【日本疫情分佈圖】出入境管制擴大至美國 岡山縣失守

日本疫情增長漸見平穩，撇除鑽石公主號的病例，至今累計1102宗新型冠狀病毒肺炎確診個案。美國疫情惡化，日本決定擴大出入境管制措施至美國，從美國入境者要在指定地方隔離14日。港人熱門旅行地東京和大阪疫情暫未見進一步加劇，仍維持百多人確診。
（日本疫情分佈圖、各區確診數字請往下看）
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日本JX通訊社數據顯示，截至日本時間周一（23日）中午，日本本地確診新冠肺炎人數累計1102人，連計鑽石公主號遊輪確診712宗病例，日本全國新冠肺炎確診個案共計1891宗。
日本疫情死亡人數達到49人，其中8人是鑽石公主號船上人員。
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▲ 日本新冠肺炎疫情分佈圖。深紅色地區確診至少100宗；紅色至少50宗；橙色至少10宗；黃色至少1宗
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日本47個都、道、府、縣當中，現時已有40個在新冠肺炎疫情下失守，超過80%：
- 北海道／162宗／6死
- 宮城縣／1宗
- 秋田縣／2宗
- 福島縣／2宗
- 茨城縣／4宗
- 栃木縣／4宗
- 群馬縣／11宗/1死
- 埼玉縣／51宗/1死
- 千葉縣／44宗
- 東京都／138宗／4死
- 神奈川縣／75宗／4死
- 新潟縣／27宗
- 石川縣／8宗
- 福井縣／1宗
- 山梨縣／2宗
- 長野縣／4宗
- 岐阜縣／6宗
- 靜岡縣／3宗
- 愛知縣／143宗／16死
- 三重縣／9宗
- 滋賀縣／4宗
- 京都府／24宗
- 大阪府／131宗／2死
- 兵庫縣／111宗／6死
- 奈良縣／9宗
- 和歌山縣／17宗／1死
- 岡山県／1宗
- 廣島縣／3宗
- 山口縣／4宗
- 德島縣／1宗
- 香川縣／1宗
- 愛媛縣／3宗
- 高知縣／12宗
- 福岡縣／5宗
- 佐賀縣／1宗
- 長崎縣／1宗
- 熊本縣／7宗
- 大分縣／21宗
- 宮崎縣／3宗
- 沖繩縣／3宗
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- 鑽石公主號遊輪／712宗／8死
- 乘坐包機返日者／14宗
- 檢疫、政府人員／27宗
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- 總數／1789宗／46死
以上數字截至3月23日中午。
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