【日本疫情分佈圖】北海道結束緊急狀態 惟再多一縣失守

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新型冠狀肺炎全球疫情（03月19日 時間16:00）
新型冠狀病毒肺炎日本疫情擴大不息，再多一縣失守，中部北陸地方的福井縣出硫首宗確診。日本確診人數總數突破1600宗，死亡人升至39人。北海道疫情受控，周四（19日）結束緊急狀態。另一港人熱門旅行地東京和大阪疫情持續，均超過100人確診。
（日本疫情分佈圖、各區確診數字請往下看）
日本JX通訊社數據顯示，截至日本時間周四（19日）下午，日本本地確診新冠肺炎人數累計924人，比前一天多2人；連計鑽石公主號遊輪確診712宗病例，日本全國新冠肺炎確診個案共計1636宗。
日本疫情死亡人數達到39人，其中7人是鑽石公主號船上人員。
愛知縣確疫情急劇惡化，首府名古屋爆發至少2宗大規模集體感染，場所位於福利中心和健身中心。愛知縣死亡人數已達15人，遠超北海道6人，並佔日本本地死亡病例近一半。
日本47個都、道、府、縣當中，現時已有39個在新冠肺炎疫情下失守，超過80%：
以上數字截至3月19日下午。
大阪疫情近日也急轉直下，確診人數破百，超越東京都，是日本疫情第三嚴重地區。大阪有兩間Live House先後爆集體感染，數十人確診。
日本政府專家警告，新冠肺炎病毒可以在較高溫天氣下存活，日本疫情可能持續至明年。
疫情下，外界關注東京奧運能否如期舉行，美國總統特朗普（Donald Trump）曾稱東京奧運應延期1年，日本首相安倍晉三隨即與特朗普通電話，就奧運問題交換意見，安倍指，雙方將為舉行東京奧運密切合作。
東京迪士尼樂園的東方樂園公司（Oriental Land）表示，延長閉園安排，由原本3月15日延至4月上旬。這繼2011年311大地震後，再度長期閉園。