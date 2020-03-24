【日本疫情分佈圖】東京確診超愛知縣 鑽石公主號添2死

日本再多一縣失守，青森縣出現2宗確診病例。撇除鑽石公主號的病例，至今累計1142宗新型冠狀病毒肺炎確診個案。港人熱門旅行地東京疫情加劇，確診超越早前爆發感染群的愛知縣；大阪疫情暫未見進一步加劇，仍維持百多人確診。
（日本疫情分佈圖、各區確診數字請往下看）
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日本JX通訊社數據顯示，截至日本時間周二（24日）下午，日本本地確診新冠肺炎人數累計1142人，連計鑽石公主號遊輪確診712宗病例，日本全國新冠肺炎確診個案共計1854宗。
日本疫情死亡人數達到52人，其中10人是鑽石公主號船上人員。
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▲ 日本新冠肺炎疫情分佈圖。深紅色地區確診至少100宗；紅色至少50宗；橙色至少10宗；黃色至少1宗
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日本47個都、道、府、縣當中，現時已有41個在新冠肺炎疫情下失守，超過87%：
- 北海道／162宗／6死
- 青森縣／2宗
- 宮城縣／1宗
- 秋田縣／2宗
- 福島縣／2宗
- 茨城縣／5宗
- 栃木縣／4宗
- 群馬縣／11宗/1死
- 埼玉縣／52宗/1死
- 千葉縣／47宗
- 東京都／154宗／4死
- 神奈川縣／77宗／4死
- 新潟縣／28宗
- 石川縣／8宗
- 福井縣／1宗
- 山梨縣／2宗
- 長野縣／4宗
- 岐阜縣／8宗
- 靜岡縣／3宗
- 愛知縣／145宗／17死
- 三重縣／9宗
- 滋賀縣／5宗
- 京都府／25宗
- 大阪府／134宗／2死
- 兵庫縣／113宗／6死
- 奈良縣／9宗
- 和歌山縣／17宗／1死
- 岡山県／1宗
- 廣島縣／3宗
- 山口縣／4宗
- 德島縣／1宗
- 香川縣／1宗
- 愛媛縣／3宗
- 高知縣／12宗
- 福岡縣／6宗
- 佐賀縣／1宗
- 長崎縣／1宗
- 熊本縣／7宗
- 大分縣／22宗
- 宮崎縣／3宗
- 沖繩縣／5宗
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- 鑽石公主號遊輪／712宗／10死
- 乘坐包機返日者／14宗
- 檢疫、政府人員／28宗
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- 總數／1789宗／46死
以上數字截至3月24日下午。
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