【日本疫情分佈圖】增至13死 財相竟反對撥錢抗疫

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新型冠狀肺炎全球疫情（03月07日 時間22:00）
日本疫情擴大不息，多個地區確診全線急升，周六（7日）確診個案大增至少44宗，最新失守為福島縣及群馬縣。日本的新型冠狀病毒肺炎確診人數升至近1200人。鑽石公主號遊輪再多1人死亡。重災區北海道確診總數迫近100、愛知縣接近70、東京都超過60。大阪府更出現娛樂場所集體染病，疫情兩日間急擴數倍，至超過40宗。
財相麻生太郎反對增加預算對抗疫情，並指：
一句講完，這不過是病毒性感冒，跟一般感冒沒有不同。
（一言で言えばウイルス性の風邪。風邪と変わらない）。
麻生太郎以上言論一出，在社交媒體上遭批評「害人不淺」。
（日本疫情分佈圖、各區確診數字請往下看）
日本JX通訊社數據顯示，截至日本周六（7日）晚上，日本本地確診新冠肺炎人數累計461人，比前一天增加44人。連計鑽石公主號遊輪確診696宗病例，日本全國新冠肺炎確診個案共計1157宗。
鑽石公主號再添1死，是第7名死者。日本疫情死亡總數增至13宗，治癒出院人數為311人。
北海道確診總數98宗為全日本最多，病毒學家相信，北海道2月札幌雪祭曾吸引約200萬名遊客到訪，是其後日本疫情擴大一大原因。縱雪祭本身是戶外活動，但場地亦有不少室內設施和餐飲場所，協助病毒傳播。
日本新一輪入境限制措施出現混淆。日本厚生勞動相加藤勝信周五表示，日本要求中韓入境人士隔離，措施並非強制，只是不具法律效力的「要求」。
日本簽證入境新一輪限制措施亦出現混淆，日本暫停香港免簽證入境後一天，稱針對中國南韓公民入境隔離並非強制，要求不具法律效力。惟日本疫情下，不少熱門旅遊點都已成重災區。南韓則反擊日本，暫停日本人免簽證入境南韓。
日本簽證限制更強起外交風波。南韓周五反擊日本，宣佈自3月9日起，暫停日本旅客免簽證入境南韓。
日本政府周四（5日）表示，會要求（不具法律效力）隔離中國、南韓入境旅客14日，並暫停對香港、澳門、南韓免簽證入境機制，變相封關。日本政府亦引用特別法例，嚴禁口罩炒賣轉售圖利。
日本47個都、道、府、縣當中，現時已有34個在新冠肺炎疫情下失守，超過70%：
以上數字截至3月7日晚上。
日本全國8大地方已在新冠肺炎疫情下失守。山口縣日前出現首宗病例。山口縣位於日本本州最西端，與九州隔海相望。山口縣與鄰近4縣屬於日本「中國地方」，當地病例是中國地方首例。
連同早前東北地方宮城縣也出現確診病例，日本北海道地方、東北地方、關東地方、中部地方、近畿地方、中國地方、四國地方，以及九州地方8大地區，都已出現確診病例。
日本政府全國中小學在3月2日開始停課。但當局稱停課時間下靈活判斷，與日本首相安倍晉三較早前提出至4月初有出入，亦令外界感到混亂。