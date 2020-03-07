【新冠肺炎】蘋果流下第一滴血 其他企業恐更傷

新型冠狀病毒肺炎新冠肺炎（武漢肺炎）疫情未止，蘋果（Apple，美：AAPL）亦因新冠肺炎引致中國市場的供需問題，成為全球首家就新冠肺炎疫情發出盈警的跨國巨企，堪稱新冠肺炎「第一滴血」。

中國近停擺，蘋果供需同遇問題

供應鏈斷裂，日本汽車業停工

Switch產量大減，歐美快缺貨

根據蘋果的聲明，蘋果在中國正面對極大的供需問題。

供應方面，蘋果位於中國的實體店仍然關閉，而蘋果的第三方供應商及網上銷售未能及時提供大批供應，令iPhone為首的蘋果產品銷售大跌。按上季業績，大中華市場佔蘋果收入高達5分1。

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需求方面，雖然蘋果的零件供應商在湖北省沒有工廠，但中國其他地區的所提供的零件速度比蘋果預期的要慢。

現時中國部份城市仍封城，而且全國各地仍在限制出行及實施隔離檢疫，阻礙員工返回其工作崗位，導致許多工廠至今仍未復工，令中國甚至全球供應鏈中斷。蘋果發出的盈警，正正凸顯這一點。

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難怪野村證券匯市策略師Ei Kaku直言，各界最初認為封城會在2月結束，而工廠生產將會3月恢復正常，但看起來此預想已非常難實現了。

然而，許多企業都面對蘋果所面對的問題，甚至是更棘手的問題，遑論它們不像蘋果般財雄勢大，有足夠資源於最短時間內找到其他供應替補。

第一，在汽車業方面，多地都主要依靠中國所提供的材料及零件生產。日本由中國進口的汽車零件，現時佔整體進口量逾30%以上。因應疫情在中國持續擴散，打亂汽車供應鏈，日產及本田都需要延遲復工。

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第二，在遊戲機方面，任天堂早前表示，由於中國工廠關閉，令公司無法生產出想要的旗艦電子遊戲機Switch數量。彭博社周一引述消息指，因應疫情，Switch有機會在4月份出現供貨短缺，或會影響到其在歐美市場的供應。

第三，在藥物方面，中國是許多藥物的最大生產國，甚至是唯一能供應所需的化學品的國家。美國食品藥品監督管理局局長戈特利布（Scott Gottlieb）曾指，美國5分4的抗生素來自中國。

外界原本樂觀以為，新冠肺炎疫情對企業的影響只限於今季，但蘋果的盈警似乎意味，新冠肺炎疫情爆發所引起的企業間連鎖反應，現在可能才開始浮現，下季若能解決已是萬幸。

▲ 蘋果的盈警似乎意味，新冠肺炎疫情爆發所引起的企業間的連鎖反應，現在可能才開始浮現。