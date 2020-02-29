【日本疫情分佈圖】全國11死 北海道頒布緊急狀態

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【南韓疫情分佈圖】連續4天破紀錄急增 確診逼近3000
日本新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情總數超過930宗，至今累計11人死亡，東北官城縣為日本疫情最新感染地區。北海道周五新增12人確診，當地新冠肺炎確診人數達66人。北海道頒佈緊急狀態，呼籲民眾周末不要外出。日本亦宣佈全國3月起停課。除了日本疫情重災區北海道和東京都，港人熱門旅遊地千葉縣、愛知縣、神奈川縣、和歌山縣都是疫情重災區，感染人數達10人或以上。
（日本疫情分佈圖、各區確診數字請往下看）
新冠肺炎日本疫情新增病例
日本JX通訊社引述厚生勞動省數據顯示，截至周六（28日）早上，日本本地確診新冠肺炎人數總數至236人，周五及周六至今分別新增19人及3人染病。
連計鑽石公主號遊輪的705人確診，日本全國新冠肺炎確診個案共有941宗。
周六新增3個病例來自本周宮城縣、新潟縣，以及四國高知縣，都是3個縣各自首宗病例。宮城縣病例是為日本東北地區首宗新冠肺炎個案，病人為70多乘鑽石公主號遊輪乘客，下船回家後才確診。
周五新增19病例中，12宗來自日本疫情重災區北海道，北海道確診人數由54猛升至66。
北海道確診人數大幅拋離東京都的36宗，是日本全國47個一級行政區當中，感染人數最多地區，當地已頒佈緊急狀態，至3月19日，政府呼籲民眾周末留家不要外出。
靜岡縣出現首宗新冠肺炎確診；神奈川縣、石川縣、愛知縣也有新增確診病例。
新冠肺炎日本疫情死亡病例
日本周五再有3名新冠肺炎病人死亡，2人來自鑽石公主號遊輪，另一為日本本地死亡病例，來自歌和山縣。
連計此前北海道、東京都、神奈川縣合4死，以及鑽石公主號4名死亡病人，日本疫情總死亡人數累計增至11人。日本治癒出院人數則為41人。
日本政府周五正式發出通知，要求全國中小學在3月2日開始停課。但當局稱停課時間下靈活判斷，與日本首相安倍晉三周四提出至4月初有出入，令外界感到混亂。
日本政府為抗疫情，亦擴大旅行禁令，對於曾經到訪南韓大邱市，以及鄰近慶尚北道清道郡的外國人，會禁止他們入境日本。大邱市及清道郡為南韓疫情重災區，南韓政府亦列為重點管理區。
日本47個都、道、府、縣當中，現時已有23個在新冠肺炎疫情下失守：
以上數字截至2月29日早上。
北海道近日感染者中包括20多歲女學生，她從未出國。北海道江別市有小學配餐員確診，她的工作包括為近200名學童送餐。
北海道旭川市政府更表示，1名70多歲連鎖餐廳老闆確診。餐廳名為Hokkaido Isen，而店鋪消毒過後已恢復營業。
長野縣、熊本縣等地都有病例。這是長野縣首宗新冠肺炎病例。熊本縣疫情自上周開始以來蔓延較快，至今確診個案增至5宗，比日本不少地區都多。
日本四國周二（25日）出現確首宗診個案，病人是德島縣一名60歲女子，是鑽石公主號乘客，返回德島才確診。這亦令本州、北海道、九州及四國4個日本主島，全面失守。