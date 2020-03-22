【Home Office】視像會議好幫手！ZOOM速成教學

▲ 本網日前推介了多個Home Office視像會議軟件，其中較廣為人知的視像會議軟件zoom，下文見速成教學！

受武漢肺炎疫情影響，不少企業陸續推行在家工作（Home Office）安排，團隊若要開call聯絡少不免用到視像會議軟件。本網日前推介了多個Home Office視像會議軟件，其中較廣為人知的視像會議軟件zoom，備有多個方案予不同類型用戶及企業，方便行動裝置與跨平台使用。現在就再簡單介紹一下zoom的使用方法！

zoom設有針對個人會議的Basic方案，參與者可從電話、電腦、行動裝置及平板電腦免費加入會議：

1/ 首先下載適用於Android、iOS、Window、MAC機的zoom軟件

Apple App store連結傳送門

Google Play連結傳送門

另有用於共用 iPhone/iPad 的 Zoom 外掛程式連結傳送門

2/ 下載軟件後，用戶便可自由主持新會議，加入及安排會議等

▲ （ZOOM App截圖）

3/ 負責主持會議的用戶可複製邀請連結，藉WhatsApp及Email等傳送

▲ （ZOOM App截圖）

事實上，zoom目前的免費版已可支援100人會議，會議時間達40分鐘，並可重覆使用。當會議時間達40分鐘後，主持只需再開立一新會議邀請連結便可，中段時間又可當係一個break time！

此外，zoom也有適合小型團隊、中小型企業、大型企業方案，其中小型團隊方案參與者可達 100 名，另設有大型會議附加元件，可讓多達 1,000 位參與者一同參與會議。詳細收費連結按此

即使用戶在沒有zoom帳號或不想登記成註冊用戶的情況下，也可以使用zoom雲端視訊會議：

1/首先下載 zoom App

2/直接點撃會議主持者發出的邀請連結

3/依照指示輸入包括姓名、開啟視訊、話音功能，便能登入會議

登入 zoom 雲端視訊會議之前，要留意如：在會議前預留充足時間作連線準備、連接Wifi並關閉流動數據功能使用，以免產生額外流動數據用量的收費；以及確保手機或電腦備有足夠電量。當然也要確保已啟動話音及視像功能！

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責任編輯：張寶燕