【日本疫情分佈圖】國會通過法案 容許安倍頒緊急狀態

▲ 【新冠肺炎日本疫情分佈圖地圖】北海道東京大阪愛知神奈川重災 東京迪士尼延長關閉

新型冠狀病毒肺炎日本疫情擴大不息，確診人數總數迫近1400宗，死亡人升至26人。日本愛知縣疫情急轉直下，名古屋爆發超過一宗大規模集體感染，愛知縣確診數突破110，有追上日本疫情最重災區北海道之虞。外界關注東京奧運能否如期舉行，日本首相安倍晉三重申，將為舉辦東京奧運努力。

日本國會通過案，容許安倍發布「緊急事態宣言」（即緊急狀態），以阻止新型冠狀病毒肺炎繼續在日本快速擴散。

【日本疫情】政府緊急狀態有何權力？何以惹爭議

安倍擬頒緊急狀態 冀阻疫情擴散

日本面臨口罩荒，電商阿里巴巴創辦人馬雲承諾，捐出100萬個南韓製的KF94口罩予日本。其中有1.3萬個醫療口罩周四（12日）運抵山梨縣，山梨縣政府將口罩分發予醫療機構。

惟馬雲此舉捱轟。韓聯社報道指出，南韓也面臨口罩荒，南韓製的口罩卻經由中國捐給日本，實是不恰當

（日本疫情分佈圖、各區確診數字請往下看）

日本疫情未止 東京知事：不可能取消奧運

特朗普稱東京奧運應延一年 安倍：將努力舉辦

日本JX通訊社數據顯示，截至日本時間周五（13日）上午，日本本地確診新冠肺炎人數累計690人，暫未有新增個案。連計鑽石公主號遊輪確診697宗病例，日本全國新冠肺炎確診個案共計1387宗。日本死亡個案今日亦未有增加，維持在26人。

愛知縣確疫情急劇惡化，首府名古屋爆發至少2宗大規模集體感染，場所位於福利中心和健身中心，確診人數超過80。

大阪疫情近日也急轉直下，確診人數達89，超越東京都，是日本疫情第三嚴重地區。大阪有兩間Live House先後爆集體感染，數十人確診。

【歐洲疫情分佈】

泰國入境3大注意 民航局頒具體措施

日本政府專家警告，新冠肺炎病毒可以在較高溫天氣下存活，日本疫情可能持續至明年。

疫情下東京奧運的命運受關注，有東京奧運執行委員表示，若今年不能舉行東京奧運，最現實的方案是將東京奧運推遲一年或兩年。但東京都知事小池百合子周四強調，不可能終止奧運。

東京迪士尼樂園的東方樂園公司（Oriental Land）表示，延長閉園安排，由原本3月15日延至4月上旬。這繼2011年311大地震後，再度長期閉園。

【美國疫情分佈】

Tom Hanks湯漢斯夫婦也確診「似感冒周身痛」

▲ 日本新冠肺炎疫情分佈圖。紅色地區確診至少10宗；橙色至少5宗；黃色至少1宗

日本非強制中韓入境者隔離 無法律效力

香港失日本免簽 旅遊平台退訂延期政策一覽

日本47個都、道、府、縣當中，現時已有34個在新冠肺炎疫情下失守，超過70%：

北海道／128宗／4死

宮城縣／1宗

秋田縣／2宗

福島縣／1宗

栃木縣／2宗

群馬縣／3宗

埼玉縣／20宗

千葉縣／27宗

東京都／75宗／2死

神奈川縣／49宗／3死

新潟縣／14宗

石川縣／7宗

山梨縣／2宗

長野縣／3宗

岐阜縣／2宗

靜岡縣／3宗

愛知縣／111宗／8死

三重縣／7宗

滋賀縣／1宗

京都府／17宗

大阪府／89宗

兵庫縣／46宗／1死

奈良縣／8宗

和歌山縣／14宗／1死

廣島縣／1宗

山口縣／3宗

德島縣／1宗

愛媛縣／2宗

高知縣／12宗

福岡縣／3宗

熊本縣／6宗

大分縣／1宗

宮崎縣／1宗

沖繩縣／3宗

————————

鑽石公主號遊輪／697宗／7死

乘坐包機返日者／14宗

檢疫、政府人員／11宗

————————

總數／1357宗／26死

以上數字截至3月13日上午。

日本哮喘藥有助治療 73歲女患者出院

日本認東京奧運有位走盞 奧委會：按計劃舉辦

日本全國8大地方都已在新冠肺炎疫情下失守。北海道地方、東北地方、關東地方、中部地方、近畿地方、中國地方、四國地方，以及九州地方都有確診病例。

▲ 日本8大地方：北海道地方（紅色）、東北地方（黃色）、關東地方（綠色）、中部地方（天藍色）、近畿地方（藍色）、中國地方（橙色）、四國地方（紫色），九州地方（灰色）

日本北海道確診總數約130宗，為全日本最多。病毒學家相信，北海道2月札幌雪祭曾吸引約200萬名遊客到訪，是其後日本疫情擴大一大原因。縱雪祭本身是戶外活動，但場地亦有不少室內設施和餐飲場所，協助病毒傳播。

北海道雪祭疑集體感染 戶外活動風險不減

日本確診疑冰山一角 專家憂檢測率低