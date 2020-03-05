【日本疫情分佈圖】停香港免簽證 確診連續兩日激增

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新型冠狀肺炎全球疫情（03月05日 時間21:00）
日本新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情擴大不息，確診人數接連兩天大增，周四至少增加30人，總數升至超過1060人，12人死亡。日本疫情除了重災區北海道，東京都、愛知縣疫情都顯著惡化，各自新冠肺炎確診人數都升破50人；神奈川縣確診升至超過30人。此外，大阪府、神奈川縣、千葉縣、和歌山縣等港人熱門旅遊地都是疫情較重區。新冠肺炎日本疫情有失控之虞下，日本採取非常出入境管制措施，暫停向中國及南韓公民發簽證，以及暫停香港及澳門免簽證入境安排，並拒絕南韓及伊朗部分地區人士入境。
（日本疫情分佈圖、各區確診數字請往下看）
日本JX通訊社數據顯示，截至周四（5日）晚上，日本本地確診新冠肺炎人數累計359人，比前一天大升30人，本州滋賀縣成為最新失守一縣。
連計鑽石公主號遊輪的706人確診，日本全國新冠肺炎確診個案增至1065宗，死亡病例維持12宗，治癒出院維持229人。
除了重災區北海道確診83人，愛知縣與東京都疫情都迅速擴大，確診人數由分別40多人增至57及52人，神奈州縣增至34人排第四，大阪府更由8激增至18人。
日本政府表示，會強制隔離中國、南韓入境旅客14日，並暫停對香港、澳門、南韓免簽證入境機制，變相封關。日本政府亦引用特別法例，嚴禁口罩炒賣轉售圖利。
日本47個都、道、府、縣當中，現時已有29個在新冠肺炎疫情下失守，超過60%：
以上數字截至3月5日晚上。
日本周三（4日）亦大幅增加36人確診，山口縣當日出現首宗病例。山口縣位於日本本州最西端，與九州隔海相望。山口縣與鄰近4縣屬於日本「中國地方」，當地病例是中國地方首例。
連同上周東北地方宮城縣也出現確診病例，日本北海道地方、東北地方、關東地方、中部地方、近畿地方、中國地方、四國地方，以及九州地方8大地區，都已在新冠肺炎疫情下失守。
日本政府全國中小學在3月2日開始停課。但當局稱停課時間下靈活判斷，與日本首相安倍晉三較早前提出至4月初有出入，令外界感到混亂。