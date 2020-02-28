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【日本疫情分佈圖】全國10死 北海道頒布緊急狀態

環球社會熱點 22:16 2020/02/28

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新冠肺炎日本疫情分佈圖。北海道超越東京都，成日本疫情最重災區。北海道頒佈緊急狀態

日本新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情總數超過900宗，再增2名病人喪命，至今累計10人死亡。北海道新增12人確診，當地新冠肺炎確診人數達66人。北海道頒佈緊急狀態，呼籲民眾周末不要外出；日本亦宣佈全國3月起停課。除了日本疫情重災區北海道和東京都，港人熱門旅遊地千葉縣、愛知縣、神奈川縣、和歌山縣都是疫情重災區，感染人數達10人或以上。

（日本疫情分佈圖、各區確診數字請往下看）

北海道頒緊急狀態 籲民眾周末留家

【歐洲疫情分佈】確診升不停 官方統計追不上

日本JX通訊社引述厚生勞動省數據顯示，截至周五（28日）晚上，日本本地確診新冠肺炎人數增加19人，總數至233人。連計鑽石公主號遊輪的705人確診，日本全國新冠肺炎確診個案共有938宗。

新增19病例中，12宗來自日本疫情重災區北海道，北海道確診人數由54猛升至66。靜岡縣出現首宗新冠肺炎確診；神奈川縣、石川縣、愛知縣也有1宗新增確診。

新西蘭首宗確診為「假陰性」喉鼻陰性肺陽性

大阪患者出院再確診 兩度檢測才知又染病

統計顯示，日本再有2名新冠肺炎病人死亡，1人來自鑽石公主號遊輪，另一為日本本地死亡病例，暫未清楚來自甚麼地區。

連計此前北海道2死、東京都、神奈川縣各1死，以及鑽石公主號4名死亡病人，日本疫情總死亡人數累計增至10人。日本治癒出院人數則增至4人，至41人。

北海道確診人數大幅拋離東京都的36宗，是日本全國47個一級行政區當中，感染人數最多地區。北海道知內町一名80多歲男病人周四死亡，是北海道第2宗死亡病例。

日本終於全國停課 官員議員竟然炮轟

德國宣佈瘟疫開始 社區爆發傳染鏈無法再查

日本政府周五正式發出通知，要求全國中小學在3月2日開始停課。但當局稱停課時間下靈活判斷，與日本首相安倍晉三周四提出至4月初有出入，令外界感到混亂。

日本政府為抗疫情，亦擴大旅行禁令，對於曾經到訪南韓大邱市，以及鄰近慶尚北道清道郡的外國人，會禁止他們入境日本。大邱市及清道郡為南韓疫情重災區，南韓政府亦列為重點管理區。

美國恐現超級傳播 社區爆發首病人延誤4日確診

美國加州監控8400人 徹查社區爆發源頭

日本新冠肺炎疫情分佈圖。紅色地區確診至少10宗；橙色至少5宗；黃色至少1宗

新冠「當成流感就好」特朗普：美流感年死6.9萬人

美隔離區恐變播毒區 防具不足如常回家

日本47個都、道、府、縣當中，現時已有20個在新冠肺炎疫情下失守：

  • 北海道／66宗／2死
  • 栃木縣／1宗
  • 埼玉縣／1宗
  • 千葉縣／13宗
  • 東京都／36宗／1死
  • 神奈川縣／22宗／1死
  • 石川縣／6宗
  • 長野縣／2宗
  • 岐阜縣／2宗
  • 靜岡縣／1宗
  • 愛知縣／28宗
  • 三重縣／1宗
  • 京都府／2宗
  • 大阪府／4宗
  • 奈良縣／1宗
  • 和歌山縣／13宗
  • 德島縣／1宗
  • 福岡縣／2宗
  • 熊本縣／5宗
  • 沖繩縣／3宗
  • ————————
  • 鑽石公主號遊輪／705宗／5死
  • 乘坐包機返日者／14宗
  • 檢疫、政府人員／9宗
  • ————————
  • 總數／938宗／10死

以上數字截至2月28日傍晚。

【南韓疫情分佈】確診突破2000 2天翻倍

N95「工業用」與「醫用」具同樣保護功效

北海道近日感染者中包括20多歲女學生，她從未出國，目前情況危殆，並要使用呼吸機。北海道江別市有小學配餐員確診，她的工作包括為近200名學童送餐。

北海道旭川市政府更表示，1名70多歲連鎖餐廳老闆確診。餐廳名為Hokkaido Isen，而店鋪消毒過後已於周一（24日）恢復營業。

東京奧運「取消比延期可能」日本疫情5月死線

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長野縣、熊本縣等地都有病例。這是長野縣首宗新冠肺炎病例。熊本縣疫情自上周開始以來蔓延較快，至今確診個案增至5宗，比日本不少地區都多。

日本四國周二出現確首宗診個案，病人是德島縣一名60歲女子，據報她為鑽石公主號的乘客，返回德島才確診。這亦令本州、北海道、九州及四國4個日本主島，全面失守。

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