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【日本疫情分佈圖】愛知縣確診破百 東京知事：不可能終止奧運

環球社會熱點 12:09 2020/03/12

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【新冠肺炎日本疫情分佈圖地圖】北海道東京大阪愛知神奈川重災 東京迪士尼延長關閉

新型冠狀病毒肺炎日本疫情擴大不息，確診人數突破1300宗，23人死亡。日本政府專家警告，新冠肺炎病毒可以在較高溫天氣下存活，日本疫情可能持續至明年。疫情下東京奧運的命運受關注，有東京奧運執行委員表示，若今年不能舉行東京奧運，最現實的方案是將東京奧運推遲一年或兩年。但東京都知事小池百合子周四強調，不可能終止奧運。

（日本疫情分佈圖、各區確診數字請往下看）

【全球大流行】日本疫情未止 東京知事：不可能取消奧運

安倍擬頒緊急狀態 冀阻疫情擴散

日本JX通訊社數據顯示，截至日本時間周四（12日）下午，日本本地確診新冠肺炎人數累計641人，比前一天再增7人。連計鑽石公主號遊輪確診696宗病例，日本全國新冠肺炎確診個案共計1337宗。日本堵增1死至23人，其中鑽石公主號患者佔7人。

愛知縣突破100宗確診，有趕上日本疫情最重災區，北海道118宗之勢。

東京迪士尼樂園的東方樂園公司（Oriental Land）表示，延長閉園安排，由原本3月15日延至4月上旬。這繼2011年311大地震後，再度長期閉園。

【歐洲疫情分佈】意大利全國商店關閉 確診續破紀錄

泰國入境3大注意 民航局頒具體措施

日本北海道確診總數118宗為全日本最多，病毒學家相信，北海道2月札幌雪祭曾吸引約200萬名遊客到訪，是其後日本疫情擴大一大原因。縱雪祭本身是戶外活動，但場地亦有不少室內設施和餐飲場所，協助病毒傳播。

大阪疫情近日也急劇惡化，確診人數約一周間由個位數激增至73。大阪有兩間Live House先後爆集體感染，數十人確診。

大阪Live House數十人集體感染

【美國疫情分佈圖】再失5州確診破1300 封關歐洲30日

日本新冠肺炎疫情分佈圖。紅色地區確診至少10宗；橙色至少5宗；黃色至少1宗

日本非強制中韓入境者隔離 無法律效力

北海道雪祭疑集體感染 戶外活動風險不減

日本47個都、道、府、縣當中，現時已有34個在新冠肺炎疫情下失守，超過70%：

  • 北海道／118宗／3死
  • 宮城縣／1宗
  • 秋田縣／2宗
  • 福島縣／1宗
  • 栃木縣／2宗
  • 群馬縣／1宗
  • 埼玉縣／14宗
  • 千葉縣／25宗
  • 東京都／73宗／2死
  • 神奈川縣／46宗／3死
  • 新潟縣／14宗
  • 石川縣／7宗
  • 山梨縣／2宗
  • 長野縣／3宗
  • 岐阜縣／2宗
  • 靜岡縣／2宗
  • 愛知縣／104宗／6死
  • 三重縣／7宗
  • 滋賀縣／1宗
  • 京都府／15宗
  • 大阪府／80宗
  • 兵庫縣／41宗／1死
  • 奈良縣／8宗
  • 和歌山縣／14宗／1死
  • 廣島縣／1宗
  • 山口縣／3宗
  • 德島縣／1宗
  • 愛媛縣／2宗
  • 高知縣／12宗
  • 福岡縣／3宗
  • 熊本縣／6宗
  • 大分縣／1宗
  • 宮崎縣／1宗
  • 沖繩縣／3宗
  • ————————
  • 鑽石公主號遊輪／696宗／7死
  • 乘坐包機返日者／14宗
  • 檢疫、政府人員／11宗
  • ————————
  • 總數／1337宗／19死

以上數字截至3月12日下午。

日本哮喘藥有助治療 73歲女患者出院

日本認東京奧運有位走盞 奧委會：按計劃舉辦

日本全國8大地方都已在新冠肺炎疫情下失守。北海道地方、東北地方、關東地方、中部地方、近畿地方、中國地方、四國地方，以及九州地方都有確診病例。

日本8大地方：北海道地方（紅色）、東北地方（黃色）、關東地方（綠色）、中部地方（天藍色）、近畿地方（藍色）、中國地方（橙色）、四國地方（紫色），九州地方（灰色）

日本確診疑冰山一角 專家憂檢測率低

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