【日本疫情分佈圖】「逃離東京」成熱話 恐釀新交叉感染

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）日本疫情仍未受控。日本本土確診個案近4600宗，首相安倍晉三宣布，港地旅遊熱門地東京、大阪和福岡進入緊急狀態。東京都繼續成為日本疫情重災區，確診近1,200宗，遠遠拋離日本其他地區。社交網站上的「逃離東京」持續成為熱話，當局擔心，此舉造成新的集體感染。
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東京的慶應義塾大學附屬醫院，40名實習醫生無視醫院發出的禁令，3月底聚餐後，有18人確診。同時，京都大學醫學院附屬醫院95名醫生及職員，因參加聚餐及國內旅行須居家隔離。
日本首相安倍晉三周二（7日）舉行臨時內閣會議，不但宣布7個地區進入緊急狀態，更加推108萬億日圓（7.7萬億港元）刺激經濟方案。
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（日本疫情分佈圖、各區確診數字請往下看）
日本JX通訊社數據顯示，截至日本時間周三（4月8日）下午，日本本土新冠肺炎確診人數為4,590人，累計本土病例有98宗死亡個案。東京都死亡人數佔31最多，其次是愛知縣有21人死。另外鑽石公主號遊輪有712宗確診，11人死亡。
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▲ 日本新冠肺炎疫情分佈圖。深紅色地區確診至少100宗；鮮紅色至少50宗；橙色至少10宗；黃色至少1宗
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日本47個都、道、府、縣當中，現時已有44個在新冠肺炎疫情下失守，逾90%：
- 北海道／206宗／9死
- 青森縣／12宗
- 宮城縣／33宗
- 秋田縣／11宗
- 山形縣／22宗
- 福島縣／24宗
- 茨城縣／77宗/2死
- 栃木縣／22宗
- 群馬縣／29宗/1死
- 埼玉縣／216宗/4死
- 千葉縣／302宗/1死
- 東京都／1195宗／31死
- 神奈川縣／327宗／7死
- 新潟縣／39宗
- 富山縣／14宗
- 石川縣／66宗
- 福井縣／72宗/2死
- 山梨縣／25宗
- 長野縣／19宗
- 岐阜縣／69宗/1死
- 靜岡縣／27宗
- 愛知縣／259宗／21死
- 三重縣／13宗
- 滋賀縣／26宗
- 京都府／145宗
- 大阪府／481宗／4死
- 兵庫縣／240宗／12死
- 奈良縣／30宗
- 和歌山縣／31宗／1死
- 岡山縣／14宗
- 廣島縣／22宗
- 山口縣／16宗
- 德島縣／3宗
- 香川縣／3宗
- 愛媛縣／25宗／1死
- 高知縣／39宗
- 福岡縣／203宗／1死
- 佐賀縣／11宗
- 長崎縣／13宗
- 熊本縣／22宗
- 大分縣／35宗
- 宮崎縣／12宗
- 鹿兒島縣／3宗
- 沖繩縣／39宗
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- 乘坐包機返日者／14宗
- 檢疫、政府人員／84宗
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- 鑽石公主號遊輪／712宗／11死
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- 本土病例總數／4,590宗／98死
- （撇除鑽石公主號遊輪病例）
以上數字截至4月8日下午。
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