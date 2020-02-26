【日本疫情分佈圖】東京北海道首現死亡 愛知縣確診急增

▲ 日本疫情分佈圖。北海道超越東京都成為日本疫情最重災區，愛知縣第三

日本新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情持續擴大，東京都及北海道首次出現死亡病例，愛知縣確診人數亦迅速上升。日本北海道超越東京都，成為比全日本感染人數最多地區。日本全國確診新冠肺炎人數接近900宗，港人熱門旅遊地千葉縣、愛知縣、神奈川縣、和歌山縣都是疫情重災區，感染人數達10人或以上。

（日本疫情分佈圖、各區確診數字請往下看）

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日本JX通訊社引述厚生勞動省數據顯示，截至周三（26日）晚上，日本本地增至189人確診新冠肺炎，比前一天多18人。鑽石公主號遊輪增14人確診，至705人。日本全國新冠肺炎確診個案共有894宗。

愛知縣增加多人確診，總數升至25人，僅次北海道和東京都。

東京都首次出現新冠肺炎死亡病例。日本厚生勞動省指，死者是80多歲男子，死因為肺炎。

北海道再增4人確診，也出現首宗新冠肺炎死亡病例。死者來自北海道函館市，當局表示死者為老人，但未公佈性別。

連計鑽石公主號4名死亡病人，以及疫情早前在日本神奈川縣奪走1人性命，日本疫情總死亡人數累計為7人。日本治癒出院人數目前為27人。

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北海道新冠肺炎確診個案增至39宗，超越東京都的35宗。北海道也是日本全國47個一級行政區當中，感染人數最多地區。

北海道政府周三要求當地中小學校，讓小學和初中從2月27日至3月4日期間停課。

日本政府為抗疫情，亦打算擴大旅行禁令，對於曾經到訪南韓大邱市，以及鄰近慶尚北道清道郡的外國人，會禁止他們入境日本。大邱市及清道郡為南韓疫情重災區，南韓政府亦列為重點管理區。

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▲ 日本新冠肺炎疫情分佈圖。紅色地區確診至少10宗；橙色至少5宗；黃色至少1宗

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日本47個都、道、府、縣當中，現時已有18個在新冠肺炎疫情下失守：

北海道／39宗／1死

栃木縣／1宗

埼玉縣／1宗

千葉縣／13宗

東京都／35宗／1死

神奈川縣／18宗／1死

石川縣／4宗

長野縣／2宗

愛知縣／25宗

三重縣／1宗

京都府／2宗

大阪府／1宗

奈良縣／1宗

和歌山縣／13宗

德島縣／1宗

福岡縣／2宗

熊本縣／5宗

沖繩縣／3宗

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鑽石公主號遊輪／705宗／4死

乘坐包機返日者／14宗

檢疫、政府人員／7宗

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總數／894宗／7死

以上數字截至2月26日晚上。

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北海道近日感染者中包括20多歲女學生，她從未出國，目前情況危殆，並要使用呼吸機。北海道江別市有小學配餐員確診，她的工作包括為近200名學童送餐。

北海道旭川市政府更表示，1名70多歲連鎖餐廳老闆確診。餐廳名為Hokkaido Isen，而店鋪消毒過後已於周一（24日）恢復營業。

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長野縣、熊本縣等地都有病例。這是長野縣首宗新冠肺炎病例。熊本縣疫情自上周開始以來蔓延較快，至今確診個案增至5宗，比日本不少地區都多。

日本四國周二出現確診個案，病人是德島縣一名60歲女子，據報她為鑽石公主號的乘客，返回德島才確診。這亦令本州、北海道、九州及四國4個日本主島，全面失守。

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