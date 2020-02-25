【日本疫情分佈圖】北海道大爆發 餐廳老闆確診新冠肺炎

▲ 日本疫情分佈圖。日本47個都道府縣，現時已有16個在新冠肺炎疫情下失守

日本新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情持續擴大。日本北海道疫情惡化趨勢尤其明顯，2日新增12人確診，包括餐廳老闆。日本北海道新冠肺炎確診人數增至30人，僅比全日本感染人數最多東京都少2宗。日本全國確診新冠肺炎人數目前超過850宗，千葉縣、愛知縣、神奈川縣、歌和山縣都是疫情重災區，感染人數達10人或以上。

（日本疫情分佈圖、各區確診數字請往下看）

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日本JX通訊社引述厚生勞動省數據顯示，截至周二（25日）清晨，日本本地共有160人確診新冠肺炎，連計鑽石公主號遊輪上691名確診病人，日本全國新冠肺炎確診個案共有851宗。

疫情至今在日本造成4人死亡，當中3人來自鑽石公主號、1人來自神奈川縣；治癒出院人數目前為24人。

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北海道新冠肺炎確診個案在過去2日急升12宗，至今總數為30宗，直逼東京都的32宗。

北海道政府公佈，新一批感染者中包括20多歲女學生，她從未出國，目前情況危殆，並要使用呼吸機。北

北海道江別市有小學配餐員確診，她的工作包括為近200名學童送餐。

北海道旭川市政府更表示，1名70多歲連鎖餐廳老闆確診。餐廳名為Hokkaido Isen，而店鋪消毒過後已於周一（24日）恢復營業。

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▲ 日本新冠肺炎疫情分佈圖。紅色地區確診至少10宗；橙色至少5宗；黃色至少1宗

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日本47個都、道、府、縣當中，現時已有16個在新冠肺炎疫情下失守：

北海道／30宗

栃木縣／1宗

埼玉縣／1宗

千葉縣／10宗

東京都／32宗

神奈川縣／17宗／1死

石川縣／4宗

愛知縣／17宗

三重縣／1宗

京都府／2宗

大阪府／1宗

奈良縣／1宗

和歌山縣／13宗

福岡縣／2宗

熊本縣／4宗

沖繩縣／3宗

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鑽石公主號遊輪／691宗／3死

乘坐包機返日者／14宗

檢疫、政府人員／7宗

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總數／851宗／4死

以上數字截至2月25日清晨。

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日本疫情日前擴散至九州。繼九州福岡縣後，接壤熊本縣亦出現新冠肺炎確診個案，兩縣分別有2例及4例。

福岡縣福岡市最先確診60多歲男子新型冠狀病毒測試呈陽性，男患者近日未有出國旅遊，感染新冠肺炎途徑不明。因此這不排除是社區傳播個案。

日本本州、九州、四國、北海道4主島之中，目前只有四國未有新冠肺炎病例。

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