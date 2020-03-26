【日本疫情分佈圖】東京確診急增50% 全國破2000人染疫

日本疫情再度升溫，周四（26日）新增62宗確診病例，其中，港人熱門旅行地東京都總病例多達259宗，急增88宗，增幅為51%，成為日本境內疫情最嚴重的地區。撇除鑽石公主號的病例，日本至今累計1369宗新型冠狀病毒肺炎確診個案。港人熱門旅行地大阪疫情也增加。
（日本疫情分佈圖、各區確診數字請往下看）
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日本JX通訊社數據顯示，截至日本時間周四（26日）下午，日本本地確診新冠肺炎人數累計1369人，連計鑽石公主號遊輪確診712宗病例，日本全國新冠肺炎確診個案共計2081宗。
日本疫情死亡人數達到46人，其中10人是鑽石公主號船上人員。
東京都一名70多歲男患者在台東區永壽綜合醫院死亡，同日確診病例中，包括同院一名女醫療工作人員及一名住院病人，醫院確診增至至少4宗。東京都政府不排除院內感染可能。
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▲ 日本新冠肺炎疫情分佈圖。深紅色地區確診至少100宗；紅色至少50宗；橙色至少10宗；黃色至少1宗
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日本47個都、道、府、縣當中，現時已有41個在新冠肺炎疫情下失守，佔約90%：
- 北海道／168宗／7死
- 青森縣／6宗
- 宮城縣／2宗
- 秋田縣／2宗
- 福島縣／2宗
- 茨城縣／10宗
- 栃木縣／10宗
- 群馬縣／14宗/1死
- 埼玉縣／62宗/1死
- 千葉縣／56宗
- 東京都／259宗／5死
- 神奈川縣／87宗／4死
- 新潟縣／29宗
- 石川縣／8宗
- 福井縣／5宗
- 山梨縣／4宗
- 長野縣／5宗
- 岐阜縣／14宗
- 靜岡縣／3宗
- 愛知縣／154宗／18死
- 三重縣／9宗
- 滋賀縣／6宗
- 京都府／31宗
- 大阪府／149宗／2死
- 兵庫縣／119宗／7死
- 奈良縣／9宗
- 和歌山縣／17宗／1死
- 岡山県／1宗
- 廣島縣／4宗
- 山口縣／6宗
- 德島縣／1宗
- 香川縣／1宗
- 愛媛縣／3宗
- 高知縣／12宗
- 福岡縣／9宗
- 佐賀縣／1宗
- 長崎縣／2宗
- 熊本縣／8宗
- 大分縣／25宗
- 宮崎縣／3宗
- 沖繩縣／6宗
- ————————
- 鑽石公主號遊輪／712宗／10死
- 乘坐包機返日者／14宗
- 檢疫、政府人員／33宗
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- 總數／2081宗／56死
以上數字截至3月26日下午。
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