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【日本疫情分佈圖】出入境管制擴大至美國 岡山縣失守

環球社會熱點 13:24 2020/03/23

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【新冠肺炎日本疫情分佈圖地圖】愛知縣12死超北海道 名古屋淪大疫區

日本疫情增長漸見平穩，撇除鑽石公主號的病例，至今累計1102宗新型冠狀病毒肺炎確診個案。美國疫情惡化，日本決定擴大出入境管制措施至美國，從美國入境者要在指定地方隔離14日。港人熱門旅行地東京和大阪疫情暫未見進一步加劇，仍維持百多人確診。

（日本疫情分佈圖、各區確診數字請往下看）

日本政府緊急狀態有何權力 何以惹爭議

安倍抗疫收貨？支持度急升近9個百分點

日本JX通訊社數據顯示，截至日本時間周一（23日）中午，日本本地確診新冠肺炎人數累計1102人，連計鑽石公主號遊輪確診712宗病例，日本全國新冠肺炎確診個案共計1891宗。

日本疫情死亡人數達到49人，其中8人是鑽石公主號船上人員。

日本檢測最初目的非治療 輕症不驗政策捱批

日本公廁廁紙日日被偷 餓鬼符咒成功「止竊」

日本新冠肺炎疫情分佈圖。深紅色地區確診至少100宗；紅色至少50宗；橙色至少10宗；黃色至少1宗

【歐洲疫情分佈】意大利醫院瀕崩潰 捷克德國封關

【美國疫情分佈】僅剩1州死守 阿拉斯加也中招

日本47個都、道、府、縣當中，現時已有40個在新冠肺炎疫情下失守，超過80%：

  • 北海道／162宗／6死
  • 宮城縣／1宗
  • 秋田縣／2宗
  • 福島縣／2宗
  • 茨城縣／4宗
  • 栃木縣／4宗
  • 群馬縣／11宗/1死
  • 埼玉縣／51宗/1死
  • 千葉縣／44宗
  • 東京都／138宗／4死
  • 神奈川縣／75宗／4死
  • 新潟縣／27宗
  • 石川縣／8宗
  • 福井縣／1宗
  • 山梨縣／2宗
  • 長野縣／4宗
  • 岐阜縣／6宗
  • 靜岡縣／3宗
  • 愛知縣／143宗／16死
  • 三重縣／9宗
  • 滋賀縣／4宗
  • 京都府／24宗
  • 大阪府／131宗／2死
  • 兵庫縣／111宗／6死
  • 奈良縣／9宗
  • 和歌山縣／17宗／1死
  • 岡山県／1宗
  • 廣島縣／3宗
  • 山口縣／4宗
  • 德島縣／1宗
  • 香川縣／1宗
  • 愛媛縣／3宗
  • 高知縣／12宗
  • 福岡縣／5宗
  • 佐賀縣／1宗
  • 長崎縣／1宗
  • 熊本縣／7宗
  • 大分縣／21宗
  • 宮崎縣／3宗
  • 沖繩縣／3宗
  • ————————
  • 鑽石公主號遊輪／712宗／8死
  • 乘坐包機返日者／14宗
  • 檢疫、政府人員／27宗
  • ————————
  • 總數／1789宗／46死

以上數字截至3月23日中午。

【東京奧運】加拿大表態不會參加奧運 除非延期一年

【東京奧運】安倍接受現實 首度稱延遲是選項之一

疫情下，外界關注東京奧運能否如期舉行，矢言如期舉辦奧運的首相安倍晉三改口，首度稱延期是選項之一，似乎漸漸接受現實。加拿大亦警告，若不延期舉行，不會派運動員參賽。

東京迪士尼樂園的東方樂園公司（Oriental Land）表示，延長閉園安排，由原本3月15日延至4月上旬。這繼2011年311大地震後，再度長期閉園。

北海道雪祭疑集體感染 戶外活動風險不減

日本確診疑冰山一角 專家憂檢測率低

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