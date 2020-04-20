【日本疫情分佈圖】東京日增過百宗 逾60%感染途徑未明

▲ 【新冠肺炎日本疫情分佈圖地圖】

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）在日本的疫情繼續加速，僅餘一縣仍未失守。日本本土確診個案近1.1萬宗。東京都繼續成為日本疫情重災區，確診3,082宗，遠遠拋離日本其他地區。東京都周日（19日）新增107宗確診，逾60%感染途徑未明。在過去周末，東京商店街人頭湧湧，人潮明顯比上周增加。

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（日本疫情分佈圖、各區確診數字請往下看）

日本JX通訊社數據顯示，截至日本時間周一（20日）下午，日本本土新冠肺炎確診人數為11,847人，累計本土病例有248宗死亡個案。東京都死亡人數佔71最多，其次是愛知縣有26人死。另外鑽石公主號遊輪有712宗確診，13人死亡。

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▲ 日本新冠肺炎疫情分佈圖。深紅色地區確診至少100宗；鮮紅色至少50宗；橙色至少10宗；黃色至少1宗

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日本47個都、道、府、縣當中，現時已有46個在新冠肺炎疫情下失守，僅得岩手縣未有病例：

北海道／446宗／21死

青森縣／22宗

宮城縣／83宗

秋田縣／16宗

山形縣／64宗

福島縣／62宗

茨城縣／139宗／5死

栃木縣／46宗

群馬縣／124宗／8死

埼玉縣／664宗／13死

千葉縣／682宗／11死

東京都／3082宗／71死

神奈川縣／793宗／18死

新潟縣／56宗

富山縣／96宗／2死

石川縣／178宗／4死

福井縣／113宗/5死

山梨縣／49宗

長野縣／52宗

岐阜縣／139宗/3死

靜岡縣／52宗

愛知縣／405宗／26死

三重縣／35宗／1死

滋賀縣／71宗／1死

京都府／251宗／3死

大阪府／1211宗／12死

兵庫縣／522宗／20死

奈良縣／61宗／1死

和歌山縣／45宗／1死

鳥取縣／3宗

島根縣／16宗

岡山縣／19宗

廣島縣／136宗／1死

山口縣／30宗

德島縣／3宗

香川縣／26宗

愛媛縣／46宗／3死

高知縣／69宗／2死

福岡縣／518宗／11死

佐賀縣／17宗

長崎縣／17宗

熊本縣／40宗／1死

大分縣／54宗／1死

宮崎縣／17宗

鹿兒島縣／10宗

沖繩縣／115宗／3死

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乘坐包機返日者／14宗

檢疫、政府人員／138宗

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鑽石公主號遊輪／712宗／13死

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本土病例總數／10,874宗／142死

（撇除鑽石公主號遊輪病例）

以上數字截至4月20日下午。

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原訂於本月20日重開的東京迪士尼，須再次延長閉關，料最快5月中旬重開。東京迪士尼及東京迪士尼海洋從2月29日閉園以來，至今已逾一個月。

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