【日本疫情分佈圖】再多一縣失守 東京大阪新確診放緩

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新型冠狀肺炎全球疫情（03月17日 時間14:00）
新型冠狀病毒肺炎日本疫情擴大不息，再多一縣失守。確診人數總數迫近1600宗，死亡人升至35人。日本愛知縣疫情急轉直下，名古屋爆發超過一宗大規模集體感染，愛知縣確診數突破120，死亡人數更高於日本疫情最重災區北海道。另一港人熱門旅行地大阪，也超過100人確診，取代東京都成為日本疫情第三嚴重地區。
（日本疫情分佈圖、各區確診數字請往下看）
日本JX通訊社數據顯示，截至日本時間周二（17日）下午，日本本地確診新冠肺炎人數累計838人，比前一天多3人；連計鑽石公主號遊輪確診712宗病例，日本全國新冠肺炎確診個案共計1537宗。
日本疫情死亡人數達到35人，其中7人是鑽石公主號船上人員。
愛知縣確疫情急劇惡化，首府名古屋爆發至少2宗大規模集體感染，場所位於福利中心和健身中心。愛知縣死亡人數已達14人，遠超北海道6人，並佔日本本地死亡病例一半。
日本47個都、道、府、縣當中，現時已有37個在新冠肺炎疫情下失守，超過四分三：
以上數字截至3月17日下午。
大阪疫情近日也急轉直下，確診人數破百，超越東京都，是日本疫情第三嚴重地區。大阪有兩間Live House先後爆集體感染，數十人確診。
日本政府專家警告，新冠肺炎病毒可以在較高溫天氣下存活，日本疫情可能持續至明年。
疫情下，外界關注東京奧運能否如期舉行，美國總統特朗普（Donald Trump）曾稱東京奧運應延期1年，日本首相安倍晉三隨即與特朗普通電話，就奧運問題交換意見，安倍指，雙方將為舉行東京奧運密切合作。
東京迪士尼樂園的東方樂園公司（Oriental Land）表示，延長閉園安排，由原本3月15日延至4月上旬。這繼2011年311大地震後，再度長期閉園。