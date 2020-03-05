【日本疫情分佈圖】或停香港免簽 日本8大地方全染病

▲ 新冠肺炎日本疫情分佈圖地圖。北海道、愛知縣、東京都等地成日本疫情重災區，日本全國8大地方均告失守

日本新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情總數突破1000宗，12人死亡。周三大增最少36人確診，並首次有病例來自日本「中國地方」山口縣。這是日本中國地方首宗新冠肺炎病例，意味日本全國8大地區均在疫情下失守。日本疫情除了重災區北海道，愛知縣、神奈川縣確診人數亦顯著上升。港人熱門旅遊地千葉縣、和歌山縣等地都是疫情較重區，感染人數達10人或以上。日本傳媒報道，日本政府考慮擴大入境限制，措施包括暫停香港免簽證入境。

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日本JX通訊社數據顯示，截至周四（5日）下午，日本本地確診新冠肺炎人數累計334人，比前一天增加5人。再有一縣失守於疫情，本州滋賀縣出現首宗確診病例。另外新增病例來自新潟縣、神奈川縣、京都府及北海道。

連計鑽石公主號遊輪的706人確診，日本全國新冠肺炎確診個案增至1040宗，死亡病例維持12宗。

日本傳媒報道，日本政府擬強制隔離中國、南韓入境旅客14日，並暫停對香港、澳門、南韓免簽證入境機制，變相封關。日本政府亦考慮頒佈緊急狀態，並嚴禁口罩炒賣轉售圖利。

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日本周三（4日）大幅增加36人確診，但治癒出院也勁升183人，至229人。

除了重災區北海道（確診83人）及東京都（44人），愛知縣確診人數由41激增至49，大阪府確診人數亦由8增至17。四國高知縣確診人數由3人急升至7人，反映疫情在四國也在擴大。九州增至4個縣在疫情下失守，宮崎縣出現首宗確診。

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另一值得注意的是，山口縣出現首宗病例。山口縣位於日本本州最西端，與九州隔海相望。山口縣與鄰近4縣屬於日本「中國地方」，當地病例是中國地方首例。

連同上周東北地方宮城縣也出現確診病例，日本北海道地方、東北地方、關東地方、中部地方、近畿地方、中國地方、四國地方，以及九州地方8大地區，都已在新冠肺炎疫情下失守。

▲ 日本8大地方：北海道地方（紅色）、東北地方（黃色）、關東地方（綠色）、中部地方（天藍色）、近畿地方（藍色）、中國地方（橙色）、四國地方（紫色），九州地方（灰色）

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▲ 日本新冠肺炎疫情分佈圖。紅色地區確診至少10宗；橙色至少5宗；黃色至少1宗

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日本47個都、道、府、縣當中，現時已有29個在新冠肺炎疫情下失守，超過60%：

北海道／83宗／3死

宮城縣／1宗

栃木縣／1宗

埼玉縣／1宗

千葉縣／15宗

東京都／44宗／1死

神奈川縣／32宗／1死

新潟縣／6宗

石川縣／6宗

長野縣／2宗

岐阜縣／2宗

靜岡縣／1宗

愛知縣／49宗

滋賀縣／1宗

三重縣／1宗

京都府／6宗

大阪府／17宗

兵庫縣／3宗

奈良縣／1宗

和歌山縣／13宗／1死

山口縣／1宗

德島縣／1宗

愛媛縣／2宗

高知縣／7宗

福岡縣／3宗

熊本縣／6宗

大分縣／1宗

宮崎縣／1宗

沖繩縣／3宗

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鑽石公主號遊輪／706宗／6死

乘坐包機返日者／14宗

檢疫、政府人員／10宗

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總數／1040宗／12死

以上數字截至3月5日下午。

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日本政府全國中小學在3月2日開始停課。但當局稱停課時間下靈活判斷，與日本首相安倍晉三較早前提出至4月初有出入，令外界感到混亂。

日本政府為抗疫情，亦擴大旅行禁令，對於曾經到訪南韓大邱市，以及鄰近慶尚北道清道郡的外國人，會禁止他們入境日本。大邱市及清道郡為南韓疫情重災區，南韓政府亦列為重點管理區。

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