【日本疫情分佈圖】愛知縣確診破百 名古屋集體大感染

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【意大利疫情】C朗隊友魯加尼中招 意甲倘腰斬 冠軍怎樣選？
新型冠狀病毒肺炎日本疫情擴大不息，確診人數突破1300宗，死亡人數升至24人。日本愛知縣疫情急轉直下，名古屋爆發超過一宗大規模集體感染，愛知縣確診數突破100，有追上日本疫情最重災區北海道之虞。
（日本疫情分佈圖、各區確診數字請往下看）
日本JX通訊社數據顯示，截至日本時間周四（12日）下午，日本本地確診新冠肺炎人數累計646人，比前一天再增12人。連計鑽石公主號遊輪確診696宗病例，日本全國新冠肺炎確診個案共計1342宗。日本疫情再增2死死亡，總數至24人，其中鑽石公主號患者佔7人。
愛知縣突破100宗確診，僅次北海道約120宗。愛知縣首府名古屋爆發至少2宗大規模集體感染，場所位於福利中心和健身中心，確診人數超過80，使愛知縣疫情急劇惡化。
大阪疫情近日也急轉直下，確診人數達80水平，超越東京都，是日本疫情第三嚴重地區。大阪有兩間Live House先後爆集體感染，數十人確診。
日本政府專家警告，新冠肺炎病毒可以在較高溫天氣下存活，日本疫情可能持續至明年。
疫情下東京奧運的命運受關注，有東京奧運執行委員表示，若今年不能舉行東京奧運，最現實的方案是將東京奧運推遲一年或兩年。但東京都知事小池百合子周四強調，不可能終止奧運。
東京迪士尼樂園的東方樂園公司（Oriental Land）表示，延長閉園安排，由原本3月15日延至4月上旬。這繼2011年311大地震後，再度長期閉園。
日本47個都、道、府、縣當中，現時已有34個在新冠肺炎疫情下失守，超過70%：
以上數字截至3月12日下午。
日本全國8大地方都已在新冠肺炎疫情下失守。北海道地方、東北地方、關東地方、中部地方、近畿地方、中國地方、四國地方，以及九州地方都有確診病例。
日本北海道確診總數約120宗，為全日本最多。病毒學家相信，北海道2月札幌雪祭曾吸引約200萬名遊客到訪，是其後日本疫情擴大一大原因。縱雪祭本身是戶外活動，但場地亦有不少室內設施和餐飲場所，協助病毒傳播。