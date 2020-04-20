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【日本疫情分佈圖】東京日增過百宗 逾60%感染途徑未明

環球社會熱點 16:26 2020/04/20

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【新冠肺炎日本疫情分佈圖地圖】

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）在日本的疫情繼續加速，僅餘一縣仍未失守。日本本土確診個案近1.1萬宗。東京都繼續成為日本疫情重災區，確診3,082宗，遠遠拋離日本其他地區。東京都周日（19日）新增107宗確診，逾60%感染途徑未明。在過去周末，東京商店街人頭湧湧，人潮明顯比上周增加。

【日本疫情】東京商店街人頭湧湧 外遊車龍迫爆鎌倉

【日本疫情】東京爆發逃亡潮 安倍籲留在東京

（日本疫情分佈圖、各區確診數字請往下看）

日本JX通訊社數據顯示，截至日本時間周一（20日）下午，日本本土新冠肺炎確診人數為11,847人，累計本土病例有248宗死亡個案。東京都死亡人數佔71最多，其次是愛知縣有26人死。另外鑽石公主號遊輪有712宗確診，13人死亡。

【美國疫情分佈圖】日死過千人 紐約州呼吸機僅能撐6日

【歐洲疫情分佈】意大利「日失一村人」死亡逼1萬

日本新冠肺炎疫情分佈圖。深紅色地區確診至少100宗；鮮紅色至少50宗；橙色至少10宗；黃色至少1宗

 

【日本疫情】緊急狀態何以惹爭議？各國緊急令權力一覽

【日本緊急狀態】頒令須2條件 醫護界一再催促終成事

 

日本47個都、道、府、縣當中，現時已有46個在新冠肺炎疫情下失守，僅得岩手縣未有病例：

  • 北海道／446宗／21死
  • 青森縣／22宗
  • 宮城縣／83宗
  • 秋田縣／16宗
  • 山形縣／64宗
  • 福島縣／62宗
  • 茨城縣／139宗／5死
  • 栃木縣／46宗
  • 群馬縣／124宗／8死
  • 埼玉縣／664宗／13死
  • 千葉縣／682宗／11死
  • 東京都／3082宗／71死
  • 神奈川縣／793宗／18死
  • 新潟縣／56宗
  • 富山縣／96宗／2死
  • 石川縣／178宗／4死
  • 福井縣／113宗/5死
  • 山梨縣／49宗
  • 長野縣／52宗
  • 岐阜縣／139宗/3死
  • 靜岡縣／52宗
  • 愛知縣／405宗／26死
  • 三重縣／35宗／1死
  • 滋賀縣／71宗／1死
  • 京都府／251宗／3死
  • 大阪府／1211宗／12死
  • 兵庫縣／522宗／20死
  • 奈良縣／61宗／1死
  • 和歌山縣／45宗／1死
  • 鳥取縣／3宗
  • 島根縣／16宗
  • 岡山縣／19宗
  • 廣島縣／136宗／1死
  • 山口縣／30宗
  • 德島縣／3宗
  • 香川縣／26宗
  • 愛媛縣／46宗／3死
  • 高知縣／69宗／2死
  • 福岡縣／518宗／11死
  • 佐賀縣／17宗
  • 長崎縣／17宗
  • 熊本縣／40宗／1死
  • 大分縣／54宗／1死
  • 宮崎縣／17宗
  • 鹿兒島縣／10宗
  • 沖繩縣／115宗／3死
  • ————————
  • 乘坐包機返日者／14宗
  • 檢疫、政府人員／138宗
  • ————————
  • 鑽石公主號遊輪／712宗／13死
  • ————————
  • 本土病例總數／10,874宗／142死
  • （撇除鑽石公主號遊輪病例）

以上數字截至4月20日下午。

日本檢測最初目的非治療 輕症不驗政策捱批

日本確診疑冰山一角 專家憂檢測率低

原訂於本月20日重開的東京迪士尼，須再次延長閉關，料最快5月中旬重開。東京迪士尼及東京迪士尼海洋從2月29日閉園以來，至今已逾一個月。

【日本疫情】東京18名醫生聚餐後染疫 日媒批笨蛋

【日本疫情】東京迪士尼再延長閉園 料最快5月中重開

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