【日本疫情分佈圖】愛知縣急惡化 全國逾半地區染病

▲ 新冠肺炎日本疫情分佈圖。北海道成日本疫情最重災區，日本全國逾半地區確診

日本新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情總數近1000宗，至今累計12人死亡。北海道確診總數升至近80人，為全國最多；愛知縣、神奈川縣確診人數亦顯著上升，愛知縣超越東京都，成為日本疫情第2差地區。日本47個一級行政區之之中，已有超過一半出現新冠肺炎疫情。港人熱門旅遊地千葉縣、和歌山縣等地都是疫情重災區，感染人數達10人或以上。

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（日本疫情分佈圖、各區確診數字請往下看）

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日本JX通訊社數據顯示，截至周二（3日）晚上，日本本地確診新冠肺炎人數累計293人，比前一天大增19人。當中9人來自愛知縣，愛知縣確診人數增至41，超越東京都的40人，成為繼北海道後日本疫情第二重災區。

新一批患者有1人來自日本溫泉聖地九州大分縣，此為大分縣首宗確診，患者是30歲女性餐廳職員。此外，北海道、東京都、大阪府、神奈川縣、兵庫縣等地都有新增病例。

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溫泉勝地大分首確診 九州再一縣失守

連計鑽石公主號遊輪的706人確診，日本全國新冠肺炎確診個案共有999宗。日本本地及鑽石公主號的死亡病例共12宗，日本治癒出院人數則為46人。

四國愛媛縣日前亦出現首宗病例，患者是40多歲女性銀行職員，2月中曾坐巴士到大阪府旅遊，並觀看音樂會。四國4縣之中，愛媛縣、德島縣、高知縣3個已經失守。

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▲ 日本新冠肺炎疫情分佈圖。紅色地區確診至少10宗；橙色至少5宗；黃色至少1宗

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日本47個都、道、府、縣當中，現時已有26個在新冠肺炎疫情下失守：

北海道／79宗／3死

宮城縣／1宗

栃木縣／1宗

埼玉縣／1宗

千葉縣／14宗

東京都／40宗／1死

神奈川縣／31宗／1死

新潟縣／5宗

石川縣／6宗

長野縣／2宗

岐阜縣／2宗

靜岡縣／1宗

愛知縣／41宗

三重縣／1宗

京都府／3宗

大阪府／8宗

兵庫縣／3宗

奈良縣／1宗

和歌山縣／13宗／1死

德島縣／1宗

愛媛縣／1宗

高知縣／3宗

福岡縣／3宗

熊本縣／5宗

大分縣／1宗

沖繩縣／3宗

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鑽石公主號遊輪／706宗／6死

乘坐包機返日者／14宗

檢疫、政府人員／9宗

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總數／999宗／12死

以上數字截至3月3日晚上。

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日本政府上周五（2月28日）正式發出通知，要求全國中小學在3月2日開始停課。但當局稱停課時間下靈活判斷，與日本首相安倍晉三周四提出至4月初有出入，令外界感到混亂。

日本政府為抗疫情，亦擴大旅行禁令，對於曾經到訪南韓大邱市，以及鄰近慶尚北道清道郡的外國人，會禁止他們入境日本。大邱市及清道郡為南韓疫情重災區，南韓政府亦列為重點管理區。

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