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【日本疫情分佈圖】國會通過法案 容許安倍頒緊急狀態

環球社會熱點 15:37 2020/03/13

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【新冠肺炎日本疫情分佈圖地圖】北海道東京大阪愛知神奈川重災 東京迪士尼延長關閉

新型冠狀病毒肺炎日本疫情擴大不息，確診人數總數迫近1400宗，死亡人升至26人。日本愛知縣疫情急轉直下，名古屋爆發超過一宗大規模集體感染，愛知縣確診數突破110，有追上日本疫情最重災區北海道之虞。外界關注東京奧運能否如期舉行，日本首相安倍晉三重申，將為舉辦東京奧運努力。

日本國會通過案，容許安倍發布「緊急事態宣言」（即緊急狀態），以阻止新型冠狀病毒肺炎繼續在日本快速擴散。

【日本疫情】政府緊急狀態有何權力？何以惹爭議

安倍擬頒緊急狀態 冀阻疫情擴散

日本面臨口罩荒，電商阿里巴巴創辦人馬雲承諾，捐出100萬個南韓製的KF94口罩予日本。其中有1.3萬個醫療口罩周四（12日）運抵山梨縣，山梨縣政府將口罩分發予醫療機構。

惟馬雲此舉捱轟。韓聯社報道指出，南韓也面臨口罩荒，南韓製的口罩卻經由中國捐給日本，實是不恰當

（日本疫情分佈圖、各區確診數字請往下看）

日本疫情未止 東京知事：不可能取消奧運

特朗普稱東京奧運應延一年 安倍：將努力舉辦

日本JX通訊社數據顯示，截至日本時間周五（13日）上午，日本本地確診新冠肺炎人數累計690人，暫未有新增個案。連計鑽石公主號遊輪確診697宗病例，日本全國新冠肺炎確診個案共計1387宗。日本死亡個案今日亦未有增加，維持在26人。

愛知縣確疫情急劇惡化，首府名古屋爆發至少2宗大規模集體感染，場所位於福利中心和健身中心，確診人數超過80。

大阪疫情近日也急轉直下，確診人數達89，超越東京都，是日本疫情第三嚴重地區。大阪有兩間Live House先後爆集體感染，數十人確診。

【歐洲疫情分佈】

泰國入境3大注意 民航局頒具體措施

日本政府專家警告，新冠肺炎病毒可以在較高溫天氣下存活，日本疫情可能持續至明年。

疫情下東京奧運的命運受關注，有東京奧運執行委員表示，若今年不能舉行東京奧運，最現實的方案是將東京奧運推遲一年或兩年。但東京都知事小池百合子周四強調，不可能終止奧運。

東京迪士尼樂園的東方樂園公司（Oriental Land）表示，延長閉園安排，由原本3月15日延至4月上旬。這繼2011年311大地震後，再度長期閉園。

【美國疫情分佈】

Tom Hanks湯漢斯夫婦也確診「似感冒周身痛」

日本新冠肺炎疫情分佈圖。紅色地區確診至少10宗；橙色至少5宗；黃色至少1宗

日本非強制中韓入境者隔離 無法律效力

香港失日本免簽 旅遊平台退訂延期政策一覽

日本47個都、道、府、縣當中，現時已有34個在新冠肺炎疫情下失守，超過70%：

  • 北海道／128宗／4死
  • 宮城縣／1宗
  • 秋田縣／2宗
  • 福島縣／1宗
  • 栃木縣／2宗
  • 群馬縣／3宗
  • 埼玉縣／20宗
  • 千葉縣／27宗
  • 東京都／75宗／2死
  • 神奈川縣／49宗／3死
  • 新潟縣／14宗
  • 石川縣／7宗
  • 山梨縣／2宗
  • 長野縣／3宗
  • 岐阜縣／2宗
  • 靜岡縣／3宗
  • 愛知縣／111宗／8死
  • 三重縣／7宗
  • 滋賀縣／1宗
  • 京都府／17宗
  • 大阪府／89宗
  • 兵庫縣／46宗／1死
  • 奈良縣／8宗
  • 和歌山縣／14宗／1死
  • 廣島縣／1宗
  • 山口縣／3宗
  • 德島縣／1宗
  • 愛媛縣／2宗
  • 高知縣／12宗
  • 福岡縣／3宗
  • 熊本縣／6宗
  • 大分縣／1宗
  • 宮崎縣／1宗
  • 沖繩縣／3宗
  • ————————
  • 鑽石公主號遊輪／697宗／7死
  • 乘坐包機返日者／14宗
  • 檢疫、政府人員／11宗
  • ————————
  • 總數／1357宗／26死

以上數字截至3月13日上午。

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日本認東京奧運有位走盞 奧委會：按計劃舉辦

日本全國8大地方都已在新冠肺炎疫情下失守。北海道地方、東北地方、關東地方、中部地方、近畿地方、中國地方、四國地方，以及九州地方都有確診病例。

日本8大地方：北海道地方（紅色）、東北地方（黃色）、關東地方（綠色）、中部地方（天藍色）、近畿地方（藍色）、中國地方（橙色）、四國地方（紫色），九州地方（灰色）

日本北海道確診總數約130宗，為全日本最多。病毒學家相信，北海道2月札幌雪祭曾吸引約200萬名遊客到訪，是其後日本疫情擴大一大原因。縱雪祭本身是戶外活動，但場地亦有不少室內設施和餐飲場所，協助病毒傳播。

北海道雪祭疑集體感染 戶外活動風險不減

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