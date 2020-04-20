【日本疫情分佈圖】東京日增過百宗 逾60%感染途徑未明

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）在日本的疫情繼續加速，僅餘一縣仍未失守。日本本土確診個案近1.1萬宗。東京都繼續成為日本疫情重災區，確診3,082宗，遠遠拋離日本其他地區。東京都周日（19日）新增107宗確診，逾60%感染途徑未明。在過去周末，東京商店街人頭湧湧，人潮明顯比上周增加。
【日本疫情】東京商店街人頭湧湧 外遊車龍迫爆鎌倉
【日本疫情】東京爆發逃亡潮 安倍籲留在東京
（日本疫情分佈圖、各區確診數字請往下看）
日本JX通訊社數據顯示，截至日本時間周一（20日）下午，日本本土新冠肺炎確診人數為11,847人，累計本土病例有248宗死亡個案。東京都死亡人數佔71最多，其次是愛知縣有26人死。另外鑽石公主號遊輪有712宗確診，13人死亡。
【美國疫情分佈圖】日死過千人 紐約州呼吸機僅能撐6日
【歐洲疫情分佈】意大利「日失一村人」死亡逼1萬
▲ 日本新冠肺炎疫情分佈圖。深紅色地區確診至少100宗；鮮紅色至少50宗；橙色至少10宗；黃色至少1宗
【日本疫情】緊急狀態何以惹爭議？各國緊急令權力一覽
【日本緊急狀態】頒令須2條件 醫護界一再催促終成事
日本47個都、道、府、縣當中，現時已有46個在新冠肺炎疫情下失守，僅得岩手縣未有病例：
- 北海道／446宗／21死
- 青森縣／22宗
- 宮城縣／83宗
- 秋田縣／16宗
- 山形縣／64宗
- 福島縣／62宗
- 茨城縣／139宗／5死
- 栃木縣／46宗
- 群馬縣／124宗／8死
- 埼玉縣／664宗／13死
- 千葉縣／682宗／11死
- 東京都／3082宗／71死
- 神奈川縣／793宗／18死
- 新潟縣／56宗
- 富山縣／96宗／2死
- 石川縣／178宗／4死
- 福井縣／113宗/5死
- 山梨縣／49宗
- 長野縣／52宗
- 岐阜縣／139宗/3死
- 靜岡縣／52宗
- 愛知縣／405宗／26死
- 三重縣／35宗／1死
- 滋賀縣／71宗／1死
- 京都府／251宗／3死
- 大阪府／1211宗／12死
- 兵庫縣／522宗／20死
- 奈良縣／61宗／1死
- 和歌山縣／45宗／1死
- 鳥取縣／3宗
- 島根縣／16宗
- 岡山縣／19宗
- 廣島縣／136宗／1死
- 山口縣／30宗
- 德島縣／3宗
- 香川縣／26宗
- 愛媛縣／46宗／3死
- 高知縣／69宗／2死
- 福岡縣／518宗／11死
- 佐賀縣／17宗
- 長崎縣／17宗
- 熊本縣／40宗／1死
- 大分縣／54宗／1死
- 宮崎縣／17宗
- 鹿兒島縣／10宗
- 沖繩縣／115宗／3死
- ————————
- 乘坐包機返日者／14宗
- 檢疫、政府人員／138宗
- ————————
- 鑽石公主號遊輪／712宗／13死
- ————————
- 本土病例總數／10,874宗／142死
- （撇除鑽石公主號遊輪病例）
以上數字截至4月20日下午。
日本檢測最初目的非治療 輕症不驗政策捱批
日本確診疑冰山一角 專家憂檢測率低
原訂於本月20日重開的東京迪士尼，須再次延長閉關，料最快5月中旬重開。東京迪士尼及東京迪士尼海洋從2月29日閉園以來，至今已逾一個月。
【日本疫情】東京18名醫生聚餐後染疫 日媒批笨蛋
【日本疫情】東京迪士尼再延長閉園 料最快5月中重開
免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ
立即訂閱專享無間斷美股分析： http://bit.ly/2ZN5x1l