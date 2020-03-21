【日本疫情分佈圖】周六起對歐洲等38國實施入境限制 本土累計1015宗病例

新型冠狀病毒肺炎日本疫情增長漸見平穩，撇除鑽石公主號的病例，至今累計1015宗。日本周六起對歐洲各國、埃及和伊朗等38國實施入境限制，將持續至最少4月底。港人熱門旅行地東京和大阪疫情暫未見進一步加劇，仍維持百多人確診。
（日本疫情分佈圖、各區確診數字請往下看）
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日本JX通訊社數據顯示，截至日本時間周六（21日）中午，日本本地確診新冠肺炎人數累計1015人，連計鑽石公主號遊輪確診712宗病例，日本全國新冠肺炎確診個案共計1727宗。
日本疫情死亡人數達到43人，其中8人是鑽石公主號船上人員。
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▲ 日本新冠肺炎疫情分佈圖。深紅色地區確診至少100宗；紅色至少50宗；橙色至少10宗；黃色至少1宗
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日本47個都、道、府、縣當中，現時已有39個在新冠肺炎疫情下失守，超過80%：
- 北海道／158宗／6死
- 宮城縣／1宗
- 秋田縣／2宗
- 福島縣／2宗
- 茨城縣／3宗
- 栃木縣／4宗
- 群馬縣／11宗
- 埼玉縣／42宗
- 千葉縣／41宗
- 東京都／129宗／3死
- 神奈川縣／68宗／4死
- 新潟縣／25宗
- 石川縣／8宗
- 福井縣／1宗
- 山梨縣／2宗
- 長野縣／4宗
- 岐阜縣／3宗
- 靜岡縣／3宗
- 愛知縣／139宗／16死
- 三重縣／9宗
- 滋賀縣／4宗
- 京都府／22宗
- 大阪府／123宗／1死
- 兵庫縣／101宗／4死
- 奈良縣／8宗
- 和歌山縣／17宗／1死
- 廣島縣／2宗
- 山口縣／3宗
- 德島縣／1宗
- 香川縣／1宗
- 愛媛縣／3宗
- 高知縣／12宗
- 福岡縣／5宗
- 佐賀縣／1宗
- 長崎縣／1宗
- 熊本縣／7宗
- 大分縣／8宗
- 宮崎縣／3宗
- 沖繩縣／3宗
- ————————
- 鑽石公主號遊輪／712宗／8死
- 乘坐包機返日者／14宗
- 檢疫、政府人員／21宗
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- 總數／1727宗／43死
以上數字截至3月21日中午。
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