【日本疫情分佈圖】東京大阪福岡緊急狀態 本土確診破迫近4千

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）日本疫情仍未受控。日本本土確診個案迫近4000宗，港地旅遊熱門地東京、大阪和福岡進入緊急狀態。不過，發表「緊急事態宣言」（即緊急狀態）做法惹來民間反對。日本醫學界一直向政府施壓，要求進入緊急狀態，指日本醫療處於危機狀態。東京都繼續成為日本疫情重災區，確診逾1000宗，遠遠拋離日本其他地區。
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共同社報道，疫情導致日本部分家庭的收入大減，日本政府計劃向這些家庭每戶發放20萬日圓（約1.4萬港元）的援助。全國共5,800萬戶家庭中，預料約有1,000萬戶受惠。
有關措施最快將於本月7日，列入緊急經濟對策。政府將在長假前爭取通過2020年度補充預算，以落實措施。
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日本JX通訊社數據顯示，截至日本時間周一（4月6日）下午，日本本土新冠肺炎確診人數為3,908人，累計本土病例有95宗死亡個案。東京都死亡人數佔30最多，其次是愛知縣有20人死。另外鑽石公主號遊輪有712宗確診，11人死亡。
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日本47個都、道、府、縣當中，現時已有44個在新冠肺炎疫情下失守，逾90%：
- 北海道／192宗／9死
- 青森縣／11宗
- 宮城縣／23宗
- 秋田縣／11宗
- 山形縣／13宗
- 福島縣／16宗
- 茨城縣／64宗/2死
- 栃木縣／17宗
- 群馬縣／26宗/1死
- 埼玉縣／185宗/4死
- 千葉縣／284宗/1死
- 東京都／1033宗／30死
- 神奈川縣／267宗／7死
- 新潟縣／35宗
- 富山縣／11宗
- 石川縣／45宗
- 福井縣／59宗/2死
- 山梨縣／15宗
- 長野縣／13宗
- 岐阜縣／58宗/1死
- 靜岡縣／17宗
- 愛知縣／227宗／20死
- 三重縣／13宗
- 滋賀縣／18宗
- 京都府／126宗
- 大阪府／408宗／4死
- 兵庫縣／203宗／11死
- 奈良縣／26宗
- 和歌山縣／26宗／1死
- 岡山縣／11宗
- 廣島縣／15宗
- 山口縣／12宗
- 德島縣／3宗
- 香川縣／2宗
- 愛媛縣／23宗／1死
- 高知縣／36宗
- 福岡縣／162宗／1死
- 佐賀縣／8宗
- 長崎縣／12宗
- 熊本縣／20宗
- 大分縣／32宗
- 宮崎縣／11宗
- 鹿兒島縣／3宗
- 沖繩縣／22宗
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- 乘坐包機返日者／14宗
- 檢疫、政府人員／80宗
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- 鑽石公主號遊輪／712宗／11死
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- 本土病例總數／3908宗／95死
- （撇除鑽石公主號遊輪病例）
以上數字截至4月6日下午。
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