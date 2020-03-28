【日本疫情分佈圖】日增百人確診 東京周末禁足死城

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全球確診突破60萬 美國佔逾10萬最多
新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）日本疫情仍未受控。日本一天新增超過100宗新冠肺炎病例，創下紀錄後，東京不到一天再增逾60人確診。日本本土確診個案超過1,600宗。東京都成為日本疫情重災區，確診人數接近300，遠遠拋離日本其他地區。東京頒佈周末居家禁足令，限制民眾出行，東京街道人流大減猶如死城。日本多個縣亦要求民眾避免前往東京
（日本疫情分佈圖、各區確診數字請往下看）
日本JX通訊社數據顯示，截至日本時間周六（28日）傍晚，日本本土新冠肺炎確診人數為1,608人，比周五大增83人，其中逾60人來自東京都。
日本周五（27日）病例激增116宗，是為日本疫情爆發以來，首次一天之內有過百人確診。
日本本土病例至今有54宗死亡個案，愛知縣佔19死最多，東京都佔6死。另外鑽石公主號遊輪有712宗確診，10人死亡。
東京都及相鄰4縣，埼玉縣、千葉縣、神奈川縣，山梨縣周末限制民眾出行。共同社報道，禁足令之下，東京銀座等平日繁華地區，都變得人流稀疏。
東京百貨公司、電影院、遊樂場紛紛關門，當局亦限制民眾在這賞櫻季節前往公園，避免人多聚集傳播病毒。
不過，禁足令生效前反而令民眾加緊聚集。東京人紛紛到商鋪搶購物資，市內多處出現排隊人龍，不排除增加交叉感染機會。
日本47個都、道、府、縣當中，現時已有42個在新冠肺炎疫情下失守，約90%：
以上數字截至3月28日傍晚。
疫情持續下，日本東京奧運原定今年7月舉行計劃亦辦不成。國際奧委會（IOC）確認，東京奧運會延期，至最遲明年夏天舉行。
東京迪士尼樂園的東方樂園公司（Oriental Land）閉園延至4月上旬。這繼2011年311大地震後，再度長期閉園。