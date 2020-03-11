【日本疫情分佈圖】大阪確診續急升 東京奧運或延2年

上一篇文章
【西班牙疫情】照搞婦女節大遊行 政府被批反應慢
新型冠狀病毒肺炎日本疫情擴大不息，確診人數迫近1300宗，死亡人數增至19人。日本政府專家警告，新冠肺炎病毒可以在較高溫天氣下存活，日本疫情可能持續至明年。疫情下東京奧運的命運受關注，有東京奧運執行委員表示，若今年不能舉行東京奧運，最現實的方案是將東京奧運推遲一年或兩年。
（日本疫情分佈圖、各區確診數字請往下看）
日本奧組委執行委員會委員高橋治之稱，取消東京奧運會，或在沒有觀眾的情況下舉辦奧運會，會造成極其巨大的經濟損失。他稱將賽事推遲不到一年的時間也將很困難，因為會與其他賽事撞期，推遲兩年最容易安排，因為明年的體育賽事日程大部分都已決定。
日本JX通訊社數據顯示，截至日本時間周三（11日）中午，日本本地確診新冠肺炎人數累計583人，比前一天再增2人。連計鑽石公主號遊輪確診696宗病例，日本全國新冠肺炎確診個案共計1279宗。
日本疫情周二亦再添2死，死者來自愛知縣。日本疫情死亡人數升至19人，鑽石公主號患者佔其中7人。
日媒報道，日本航空公司一名家住千葉縣、50多歲的空姐確診，但未知負責哪條航線等詳細資訊。日航已要求要求2月下旬與她一起工作的12名機組人員居家隔離。
日本北海道確診總數108宗為全日本最多，病毒學家相信，北海道2月札幌雪祭曾吸引約200萬名遊客到訪，是其後日本疫情擴大一大原因。縱雪祭本身是戶外活動，但場地亦有不少室內設施和餐飲場所，協助病毒傳播。
大阪疫情近日也急劇惡化，確診人數約一周間由個位數激增至73。大阪有兩間Live House先後爆集體感染，數十人確診。
日本47個都、道、府、縣當中，現時已有34個在新冠肺炎疫情下失守，超過70%：
以上數字截至3月11日中午。
日本全國8大地方都已在新冠肺炎疫情下失守。北海道地方、東北地方、關東地方、中部地方、近畿地方、中國地方、四國地方，以及九州地方都有確診病例。