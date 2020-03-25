【日本疫情分佈圖】單日新增創紀錄 東京確診超北海道居冠

▲ 【新冠肺炎日本疫情分佈圖地圖】愛知縣12死超北海道 名古屋淪大疫區

日本疫情再度升溫，周二（24）新增71宗確診病例，創單日紀錄。其中，港人熱門旅行地東京都總病例多達171宗，已超越北海道，成日本境內疫情最嚴重的地區。撇除鑽石公主號的病例，日本至今累計1219宗新型冠狀病毒肺炎確診個案。港人熱門旅行地大阪疫情也增加。

（日本疫情分佈圖、各區確診數字請往下看）

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日本JX通訊社數據顯示，截至日本時間周三（25日）下午，日本本地確診新冠肺炎人數累計1219人，連計鑽石公主號遊輪確診712宗病例，日本全國新冠肺炎確診個案共計1931宗。

日本疫情死亡人數達到53人，其中10人是鑽石公主號船上人員。

東京都一名70多歲男患者在台東區永壽綜合醫院死亡，同日確診病例中，包括同院一名女醫療工作人員及一名住院病人，醫院確診增至4宗。東京都政府不排除院內感染可能。

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▲ 日本新冠肺炎疫情分佈圖。深紅色地區確診至少100宗；紅色至少50宗；橙色至少10宗；黃色至少1宗

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日本47個都、道、府、縣當中，現時已有41個在新冠肺炎疫情下失守，超過87%：

北海道／163宗／6死

青森縣／6宗

宮城縣／1宗

秋田縣／2宗

福島縣／2宗

茨城縣／10宗

栃木縣／6宗

群馬縣／14宗/1死

埼玉縣／59宗/1死

千葉縣／49宗

東京都／171宗／5死

神奈川縣／84宗／4死

新潟縣／28宗

石川縣／8宗

福井縣／1宗

山梨縣／4宗

長野縣／5宗

岐阜縣／11宗

靜岡縣／3宗

愛知縣／148宗／17死

三重縣／9宗

滋賀縣／5宗

京都府／27宗

大阪府／142宗／2死

兵庫縣／118宗／6死

奈良縣／9宗

和歌山縣／17宗／1死

岡山県／1宗

廣島縣／3宗

山口縣／4宗

德島縣／1宗

香川縣／1宗

愛媛縣／3宗

高知縣／12宗

福岡縣／9宗

佐賀縣／1宗

長崎縣／2宗

熊本縣／7宗

大分縣／23宗

宮崎縣／3宗

沖繩縣／5宗

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鑽石公主號遊輪／712宗／10死

乘坐包機返日者／14宗

檢疫、政府人員／28宗

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總數／1913宗／53死

以上數字截至3月25日下午。

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