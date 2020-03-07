日本堅持去馬 東京奧運勢在必行

新型冠狀病毒肺炎（又稱武漢肺炎）持續蔓延，日本為中國以外的重災區之一，近期疫情更有擴大之勢，出現社區爆發，且找不到源頭。不知新冠肺炎疫情可如何控制之際，日本政府堅持東京奧運繼續舉行，負責奧運事務的官員一再表示，東京奧運如期於7月舉行，規模不會縮減。

經濟瀕臨衰退，延期損失慘重

疫情痛擊旅業，期望東奧止血

全力籌備多時，國家尊嚴為大

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疫情不見有改善，看不到日本政府有方法應付下，當局卻再三表示未有考慮延期或取消東京奧運，擺出一副奧運勢在必行的姿態，甚至惹質疑稱日本是因為奧運故意冷處理疫情。

如此堅決，皆因日本已無退路，無論如何只能盡力去馬。

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日本日前公布去年第四季年率化國內生產總值（GDP），按季急挫6.3%，為2014年第二季以來最大跌幅，遠高於市場預期的下跌3.7%，跌幅相當驚人。這還只是去年加消費稅及超級颱風的後遺，未計及疫症打擊。

今次的新冠肺炎疫情，對日本旅遊業打擊勢相當沉重。日本智庫預計，以2003年沙士（SARS）導致訪日外國遊客的下跌比例作參考，新型冠狀病毒短期內如與SARS的爆發程度相若，日本今年的GDP將減少7,760億日圓（約554億港元）。

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日本經濟如此不樂觀下，萬難承受得起一旦取消奧運的經濟打擊。據日本政府數據，去年訪日國外遊客人數為3,188萬人次，日本政府本來打算藉東京奧運在今年衝至4,000萬，疫情下恐怕很難達標，倘奧運取消，對業界打擊真是不堪設想。

再者，奧運不同於東京馬拉松等一般體育賽事，已上升至更高層面，涉及國家尊嚴、民族命運等情感因素，更是日本向全球展示軟實力難得機會。安倍政府一直為此費煞思量，希望做得「好好睇睇」，揚威國際。

過去多年種種前期投入、規劃、基建工程、還有向全球電視台出售賽事轉播權帶來的收入，可謂萬事俱備，一旦取消，心血即時盡毀，叫安倍情何以堪！