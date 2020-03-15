【日本疫情分佈圖】大阪患者破百 鑽石公主號增15確診

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【歐洲疫情】西班牙全境封鎖 法國關閉公共場所
新型冠狀病毒肺炎日本疫情擴大不息，確診人數總數突破1500宗，死亡人升至31人。日本愛知縣疫情急轉直下，名古屋爆發超過一宗大規模集體感染，愛知縣確診數突破120，較迫近日本疫情最重災區北海道。港人熱門旅行地大阪也破100人確診。
（日本疫情分佈圖、各區確診數字請往下看）
日本JX通訊社數據顯示，截至日本時間周日（15日）傍晚，日本本地確診新冠肺炎人數累計811人，有15宗新增個案。連計鑽石公主號遊輪確診712宗病例，日本全國新冠肺炎確診個案共計1523宗。日本死亡個案最新增至31人。
愛知縣確疫情急劇惡化，首府名古屋爆發至少2宗大規模集體感染，場所位於福利中心和健身中心。
大阪疫情近日也急轉直下，確診人數破百，超越東京都，是日本疫情第三嚴重地區。大阪有兩間Live House先後爆集體感染，數十人確診。
日本政府專家警告，新冠肺炎病毒可以在較高溫天氣下存活，日本疫情可能持續至明年。
疫情下，外界關注東京奧運能否如期舉行，美國總統特朗普（Donald Trump）曾稱東京奧運應延期1年，日本首相安倍晉三隨即與特朗普通電話，就奧運問題交換意見，安倍指，雙方將為舉行東京奧運密切合作。
東京迪士尼樂園的東方樂園公司（Oriental Land）表示，延長閉園安排，由原本3月15日延至4月上旬。這繼2011年311大地震後，再度長期閉園。
日本47個都、道、府、縣當中，現時已有36個在新冠肺炎疫情下失守，超過70%：
以上數字截至3月15日傍晚。
日本全國8大地方都已在新冠肺炎疫情下失守。北海道地方、東北地方、關東地方、中部地方、近畿地方、中國地方、四國地方，以及九州地方都有確診病例。
日本北海道確診總數迫近150宗，為全日本最多。病毒學家相信，北海道2月札幌雪祭曾吸引約200萬名遊客到訪，是其後日本疫情擴大一大原因。縱雪祭本身是戶外活動，但場地亦有不少室內設施和餐飲場所，協助病毒傳播。