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【日本疫情分佈圖】再多一縣失守 東京大阪新確診放緩

環球社會熱點 13:59 2020/03/17

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【新冠肺炎日本疫情分佈圖地圖】愛知縣12死超北海道 名古屋淪大疫區

新型冠狀病毒肺炎日本疫情擴大不息，再多一縣失守。確診人數總數迫近1600宗，死亡人升至35人。日本愛知縣疫情急轉直下，名古屋爆發超過一宗大規模集體感染，愛知縣確診數突破120，死亡人數更高於日本疫情最重災區北海道。另一港人熱門旅行地大阪，也超過100人確診，取代東京都成為日本疫情第三嚴重地區。

（日本疫情分佈圖、各區確診數字請往下看）

日本政府緊急狀態有何權力 何以惹爭議

安倍抗疫收貨？支持度急升近9個百分點

日本JX通訊社數據顯示，截至日本時間周二（17日）下午，日本本地確診新冠肺炎人數累計838人，比前一天多3人；連計鑽石公主號遊輪確診712宗病例，日本全國新冠肺炎確診個案共計1537宗。

日本疫情死亡人數達到35人，其中7人是鑽石公主號船上人員。

愛知縣確疫情急劇惡化，首府名古屋爆發至少2宗大規模集體感染，場所位於福利中心和健身中心。愛知縣死亡人數已達14人，遠超北海道6人，並佔日本本地死亡病例一半。

日本檢測最初目的非治療 輕症不驗政策捱批

日本公廁廁紙日日被偷 餓鬼符咒成功「止竊」

日本新冠肺炎疫情分佈圖。深紅色地區確診至少100宗；紅色至少100宗；橙色至少10宗；黃色至少1宗

【歐洲疫情分佈】意大利醫院瀕崩潰 捷克德國封關

【美國疫情分佈】僅剩1州死守 阿拉斯加也中招

日本47個都、道、府、縣當中，現時已有37個在新冠肺炎疫情下失守，超過四分三：

  • 北海道／152宗／6死
  • 宮城縣／1宗
  • 秋田縣／2宗
  • 福島縣／2宗
  • 茨城縣／1宗
  • 栃木縣／2宗
  • 群馬縣／6宗
  • 埼玉縣／29宗
  • 千葉縣／31宗
  • 東京都／90宗／2死
  • 神奈川縣／55宗／3死
  • 新潟縣／21宗
  • 石川縣／7宗
  • 山梨縣／2宗
  • 長野縣／4宗
  • 岐阜縣／2宗
  • 靜岡縣／3宗
  • 愛知縣／123宗／14死
  • 三重縣／8宗
  • 滋賀縣／3宗
  • 京都府／17宗
  • 大阪府／108宗
  • 兵庫縣／82宗／2死
  • 奈良縣／8宗
  • 和歌山縣／15宗／1死
  • 廣島縣／1宗
  • 山口縣／3宗
  • 德島縣／1宗
  • 愛媛縣／2宗
  • 高知縣／12宗
  • 福岡縣／3宗
  • 佐賀縣／1宗
  • 長崎縣／1宗
  • 熊本縣／6宗
  • 大分縣／1宗
  • 宮崎縣／1宗
  • 沖繩縣／3宗
  • ————————
  • 鑽石公主號遊輪／712宗／7死
  • 乘坐包機返日者／14宗
  • 檢疫、政府人員／15宗
  • ————————
  • 總數／1579宗／35死

以上數字截至3月17日下午。

日本非強制中韓入境者隔離 無法律效力

香港失日本免簽 旅遊平台退訂延期政策一覽

大阪疫情近日也急轉直下，確診人數破百，超越東京都，是日本疫情第三嚴重地區。大阪有兩間Live House先後爆集體感染，數十人確診。

日本政府專家警告，新冠肺炎病毒可以在較高溫天氣下存活，日本疫情可能持續至明年。

日本哮喘藥有助治療 73歲女患者出院

特朗普：東京奧運應延一年 安倍：努力舉辦

疫情下，外界關注東京奧運能否如期舉行，美國總統特朗普（Donald Trump）曾稱東京奧運應延期1年，日本首相安倍晉三隨即與特朗普通電話，就奧運問題交換意見，安倍指，雙方將為舉行東京奧運密切合作。

東京迪士尼樂園的東方樂園公司（Oriental Land）表示，延長閉園安排，由原本3月15日延至4月上旬。這繼2011年311大地震後，再度長期閉園。

北海道雪祭疑集體感染 戶外活動風險不減

日本確診疑冰山一角 專家憂檢測率低

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