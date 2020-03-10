【日本疫情分佈圖】「或捱到明年」確診突破1200

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【英國疫情】逾300確診 政府拒升級防疫計劃
新型冠狀病毒肺炎日本疫情擴大不息，確診人數突破1200宗，死亡人數增至16人。日本政府專家警告，新冠肺炎病毒可以在較高溫天氣下存活，日本疫情可能持續至明年。日本政府計劃討論，是否需要將日本疫情定為「歷史性緊急事態」，限制民眾出行、聚集等自由，以阻日本疫情繼續擴散。
（日本疫情分佈圖、各區確診數字請往下看）
日本JX通訊社數據顯示，截至周二（10日）上午，日本本地確診新冠肺炎人數累計524人，比前一天再增2人。連計鑽石公主號遊輪確診696宗病例，日本全國新冠肺炎確診個案共計1220宗。
日本政府專家周一開會，警告新冠肺炎病毒或不同於流感病毒，能夠在較溫暖天氣下生存，因此抗疫之戰「可能持續數月至半年，甚至到今年年底以後」。專家組雖然不認為日本確診人數正幾何級上升，但也表明現在不能放鬆。
日媒報道，日本航空公司一名家住千葉縣、50多歲的空姐確診，但未知負責哪條航線等詳細資訊。日航已要求要求2月下旬與她一起工作的12名機組人員居家隔離。
日本北海道確診總數108宗為全日本最多，病毒學家相信，北海道2月札幌雪祭曾吸引約200萬名遊客到訪，是其後日本疫情擴大一大原因。縱雪祭本身是戶外活動，但場地亦有不少室內設施和餐飲場所，協助病毒傳播。
大阪疫情近日也急劇惡化，確診人數不到一周間由個位數激增至55。大阪有兩間Live House先後爆集體感染，數十人確診。
日本47個都、道、府、縣當中，現時已有34個在新冠肺炎疫情下失守，超過70%：
以上數字截至3月10日上午。
日本全國8大地方都已在新冠肺炎疫情下失守。北海道地方、東北地方、關東地方、中部地方、近畿地方、中國地方、四國地方，以及九州地方都有確診病例。