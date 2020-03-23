【日本疫情分佈圖】出入境管制擴大至美國 岡山縣失守

▲ 【新冠肺炎日本疫情分佈圖地圖】愛知縣12死超北海道 名古屋淪大疫區

日本疫情增長漸見平穩，撇除鑽石公主號的病例，至今累計1102宗新型冠狀病毒肺炎確診個案。美國疫情惡化，日本決定擴大出入境管制措施至美國，從美國入境者要在指定地方隔離14日。港人熱門旅行地東京和大阪疫情暫未見進一步加劇，仍維持百多人確診。

（日本疫情分佈圖、各區確診數字請往下看）

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日本JX通訊社數據顯示，截至日本時間周一（23日）中午，日本本地確診新冠肺炎人數累計1102人，連計鑽石公主號遊輪確診712宗病例，日本全國新冠肺炎確診個案共計1891宗。

日本疫情死亡人數達到49人，其中8人是鑽石公主號船上人員。

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▲ 日本新冠肺炎疫情分佈圖。深紅色地區確診至少100宗；紅色至少50宗；橙色至少10宗；黃色至少1宗

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日本47個都、道、府、縣當中，現時已有40個在新冠肺炎疫情下失守，超過80%：

北海道／162宗／6死

宮城縣／1宗

秋田縣／2宗

福島縣／2宗

茨城縣／4宗

栃木縣／4宗

群馬縣／11宗/1死

埼玉縣／51宗/1死

千葉縣／44宗

東京都／138宗／4死

神奈川縣／75宗／4死

新潟縣／27宗

石川縣／8宗

福井縣／1宗

山梨縣／2宗

長野縣／4宗

岐阜縣／6宗

靜岡縣／3宗

愛知縣／143宗／16死

三重縣／9宗

滋賀縣／4宗

京都府／24宗

大阪府／131宗／2死

兵庫縣／111宗／6死

奈良縣／9宗

和歌山縣／17宗／1死

岡山県／1宗

廣島縣／3宗

山口縣／4宗

德島縣／1宗

香川縣／1宗

愛媛縣／3宗

高知縣／12宗

福岡縣／5宗

佐賀縣／1宗

長崎縣／1宗

熊本縣／7宗

大分縣／21宗

宮崎縣／3宗

沖繩縣／3宗

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鑽石公主號遊輪／712宗／8死

乘坐包機返日者／14宗

檢疫、政府人員／27宗

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總數／1789宗／46死

以上數字截至3月23日中午。

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