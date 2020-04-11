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【日本疫情分佈圖】單日激增逾600人確診 全國僅1縣未失守

環球社會熱點 15:11 2020/04/11

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【新冠肺炎日本疫情分佈圖地圖】

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）在日本的疫情繼續加速，僅餘一縣仍未失守。日本本土確診個案突破6,000宗，東京連續3日新增確診創新高。首相安倍晉三宣布，港人旅遊熱門地東京、大阪和福岡等7地進入緊急狀態。疫情第五嚴重、名古屋所在地愛知縣被無視，知事大村秀章自行宣布，進入緊急狀態。

東京都繼續成為日本疫情重災區，確診1,705宗，遠遠拋離日本其他地區，單日新增616人。社交網站上的「逃離東京」持續成為熱話，當局擔心，此舉造成新的集體感染。

東京都知事小池百合子周五（10日）要求，食肆只可在早上5時至晚上8時營業，酒類供應至晚上7時；娛樂場所、大學與補習學校、運動場所、劇場、展覽場地等，周六（11日）起暫停營業。網民發起眾籌，希望幫助餐飲業度過難關。

【日本疫情】東京迪士尼再延長閉園 料最快5月中重開

【日本疫情】東京爆發逃亡潮 安倍籲留在東京

日本央行行長黑田東彥對經濟嚴重受挫表示「強烈擔憂」，指出口、生產及個人消費下滑，加上疫情，日本經濟嚴重受影響，經濟前景的不確定性極大。他強調，將根據疫情形勢「毫不猶豫地加碼貨幣寬鬆政策」。

原訂於本月20日重開的東京迪士尼，須再次延長閉關，料最快5月中旬重開。東京迪士尼及東京迪士尼海洋從2月29日閉園以來，至今已逾一個月。

Switch有排炒？任天堂：本周不發貨 疫情中斷供應鏈

【日本疫情】東京18名醫生聚餐後染疫 日媒批笨蛋

東京的慶應義塾大學附屬醫院，40名實習醫生無視醫院發出的禁令，3月底聚餐後，有18人確診。同時，京都大學醫學院附屬醫院95名醫生及職員，因參加聚餐及國內旅行須居家隔離。

日本首相安倍晉三周二（7日）舉行臨時內閣會議，不但宣布7個地區進入緊急狀態，更加推108萬億日圓（7.7萬億港元）刺激經濟方案。

【日本疫情】緊急狀態何以惹爭議？各國緊急令權力一覽

【日本緊急狀態】頒令須2條件 醫護界一再催促終成事

【日本疫情】安倍推7.6萬億港元刺激方案

（日本疫情分佈圖、各區確診數字請往下看）

日本JX通訊社數據顯示，截至日本時間周五（10日）下午，日本本土新冠肺炎確診人數為5,581人，累計本土病例有109宗死亡個案。東京都死亡人數佔36最多，其次是愛知縣有21人死。另外鑽石公主號遊輪有712宗確診，11人死亡。

【美國疫情分佈圖】日死過千人 紐約州呼吸機僅能撐6日

【歐洲疫情分佈】意大利「日失一村人」死亡逼1萬

日本新冠肺炎疫情分佈圖。深紅色地區確診至少100宗；鮮紅色至少50宗；橙色至少10宗；黃色至少1宗

日本公廁廁紙日日被偷 餓鬼符咒成功「止竊」

日本喜劇演員志村健疑確診 或成娛樂圈首例

日本47個都、道、府、縣當中，現時已有46個在新冠肺炎疫情下失守，僅得岩手縣未有病例：

  • 北海道／237宗／10死
  • 青森縣／17宗
  • 宮城縣／38宗
  • 秋田縣／13宗
  • 山形縣／33宗
  • 福島縣／36宗
  • 茨城縣／91宗／3死
  • 栃木縣／32宗
  • 群馬縣／44宗／1死
  • 埼玉縣／338宗／6死
  • 千葉縣／387宗／3死
  • 東京都／1705宗／40死
  • 神奈川縣／458宗／10死
  • 新潟縣／42宗
  • 富山縣／23宗
  • 石川縣／93宗
  • 福井縣／86宗/2死
  • 山梨縣／31宗
  • 長野縣／28宗
  • 岐阜縣／97宗/1死
  • 靜岡縣／37宗
  • 愛知縣／314宗／22死
  • 三重縣／16宗
  • 滋賀縣／34宗
  • 京都府／174宗／1死
  • 大阪府／696宗／6死
  • 兵庫縣／339宗／12死
  • 奈良縣／37宗
  • 和歌山縣／38宗／1死
  • 鳥取縣／1宗
  • 島根縣／6宗
  • 岡山縣／15宗
  • 廣島縣／30宗
  • 山口縣／18宗
  • 德島縣／3宗
  • 香川縣／4宗
  • 愛媛縣／28宗／1死
  • 高知縣／54宗
  • 福岡縣／289宗／1死
  • 佐賀縣／13宗
  • 長崎縣／14宗
  • 熊本縣／24宗／1死
  • 大分縣／42宗
  • 宮崎縣／16宗
  • 鹿兒島縣／4宗
  • 沖繩縣／56宗
  • ————————
  • 乘坐包機返日者／14宗
  • 檢疫、政府人員／98宗
  • ————————
  • 鑽石公主號遊輪／712宗／12死
  • ————————
  • 本土病例總數／6,141宗／121死
  • （撇除鑽石公主號遊輪病例）

以上數字截至4月11日下午。

日本檢測最初目的非治療 輕症不驗政策捱批

日本確診疑冰山一角 專家憂檢測率低

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