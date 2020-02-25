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【日本疫情分佈圖】四國終告失守 北海道超越東京35人確診

環球社會熱點 22:37 2020/02/25

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日本疫情分佈圖。北海道超越東京都成為日本疫情最重災區。日本47個都道府縣，現時已有17個在新冠肺炎疫情下失守

日本新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情持續擴大，鑽石公主號遊輪再多1人死亡，死亡乘客增至4人；日本四國也終告失守出現確診。日本北海道疫情惡化趨勢尤其明顯，確診患者包括餐廳老闆。日本北海道新冠肺炎確診人數急增，超越東京都成為比全日本感染人數最多地區。日本全國確診新冠肺炎人數目前超過850宗，千葉縣、愛知縣、神奈川縣、和歌山縣都是疫情重災區，感染人數達10人或以上。

（日本疫情分佈圖、各區確診數字請往下看）

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日本JX通訊社引述厚生勞動省數據顯示，截至周二（25日）晚上，日本本地增至171人確診新冠肺炎，連計鑽石公主號遊輪上691名確診病人，日本全國新冠肺炎確診個案共有862宗。

最新一宗確診來自四國德島縣，為一名60歲女子，據報她為鑽石公主號的乘客，返回德島才確診。這亦令本州、北海道、九州及四國4個日本主島，全面失守。

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新一批確診個案集中在北海道。北海道新冠肺炎確診個案至今總數為35宗，超越東京都的32宗。北海道成為日本全國47個一級行政區當中，感染人數最多一地區。

北海道近日感染者中包括20多歲女學生，她從未出國，目前情況危殆，並要使用呼吸機。北海道江別市有小學配餐員確診，她的工作包括為近200名學童送餐。

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北海道旭川市政府更表示，1名70多歲連鎖餐廳老闆確診。餐廳名為Hokkaido Isen，而店鋪消毒過後已於周一（24日）恢復營業。

長野縣、熊本縣等地都有病例。這是長野縣首宗新冠肺炎病例。熊本縣疫情自上周開始以來蔓延較快，至今確診個案增至5宗，比日本不少地區都多。

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與此同時，鑽石公主號遊輪再多1宗死亡病例，使鑽石公主號至今死亡人數升至4人。最新死亡為80多歲乘客，在醫院去世，但是否感染新型冠狀病毒「尚不得而知」。

連計疫情早前在日本神奈川縣奪走1人性命，日本疫情總死亡人數累計為5人。日本治癒出院人數目前為24人。

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日本47個都、道、府、縣當中，現時已有18個在新冠肺炎疫情下失守：

  • 北海道／35宗
  • 栃木縣／1宗
  • 埼玉縣／1宗
  • 千葉縣／10宗
  • 東京都／32宗
  • 神奈川縣／17宗／1死
  • 石川縣／4宗
  • 長野縣／1宗
  • 愛知縣／20宗
  • 三重縣／1宗
  • 京都府／2宗
  • 大阪府／1宗
  • 奈良縣／1宗
  • 和歌山縣／13宗
  • 德島縣／1宗
  • 福岡縣／2宗
  • 熊本縣／5宗
  • 沖繩縣／3宗
  • ————————
  • 鑽石公主號遊輪／691宗／4死
  • 乘坐包機返日者／14宗
  • 檢疫、政府人員／7宗
  • ————————
  • 總數／862宗／5死

以上數字截至2月25日晚上。

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