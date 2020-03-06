【日本疫情分佈圖】北海道確診破90 雪祭疑播毒

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【至尊公主號】據報15人確診 再多1名早前已下船乘客死
日本疫情擴大不息，新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）確診人數升至超過1060人，12人死亡。重災區北海道周五再添7人確診，總數升至90。北海道旅遊盛事雪祭疑成疫情擴大元兇。東京都與愛知縣疫情都顯著惡化，各自新冠肺炎確診人數都升破50人；神奈川縣確診升至超過30人。此外，大阪府、神奈川縣、千葉縣、和歌山縣等地都是疫情較重地區。
日本簽證入境新一輪限制措施亦出現混淆，日本暫停香港免簽證入境後一天，稱針對中國南韓公民入境隔離並非強制，只是要求。惟日本疫情下，不少熱門旅遊點都已成重災區。
（日本疫情分佈圖、各區確診數字請往下看）
日本JX通訊社數據顯示，截至日本周五（6日）下午，本地確診新冠肺炎人數累計370人，比前一天增加10人。鑽石公主號遊輪確診病例下調10宗，至696宗。日本全國新冠肺炎確診個案共計1062宗，死亡病例12宗，治癒出院人數為248人。
新增10宗病例之中，7宗來自北海道。北海道確診總數90宗為全日本最多，病毒學家相信，北海道2月札幌雪祭曾吸引約200萬名遊客到訪，是其後日本疫情擴大一大原因。縱雪祭本身是戶外活動，但場地亦有不少室內設施和餐飲場所，協助病毒傳播。
日本此前兩天確診個案分別大升31及36人，本州滋賀縣成為最新失守一縣。
除了重災區北海道，愛知縣與東京都疫情都迅速擴大，確診人數由分別40多人增至57及52人，神奈州縣增至35人排第四，大阪府更由8激增至18人。
日本新一輪入境限制措施出現混淆。日本厚生勞動相加藤勝信周五表示，日本要求中韓入境人士隔離，措施並非強制，只是要求。
日本政府周四（5日）表示，會強制隔離中國、南韓入境旅客14日，並暫停對香港、澳門、南韓免簽證入境機制，變相封關。日本政府亦引用特別法例，嚴禁口罩炒賣轉售圖利。
日本47個都、道、府、縣當中，現時已有29個在新冠肺炎疫情下失守，超過60%：
以上數字截至3月6日下午。
日本全國8大地方已在新冠肺炎疫情下失守。山口縣日前出現首宗病例。山口縣位於日本本州最西端，與九州隔海相望。山口縣與鄰近4縣屬於日本「中國地方」，當地病例是中國地方首例。
連同上周東北地方宮城縣也出現確診病例，日本北海道地方、東北地方、關東地方、中部地方、近畿地方、中國地方、四國地方，以及九州地方8大地區，都已出現確診病例。
日本政府全國中小學在3月2日開始停課。但當局稱停課時間下靈活判斷，與日本首相安倍晉三較早前提出至4月初有出入，亦令外界感到混亂。