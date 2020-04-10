【日本疫情分佈圖】再多一縣失守 名古屋所在縣自行頒緊急狀態

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）日本疫情仍未受控，再多一縣失守。日本本土確診個案突破5,500宗，首相安倍晉三宣布，港人旅遊熱門地東京、大阪和福岡等7地進入緊急狀態。疫情第五嚴重、名古屋所在地愛知縣被無視，知事大村秀章自行宣布，進入緊急狀態。
原訂於本月20日重開的東京迪士尼，須再次延長閉關，料最快5月中旬重開。東京迪士尼及東京迪士尼海洋從2月29日閉園以來，至今已逾一個月。
【日本疫情】東京迪士尼再延長閉園 料最快5月中重開
【日本疫情】東京爆發逃亡潮 安倍籲留在東京
日本央行行長黑田東彥對經濟嚴重受挫表示「強烈擔憂」，指出口、生產及個人消費下滑，加上疫情，日本經濟嚴重受影響，經濟前景的不確定性極大。他強調，將根據疫情形勢「毫不猶豫地加碼貨幣寬鬆政策」。
東京都繼續成為日本疫情重災區，確診近1,338宗，遠遠拋離日本其他地區。社交網站上的「逃離東京」持續成為熱話，當局擔心，此舉造成新的集體感染。
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【日本疫情】東京18名醫生聚餐後染疫 日媒批笨蛋
東京的慶應義塾大學附屬醫院，40名實習醫生無視醫院發出的禁令，3月底聚餐後，有18人確診。同時，京都大學醫學院附屬醫院95名醫生及職員，因參加聚餐及國內旅行須居家隔離。
日本首相安倍晉三周二（7日）舉行臨時內閣會議，不但宣布7個地區進入緊急狀態，更加推108萬億日圓（7.7萬億港元）刺激經濟方案。
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（日本疫情分佈圖、各區確診數字請往下看）
日本JX通訊社數據顯示，截至日本時間周五（10日）下午，日本本土新冠肺炎確診人數為5,581人，累計本土病例有109宗死亡個案。東京都死亡人數佔36最多，其次是愛知縣有21人死。另外鑽石公主號遊輪有712宗確診，11人死亡。
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▲ 日本新冠肺炎疫情分佈圖。深紅色地區確診至少100宗；鮮紅色至少50宗；橙色至少10宗；黃色至少1宗
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日本47個都、道、府、縣當中，現時已有45個在新冠肺炎疫情下失守，逾95%：
- 北海道／224宗／10死
- 青森縣／14宗
- 宮城縣／36宗
- 秋田縣／11宗
- 山形縣／32宗
- 福島縣／33宗
- 茨城縣／82宗／2死
- 栃木縣／31宗
- 群馬縣／33宗／1死
- 埼玉縣／285宗／5死
- 千葉縣／354宗／1死
- 東京都／1519宗／36死
- 神奈川縣／385宗／7死
- 新潟縣／41宗
- 富山縣／21宗
- 石川縣／73宗
- 福井縣／82宗/2死
- 山梨縣／27宗
- 長野縣／21宗
- 岐阜縣／86宗/1死
- 靜岡縣／34宗
- 愛知縣／300宗／21死
- 三重縣／15宗
- 滋賀縣／33宗
- 京都府／165宗／1死
- 大阪府／616宗／6死
- 兵庫縣／304宗／12死
- 奈良縣／34宗
- 和歌山縣／37宗／1死
- 島根縣／1宗
- 岡山縣／15宗
- 廣島縣／25宗
- 山口縣／17宗
- 德島縣／3宗
- 香川縣／3宗
- 愛媛縣／28宗／1死
- 高知縣／49宗
- 福岡縣／251宗／1死
- 佐賀縣／12宗
- 長崎縣／13宗
- 熊本縣／23宗／1死
- 大分縣／41宗
- 宮崎縣／16宗
- 鹿兒島縣／4宗
- 沖繩縣／42宗
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- 乘坐包機返日者／14宗
- 檢疫、政府人員／96宗
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- 鑽石公主號遊輪／712宗／11死
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- 本土病例總數／5,581宗／109死
- （撇除鑽石公主號遊輪病例）
以上數字截至4月10日下午。
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