

環球社會熱點 18:36 2020/04/13

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【新冠肺炎日本疫情分佈圖地圖】

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）在日本的疫情繼續加速，僅餘一縣仍未失守。日本本土確診個案突破7,600宗。東京有一間醫院懷疑出現集體感染，有87個新增確診個案。

東京都繼續成為日本疫情重災區，確診1,705宗，遠遠拋離日本其他地區，單日新增91人。社交網站上的「逃離東京」持續成為熱話，當局擔心，此舉造成新的集體感染。

東京都知事小池百合子止周五（10日）要求，食肆只可在早上5時至晚上8時營業，酒類供應至晚上7時；娛樂場所、大學與補習學校、運動場所、劇場、展覽場地等，周六（11日）起暫停營業。網民發起眾籌，希望幫助餐飲業度過難關。

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（日本疫情分佈圖、各區確診數字請往下看）

日本JX通訊社數據顯示，截至日本時間周一（13日）下午，日本本土新冠肺炎確診人數為7,640人，累計本土病例有142宗死亡個案。東京都死亡人數佔42最多，其次是愛知縣有24人死。另外鑽石公主號遊輪有712宗確診，12人死亡。

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日本47個都、道、府、縣當中，現時已有46個在新冠肺炎疫情下失守，僅得岩手縣未有病例：

  • 北海道／269宗／11死
  • 青森縣／22宗
  • 宮城縣／54宗
  • 秋田縣／15宗
  • 山形縣／39宗
  • 福島縣／38宗
  • 茨城縣／110宗／5死
  • 栃木縣／35宗
  • 群馬縣／90宗／2死
  • 埼玉縣／425宗／7死
  • 千葉縣／486宗／5死
  • 東京都／2158宗／42死
  • 神奈川縣／560宗／14死
  • 新潟縣／42宗
  • 富山縣／49宗
  • 石川縣／121宗
  • 福井縣／92宗/2死
  • 山梨縣／35宗
  • 長野縣／36宗
  • 岐阜縣／112宗/1死
  • 靜岡縣／46宗
  • 愛知縣／329宗／24死
  • 三重縣／17宗
  • 滋賀縣／40宗
  • 京都府／205宗／3死
  • 大阪府／835宗／6死
  • 兵庫縣／380宗／15死
  • 奈良縣／44宗
  • 和歌山縣／39宗／1死
  • 鳥取縣／1宗
  • 島根縣／8宗
  • 岡山縣／15宗
  • 廣島縣／62宗
  • 山口縣／23宗
  • 德島縣／3宗
  • 香川縣／8宗
  • 愛媛縣／37宗／2死
  • 高知縣／60宗
  • 福岡縣／369宗／1死
  • 佐賀縣／13宗
  • 長崎縣／14宗
  • 熊本縣／28宗／1死
  • 大分縣／42宗
  • 宮崎縣／17宗
  • 鹿兒島縣／4宗
  • 沖繩縣／72宗
  • ————————
  • 乘坐包機返日者／14宗
  • 檢疫、政府人員／127宗
  • ————————
  • 鑽石公主號遊輪／712宗／12死
  • ————————
  • 本土病例總數／7,640宗／142死
  • （撇除鑽石公主號遊輪病例）

以上數字截至4月13日下午。

日本檢測最初目的非治療 輕症不驗政策捱批

日本確診疑冰山一角 專家憂檢測率低

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