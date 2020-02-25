【日本疫情分佈圖】北海道大爆發 餐廳老闆確診新冠肺炎

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【日本疫情】取消東京奧運會？ 衛生大臣：言之過早
日本新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情持續擴大。日本北海道疫情惡化趨勢尤其明顯，2日新增12人確診，包括餐廳老闆。日本北海道新冠肺炎確診人數增至30人，僅比全日本感染人數最多東京都少2宗。日本全國確診新冠肺炎人數目前超過850宗，千葉縣、愛知縣、神奈川縣、歌和山縣都是疫情重災區，感染人數達10人或以上。
（日本疫情分佈圖、各區確診數字請往下看）
日本JX通訊社引述厚生勞動省數據顯示，截至周二（25日）清晨，日本本地共有160人確診新冠肺炎，連計鑽石公主號遊輪上691名確診病人，日本全國新冠肺炎確診個案共有851宗。
疫情至今在日本造成4人死亡，當中3人來自鑽石公主號、1人來自神奈川縣；治癒出院人數目前為24人。
北海道新冠肺炎確診個案在過去2日急升12宗，至今總數為30宗，直逼東京都的32宗。
北海道政府公佈，新一批感染者中包括20多歲女學生，她從未出國，目前情況危殆，並要使用呼吸機。北
北海道江別市有小學配餐員確診，她的工作包括為近200名學童送餐。
北海道旭川市政府更表示，1名70多歲連鎖餐廳老闆確診。餐廳名為Hokkaido Isen，而店鋪消毒過後已於周一（24日）恢復營業。
日本47個都、道、府、縣當中，現時已有16個在新冠肺炎疫情下失守：
以上數字截至2月25日清晨。
日本疫情日前擴散至九州。繼九州福岡縣後，接壤熊本縣亦出現新冠肺炎確診個案，兩縣分別有2例及4例。
福岡縣福岡市最先確診60多歲男子新型冠狀病毒測試呈陽性，男患者近日未有出國旅遊，感染新冠肺炎途徑不明。因此這不排除是社區傳播個案。
日本本州、九州、四國、北海道4主島之中，目前只有四國未有新冠肺炎病例。