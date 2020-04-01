【日本疫情分佈圖】東京突破500確診 周五起入境隔離14天

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）日本疫情仍未受控。日本本土確診個案近2300宗，東京都成為日本疫情重災區，確診逾500宗，遠遠拋離日本其他地區。日本首相安倍晉三宣布，所有入境人士，包括日本公民，入境後須自我隔離14天，周五（4月3日）起生效。另外，日本東京奧運將會延期至明年7月23日至8月8日舉行。
【日本疫情】奧運延期後 東京確診旋即颷升
東京確診超預期2倍 政府：無需緊急狀態
（日本疫情分佈圖、各區確診數字請往下看）
【東京奧運】明年7月23日舉行 8月8日結束
【日本疫情】東京奧運延期重挫經濟 損失逐樣數
日本JX通訊社數據顯示，截至日本時間周三（4月1日）下午，日本本土新冠肺炎確診人數為2,295人，比周三大增加65人。本土病例至今有67宗死亡個案，愛知縣佔19死最多，東京都佔16死。另外鑽石公主號遊輪有712宗確診，11人死亡。
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日本政府緊急狀態有何權力 何以惹爭議
東京都及相鄰4縣，埼玉縣、千葉縣、神奈川縣，山梨縣上周末限制民眾出行。共同社報道，禁足令之下，東京銀座等平日繁華地區，都變得人流稀疏。
東京百貨公司、電影院、遊樂場紛紛關門，當局亦限制民眾在這賞櫻季節前往公園，避免人多聚集傳播病毒。
不過，禁足令生效前反而令民眾加緊聚集。東京人紛紛到商舖搶購物資，市內多處出現排隊人龍，不排除增加交叉感染機會。
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▲ 日本新冠肺炎疫情分佈圖。深紅色地區確診至少100宗；鮮紅色至少50宗；橙色至少10宗；黃色至少1宗
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日本47個都、道、府、縣當中，現時已有44個在新冠肺炎疫情下失守，逾90%：
- 北海道／180宗／7死
- 青森縣／8宗
- 宮城縣／11宗
- 秋田縣／7宗
- 山形縣／2宗
- 福島縣／6宗
- 茨城縣／24宗
- 栃木縣／16宗
- 群馬縣／19宗/1死
- 埼玉縣／101宗/3死
- 千葉縣／176宗/1死
- 東京都／521宗／16死
- 神奈川縣／150宗／6死
- 新潟縣／32宗
- 富山縣／5宗
- 石川縣／13宗
- 福井縣／21宗
- 山梨縣／8宗
- 長野縣／9宗
- 岐阜縣／27宗
- 靜岡縣／13宗
- 愛知縣／179宗／19死
- 三重縣／11宗
- 滋賀縣／7宗
- 京都府／72宗
- 大阪府／244宗／2死
- 兵庫縣／153宗／11死
- 奈良縣／15宗
- 和歌山縣／19宗／1死
- 岡山縣／5宗
- 廣島縣／6宗
- 山口縣／6宗
- 德島縣／3宗
- 香川縣／2宗
- 愛媛縣／9宗
- 高知縣／20宗
- 福岡縣／51宗
- 佐賀縣／3宗
- 長崎縣／4宗
- 熊本縣／14宗
- 大分縣／29宗
- 宮崎縣／3宗
- 鹿兒島縣／1宗
- 沖繩縣／9宗
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- 乘坐包機返日者／14宗
- 檢疫、政府人員／66宗
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- 鑽石公主號遊輪／712宗／10死
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- 本土病例總數／2295宗／67死
- （撇除鑽石公主號遊輪病例）
以上數字截至4月1日下午。
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