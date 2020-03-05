【日本疫情分佈圖】停香港免簽證 確診連續兩日激增

▲ 【新冠肺炎日本疫情分佈圖地圖】日本暫停香港免簽證 北海道東京都大阪府愛知縣神奈川縣成重災區

日本新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情擴大不息，確診人數接連兩天大增，周四至少增加30人，總數升至超過1060人，12人死亡。日本疫情除了重災區北海道，東京都、愛知縣疫情都顯著惡化，各自新冠肺炎確診人數都升破50人；神奈川縣確診升至超過30人。此外，大阪府、神奈川縣、千葉縣、和歌山縣等港人熱門旅遊地都是疫情較重區。新冠肺炎日本疫情有失控之虞下，日本採取非常出入境管制措施，暫停向中國及南韓公民發簽證，以及暫停香港及澳門免簽證入境安排，並拒絕南韓及伊朗部分地區人士入境。

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（日本疫情分佈圖、各區確診數字請往下看）

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日本JX通訊社數據顯示，截至周四（5日）晚上，日本本地確診新冠肺炎人數累計359人，比前一天大升30人，本州滋賀縣成為最新失守一縣。

連計鑽石公主號遊輪的706人確診，日本全國新冠肺炎確診個案增至1065宗，死亡病例維持12宗，治癒出院維持229人。

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除了重災區北海道確診83人，愛知縣與東京都疫情都迅速擴大，確診人數由分別40多人增至57及52人，神奈州縣增至34人排第四，大阪府更由8激增至18人。

日本政府表示，會強制隔離中國、南韓入境旅客14日，並暫停對香港、澳門、南韓免簽證入境機制，變相封關。日本政府亦引用特別法例，嚴禁口罩炒賣轉售圖利。

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▲ 日本新冠肺炎疫情分佈圖。紅色地區確診至少10宗；橙色至少5宗；黃色至少1宗

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日本47個都、道、府、縣當中，現時已有29個在新冠肺炎疫情下失守，超過60%：

北海道／83宗／3死

宮城縣／1宗

栃木縣／1宗

埼玉縣／3宗

千葉縣／15宗

東京都／52宗／1死

神奈川縣／34宗／1死

新潟縣／6宗

石川縣／6宗

長野縣／2宗

岐阜縣／2宗

靜岡縣／1宗

愛知縣／57宗

滋賀縣／1宗

三重縣／1宗

京都府／6宗

大阪府／18宗

兵庫縣／4宗

奈良縣／1宗

和歌山縣／14宗／1死

山口縣／3宗

德島縣／1宗

愛媛縣／2宗

高知縣／7宗

福岡縣／3宗

熊本縣／6宗

大分縣／1宗

宮崎縣／1宗

沖繩縣／3宗

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鑽石公主號遊輪／706宗／6死

乘坐包機返日者／14宗

檢疫、政府人員／10宗

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總數／1065宗／12死

以上數字截至3月5日晚上。

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日本周三（4日）亦大幅增加36人確診，山口縣當日出現首宗病例。山口縣位於日本本州最西端，與九州隔海相望。山口縣與鄰近4縣屬於日本「中國地方」，當地病例是中國地方首例。

連同上周東北地方宮城縣也出現確診病例，日本北海道地方、東北地方、關東地方、中部地方、近畿地方、中國地方、四國地方，以及九州地方8大地區，都已在新冠肺炎疫情下失守。

▲ 日本8大地方：北海道地方（紅色）、東北地方（黃色）、關東地方（綠色）、中部地方（天藍色）、近畿地方（藍色）、中國地方（橙色）、四國地方（紫色），九州地方（灰色）

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