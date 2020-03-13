【日本疫情分佈圖】國會通過法案 容許安倍頒緊急狀態

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網傳C朗初步確診新冠肺炎 官方未證實
新型冠狀病毒肺炎日本疫情擴大不息，確診人數總數迫近1400宗，死亡人升至26人。日本愛知縣疫情急轉直下，名古屋爆發超過一宗大規模集體感染，愛知縣確診數突破110，有追上日本疫情最重災區北海道之虞。外界關注東京奧運能否如期舉行，日本首相安倍晉三重申，將為舉辦東京奧運努力。
日本國會通過案，容許安倍發布「緊急事態宣言」（即緊急狀態），以阻止新型冠狀病毒肺炎繼續在日本快速擴散。
日本面臨口罩荒，電商阿里巴巴創辦人馬雲承諾，捐出100萬個南韓製的KF94口罩予日本。其中有1.3萬個醫療口罩周四（12日）運抵山梨縣，山梨縣政府將口罩分發予醫療機構。
惟馬雲此舉捱轟。韓聯社報道指出，南韓也面臨口罩荒，南韓製的口罩卻經由中國捐給日本，實是不恰當
（日本疫情分佈圖、各區確診數字請往下看）
日本JX通訊社數據顯示，截至日本時間周五（13日）上午，日本本地確診新冠肺炎人數累計690人，暫未有新增個案。連計鑽石公主號遊輪確診697宗病例，日本全國新冠肺炎確診個案共計1387宗。日本死亡個案今日亦未有增加，維持在26人。
愛知縣確疫情急劇惡化，首府名古屋爆發至少2宗大規模集體感染，場所位於福利中心和健身中心，確診人數超過80。
大阪疫情近日也急轉直下，確診人數達89，超越東京都，是日本疫情第三嚴重地區。大阪有兩間Live House先後爆集體感染，數十人確診。
日本政府專家警告，新冠肺炎病毒可以在較高溫天氣下存活，日本疫情可能持續至明年。
疫情下東京奧運的命運受關注，有東京奧運執行委員表示，若今年不能舉行東京奧運，最現實的方案是將東京奧運推遲一年或兩年。但東京都知事小池百合子周四強調，不可能終止奧運。
東京迪士尼樂園的東方樂園公司（Oriental Land）表示，延長閉園安排，由原本3月15日延至4月上旬。這繼2011年311大地震後，再度長期閉園。
日本47個都、道、府、縣當中，現時已有34個在新冠肺炎疫情下失守，超過70%：
以上數字截至3月13日上午。
日本全國8大地方都已在新冠肺炎疫情下失守。北海道地方、東北地方、關東地方、中部地方、近畿地方、中國地方、四國地方，以及九州地方都有確診病例。
日本北海道確診總數約130宗，為全日本最多。病毒學家相信，北海道2月札幌雪祭曾吸引約200萬名遊客到訪，是其後日本疫情擴大一大原因。縱雪祭本身是戶外活動，但場地亦有不少室內設施和餐飲場所，協助病毒傳播。