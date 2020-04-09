【日本疫情分佈圖】愛知縣被無視 將頒緊急狀態 日央或加碼量寬

▲ 【新冠肺炎日本疫情分佈圖地圖】

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）日本疫情仍未受控。日本本土確診個案突破5,000宗，首相安倍晉三宣布，港地旅遊熱門地東京、大阪和福岡等7地進入緊急狀態。疫情第五嚴重的愛知縣被無視，知事大村秀章有意周五（10日）自行宣布，進入緊急狀態。

原訂於本月20日重開的東京迪士尼，須再次延長閉關，料最快5月中旬重開。東京迪士尼及東京迪士尼海洋從2月29日閉園以來，至今已逾一個月。

【日本疫情】東京迪士尼再延長閉園 料最快5月中重開

【日本疫情】東京爆發逃亡潮 安倍籲留在東京

日本央行行長黑田東彥對經濟嚴重受挫表示「強烈擔憂」，指出口、生產及個人消費下滑，加上疫情，日本經濟嚴重受影響，經濟前景的不確定性極大。他強調，將根據疫情形勢「毫不猶豫地加碼貨幣寬鬆政策」。

東京都繼續成為日本疫情重災區，確診近1,338宗，遠遠拋離日本其他地區。社交網站上的「逃離東京」持續成為熱話，當局擔心，此舉造成新的集體感染。

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【日本疫情】東京18名醫生聚餐後染疫 日媒批笨蛋

東京的慶應義塾大學附屬醫院，40名實習醫生無視醫院發出的禁令，3月底聚餐後，有18人確診。同時，京都大學醫學院附屬醫院95名醫生及職員，因參加聚餐及國內旅行須居家隔離。

日本首相安倍晉三周二（7日）舉行臨時內閣會議，不但宣布7個地區進入緊急狀態，更加推108萬億日圓（7.7萬億港元）刺激經濟方案。

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（日本疫情分佈圖、各區確診數字請往下看）

日本JX通訊社數據顯示，截至日本時間周四（9日）下午，日本本土新冠肺炎確診人數為5,018人，累計本土病例有105宗死亡個案。東京都死亡人數佔35最多，其次是愛知縣有21人死。另外鑽石公主號遊輪有712宗確診，11人死亡。

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▲ 日本新冠肺炎疫情分佈圖。深紅色地區確診至少100宗；鮮紅色至少50宗；橙色至少10宗；黃色至少1宗

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日本47個都、道、府、縣當中，現時已有44個在新冠肺炎疫情下失守，逾90%：

北海道／206宗／9死

青森縣／13宗

宮城縣／35宗

秋田縣／11宗

山形縣／27宗

福島縣／29宗

茨城縣／77宗／2死

栃木縣／26宗

群馬縣／29宗／1死

埼玉縣／250宗／5死

千葉縣／325宗／1死

東京都／1338宗／35死

神奈川縣／358宗／7死

新潟縣／39宗

富山縣／16宗

石川縣／66宗

福井縣／77宗/2死

山梨縣／25宗

長野縣／19宗

岐阜縣／77宗/1死

靜岡縣／32宗

愛知縣／279宗／21死

三重縣／13宗

滋賀縣／26宗

京都府／155宗

大阪府／524宗／6死

兵庫縣／266宗／12死

奈良縣／30宗

和歌山縣／34宗／1死

岡山縣／15宗

廣島縣／24宗

山口縣／17宗

德島縣／3宗

香川縣／3宗

愛媛縣／25宗／1死

高知縣／49宗

福岡縣／224宗／1死

佐賀縣／11宗

長崎縣／13宗

熊本縣／22宗

大分縣／41宗

宮崎縣／16宗

鹿兒島縣／4宗

沖繩縣／39宗

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乘坐包機返日者／14宗

檢疫、政府人員／96宗

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鑽石公主號遊輪／712宗／11死

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本土病例總數／5,018宗／105死

（撇除鑽石公主號遊輪病例）

以上數字截至4月9日下午。

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