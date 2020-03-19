  • 21°C
香港時間 : 2020319日 (四) 16:06
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

【日本疫情分佈圖】北海道結束緊急狀態 惟再多一縣失守

環球社會熱點 15:31 2020/03/19

分享：

【新冠肺炎日本疫情分佈圖地圖】愛知縣12死超北海道 名古屋淪大疫區

新型冠狀病毒肺炎日本疫情擴大不息，再多一縣失守，中部北陸地方的福井縣出硫首宗確診。日本確診人數總數突破1600宗，死亡人升至39人。北海道疫情受控，周四（19日）結束緊急狀態。另一港人熱門旅行地東京和大阪疫情持續，均超過100人確診。

（日本疫情分佈圖、各區確診數字請往下看）

日本政府緊急狀態有何權力 何以惹爭議

安倍抗疫收貨？支持度急升近9個百分點

日本JX通訊社數據顯示，截至日本時間周四（19日）下午，日本本地確診新冠肺炎人數累計924人，比前一天多2人；連計鑽石公主號遊輪確診712宗病例，日本全國新冠肺炎確診個案共計1636宗。

日本疫情死亡人數達到39人，其中7人是鑽石公主號船上人員。

愛知縣確疫情急劇惡化，首府名古屋爆發至少2宗大規模集體感染，場所位於福利中心和健身中心。愛知縣死亡人數已達15人，遠超北海道6人，並佔日本本地死亡病例近一半。

日本檢測最初目的非治療 輕症不驗政策捱批

日本公廁廁紙日日被偷 餓鬼符咒成功「止竊」

日本新冠肺炎疫情分佈圖。深紅色地區確診至少100宗；紅色至少50宗；橙色至少10宗；黃色至少1宗

【歐洲疫情分佈】意大利醫院瀕崩潰 捷克德國封關

【美國疫情分佈】僅剩1州死守 阿拉斯加也中招

日本47個都、道、府、縣當中，現時已有39個在新冠肺炎疫情下失守，超過80%：

  • 北海道／154宗／6死
  • 宮城縣／1宗
  • 秋田縣／2宗
  • 福島縣／2宗
  • 茨城縣／3宗
  • 栃木縣／3宗
  • 群馬縣／10宗
  • 埼玉縣／35宗
  • 千葉縣／33宗
  • 東京都／111宗／2死
  • 神奈川縣／60宗／4死
  • 新潟縣／22宗
  • 石川縣／7宗
  • 福井縣／1宗
  • 山梨縣／2宗
  • 長野縣／4宗
  • 岐阜縣／3宗
  • 靜岡縣／3宗
  • 愛知縣／130宗／15死
  • 三重縣／9宗
  • 滋賀縣／4宗
  • 京都府／21宗
  • 大阪府／117宗／1死
  • 兵庫縣／92宗／3死
  • 奈良縣／8宗
  • 和歌山縣／16宗／1死
  • 廣島縣／1宗
  • 山口縣／3宗
  • 德島縣／1宗
  • 香川縣／1宗
  • 愛媛縣／3宗
  • 高知縣／12宗
  • 福岡縣／4宗
  • 佐賀縣／1宗
  • 長崎縣／1宗
  • 熊本縣／6宗
  • 大分縣／1宗
  • 宮崎縣／3宗
  • 沖繩縣／3宗
  • ————————
  • 鑽石公主號遊輪／712宗／7死
  • 乘坐包機返日者／14宗
  • 檢疫、政府人員／17宗
  • ————————
  • 總數／1636宗／39死

以上數字截至3月19日下午。

日本非強制中韓入境者隔離 無法律效力

香港失日本免簽 旅遊平台退訂延期政策一覽

大阪疫情近日也急轉直下，確診人數破百，超越東京都，是日本疫情第三嚴重地區。大阪有兩間Live House先後爆集體感染，數十人確診。

日本政府專家警告，新冠肺炎病毒可以在較高溫天氣下存活，日本疫情可能持續至明年。

日本哮喘藥有助治療 73歲女患者出院

特朗普：東京奧運應延一年 安倍：努力舉辦

疫情下，外界關注東京奧運能否如期舉行，美國總統特朗普（Donald Trump）曾稱東京奧運應延期1年，日本首相安倍晉三隨即與特朗普通電話，就奧運問題交換意見，安倍指，雙方將為舉行東京奧運密切合作。

東京迪士尼樂園的東方樂園公司（Oriental Land）表示，延長閉園安排，由原本3月15日延至4月上旬。這繼2011年311大地震後，再度長期閉園。

北海道雪祭疑集體感染 戶外活動風險不減

日本確診疑冰山一角 專家憂檢測率低

相關文章

【日本簽證】日本非強制中韓入境者隔離 無法律效力
2020/03/06
【日本簽證】日本非強制中韓入境者隔離 無法律效力
【歐洲疫情分佈圖】確診死亡超越中國 最後一國也淪陷
今日
【歐洲疫情分佈圖】確診死亡超越中國 最後一國也淪陷
【美國疫情分佈圖】確診直逼1萬紐約佔30% 50州全淪陷
今日
【美國疫情分佈圖】確診直逼1萬紐約佔30% 50州全淪陷
【南韓疫情分佈】新增病例再破百 向所有旅客實施入境管制
今日
【南韓疫情分佈】新增病例再破百 向所有旅客實施入境管制
疫情 傳染病 日本 福岡 冠狀病毒 新冠肺炎 武漢肺炎 肺炎

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（03月19日 時間16:00）

下一篇文章

【意大利疫情】醫生染疫死亡 手套短缺堅持救人
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【馬來西亞疫情】清真寺萬人聚會集體感染 恐成南韓翻版
【馬來西亞疫情】清真寺萬人聚會集體感染 恐成南韓翻版
【歐洲疫情分佈圖】確診死亡超越中國 最後一國也淪陷
【歐洲疫情分佈圖】確診死亡超越中國 最後一國也淪陷
新型冠狀肺炎全球疫情（03月19日 時間15:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（03月19日 時間15:00）
【澳洲新西蘭鎖國】主要封關國家地區 名單措施列表懶人包
【澳洲新西蘭鎖國】主要封關國家地區 名單措施列表懶人包
【日本疫情分佈圖】北海道結束緊急狀態 惟再多一縣失守
【日本疫情分佈圖】北海道結束緊急狀態 惟再多一縣失守
【美國疫情分佈圖】確診直逼1萬紐約佔30% 50州全淪陷
【美國疫情分佈圖】確診直逼1萬紐約佔30% 50州全淪陷