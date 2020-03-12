【日本疫情分佈圖】愛知縣確診破百 東京知事：不可能終止奧運

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【全球大流行】疫情死亡率為何難計算 現時或全數皆錯
新型冠狀病毒肺炎日本疫情擴大不息，確診人數突破1300宗，23人死亡。日本政府專家警告，新冠肺炎病毒可以在較高溫天氣下存活，日本疫情可能持續至明年。疫情下東京奧運的命運受關注，有東京奧運執行委員表示，若今年不能舉行東京奧運，最現實的方案是將東京奧運推遲一年或兩年。但東京都知事小池百合子周四強調，不可能終止奧運。
（日本疫情分佈圖、各區確診數字請往下看）
日本JX通訊社數據顯示，截至日本時間周四（12日）下午，日本本地確診新冠肺炎人數累計641人，比前一天再增7人。連計鑽石公主號遊輪確診696宗病例，日本全國新冠肺炎確診個案共計1337宗。日本堵增1死至23人，其中鑽石公主號患者佔7人。
愛知縣突破100宗確診，有趕上日本疫情最重災區，北海道118宗之勢。
東京迪士尼樂園的東方樂園公司（Oriental Land）表示，延長閉園安排，由原本3月15日延至4月上旬。這繼2011年311大地震後，再度長期閉園。
日本北海道確診總數118宗為全日本最多，病毒學家相信，北海道2月札幌雪祭曾吸引約200萬名遊客到訪，是其後日本疫情擴大一大原因。縱雪祭本身是戶外活動，但場地亦有不少室內設施和餐飲場所，協助病毒傳播。
大阪疫情近日也急劇惡化，確診人數約一周間由個位數激增至73。大阪有兩間Live House先後爆集體感染，數十人確診。
日本47個都、道、府、縣當中，現時已有34個在新冠肺炎疫情下失守，超過70%：
以上數字截至3月12日下午。
日本全國8大地方都已在新冠肺炎疫情下失守。北海道地方、東北地方、關東地方、中部地方、近畿地方、中國地方、四國地方，以及九州地方都有確診病例。