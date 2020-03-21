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【日本疫情分佈圖】周六起對歐洲等38國實施入境限制 本土累計1015宗病例

環球社會熱點 13:00 2020/03/21

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【新冠肺炎日本疫情分佈圖地圖】愛知縣12死超北海道 名古屋淪大疫區

新型冠狀病毒肺炎日本疫情增長漸見平穩，撇除鑽石公主號的病例，至今累計1015宗。日本周六起對歐洲各國、埃及和伊朗等38國實施入境限制，將持續至最少4月底。港人熱門旅行地東京和大阪疫情暫未見進一步加劇，仍維持百多人確診。

（日本疫情分佈圖、各區確診數字請往下看）

日本政府緊急狀態有何權力 何以惹爭議

安倍抗疫收貨？支持度急升近9個百分點

日本JX通訊社數據顯示，截至日本時間周六（21日）中午，日本本地確診新冠肺炎人數累計1015人，連計鑽石公主號遊輪確診712宗病例，日本全國新冠肺炎確診個案共計1727宗。

日本疫情死亡人數達到43人，其中8人是鑽石公主號船上人員。

日本檢測最初目的非治療 輕症不驗政策捱批

日本公廁廁紙日日被偷 餓鬼符咒成功「止竊」

日本新冠肺炎疫情分佈圖。深紅色地區確診至少100宗；紅色至少50宗；橙色至少10宗；黃色至少1宗

【歐洲疫情分佈】意大利醫院瀕崩潰 捷克德國封關

【美國疫情分佈】僅剩1州死守 阿拉斯加也中招

日本47個都、道、府、縣當中，現時已有39個在新冠肺炎疫情下失守，超過80%：

  • 北海道／158宗／6死
  • 宮城縣／1宗
  • 秋田縣／2宗
  • 福島縣／2宗
  • 茨城縣／3宗
  • 栃木縣／4宗
  • 群馬縣／11宗
  • 埼玉縣／42宗
  • 千葉縣／41宗
  • 東京都／129宗／3死
  • 神奈川縣／68宗／4死
  • 新潟縣／25宗
  • 石川縣／8宗
  • 福井縣／1宗
  • 山梨縣／2宗
  • 長野縣／4宗
  • 岐阜縣／3宗
  • 靜岡縣／3宗
  • 愛知縣／139宗／16死
  • 三重縣／9宗
  • 滋賀縣／4宗
  • 京都府／22宗
  • 大阪府／123宗／1死
  • 兵庫縣／101宗／4死
  • 奈良縣／8宗
  • 和歌山縣／17宗／1死
  • 廣島縣／2宗
  • 山口縣／3宗
  • 德島縣／1宗
  • 香川縣／1宗
  • 愛媛縣／3宗
  • 高知縣／12宗
  • 福岡縣／5宗
  • 佐賀縣／1宗
  • 長崎縣／1宗
  • 熊本縣／7宗
  • 大分縣／8宗
  • 宮崎縣／3宗
  • 沖繩縣／3宗
  • ————————
  • 鑽石公主號遊輪／712宗／8死
  • 乘坐包機返日者／14宗
  • 檢疫、政府人員／21宗
  • ————————
  • 總數／1727宗／43死

以上數字截至3月21日中午。

日本非強制中韓入境者隔離 無法律效力

香港失日本免簽 旅遊平台退訂延期政策一覽

大阪疫情嚴重，確診人數破百，與東京都相近，是日本疫情第三嚴重地區。大阪有兩間Live House先後爆集體感染，數十人確診。

日本政府專家警告，新冠肺炎病毒可以在較高溫天氣下存活，日本疫情可能持續至明年。

日本哮喘藥有助治療 73歲女患者出院

特朗普：東京奧運應延一年 安倍：努力舉辦

疫情下，外界關注東京奧運能否如期舉行，財相麻生太郎似乎甚為悲觀，公開形容東京奧運是「被詛咒的奧運」，不過首相安倍晉三仍然矢言要辦妥原定今年7月的東京奧運。

東京迪士尼樂園的東方樂園公司（Oriental Land）表示，延長閉園安排，由原本3月15日延至4月上旬。這繼2011年311大地震後，再度長期閉園。

北海道雪祭疑集體感染 戶外活動風險不減

日本確診疑冰山一角 專家憂檢測率低

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