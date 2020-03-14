【日本疫情分佈圖】九州再多兩縣失守 長崎、佐賀首現確診

▲ 【新冠肺炎日本疫情分佈圖地圖】北海道東京大阪愛知神奈川重災 東京迪士尼延長關閉

新型冠狀病毒肺炎日本疫情擴大不息，確診人數總數突破1400宗，死亡人升至28人。日本愛知縣疫情急轉直下，名古屋爆發超過一宗大規模集體感染，愛知縣確診數突破110，較迫近日本疫情最重災區北海道。

九州再多兩個縣失守，分別是佐賀縣及長崎縣，分別新增兩宗確診，九州8個縣中，暫時只剩鹿兒島未有確診。

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（日本疫情分佈圖、各區確診數字請往下看）

日本JX通訊社數據顯示，截至日本時間周六（14日）上午，日本本地確診新冠肺炎人數累計734人，有9宗新增個案。連計鑽石公主號遊輪確診697宗病例，日本全國新冠肺炎確診個案共計1431宗。日本死亡個案最新增至在28人。

愛知縣確疫情急劇惡化，首府名古屋爆發至少2宗大規模集體感染，場所位於福利中心和健身中心，確診人數超過114。

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大阪疫情近日也急轉直下，確診人數達92，超越東京都，是日本疫情第三嚴重地區。大阪有兩間Live House先後爆集體感染，數十人確診。

日本政府專家警告，新冠肺炎病毒可以在較高溫天氣下存活，日本疫情可能持續至明年。

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疫情下，外界關注東京奧運能否如期舉行，美國總統特朗普（Donald Trump）曾稱東京奧運應延期1年，日本首相安倍晉三隨即與特朗普通電話，就奧運問題交換意見，安倍指，雙方將為舉行東京奧運密切合作。

東京迪士尼樂園的東方樂園公司（Oriental Land）表示，延長閉園安排，由原本3月15日延至4月上旬。這繼2011年311大地震後，再度長期閉園。

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日本47個都、道、府、縣當中，現時已有3６個在新冠肺炎疫情下失守，超過70%：

北海道／137宗／4死

宮城縣／1宗

秋田縣／2宗

福島縣／1宗

栃木縣／2宗

群馬縣／3宗

埼玉縣／27宗

千葉縣／29宗

東京都／77宗／2死

神奈川縣／50宗／3死

新潟縣／16宗

石川縣／7宗

山梨縣／2宗

長野縣／4宗

岐阜縣／2宗

靜岡縣／3宗

愛知縣／114宗／10死

三重縣／7宗

滋賀縣／1宗

京都府／17宗

大阪府／92宗

兵庫縣／56宗／1死

奈良縣／8宗

和歌山縣／14宗／1死

廣島縣／1宗

山口縣／3宗

德島縣／1宗

愛媛縣／2宗

高知縣／12宗

福岡縣／3宗

佐賀縣／1宗

長崎縣／1宗

熊本縣／6宗

大分縣／1宗

宮崎縣／1宗

沖繩縣／3宗

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鑽石公主號遊輪／697宗／7死

乘坐包機返日者／14宗

檢疫、政府人員／13宗

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總數／1431宗／28死

以上數字截至3月14日上午。

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日本全國8大地方都已在新冠肺炎疫情下失守。北海道地方、東北地方、關東地方、中部地方、近畿地方、中國地方、四國地方，以及九州地方都有確診病例。

▲ 日本8大地方：北海道地方（紅色）、東北地方（黃色）、關東地方（綠色）、中部地方（天藍色）、近畿地方（藍色）、中國地方（橙色）、四國地方（紫色），九州地方（灰色）

日本北海道確診總數迫近140宗，為全日本最多。病毒學家相信，北海道2月札幌雪祭曾吸引約200萬名遊客到訪，是其後日本疫情擴大一大原因。縱雪祭本身是戶外活動，但場地亦有不少室內設施和餐飲場所，協助病毒傳播。

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