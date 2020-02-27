在家建立競爭優勢 線上買賣股票無難度

新冠肺炎疫情肆虐，線下消費影響最大, 餐飲、旅遊、酒店等行業受到巨大衝擊，生意大受影響。卻有些行業獲得快速發展機遇，尤其在醫藥及網購等行業，令股市反而唱旺，醫藥、網購股票交投活躍，點先可以把握這次機會，在家都可以投資賺大錢？

線上開戶 勢成主流

據金管會統計，截至2019年底，數位存款帳戶總開立戶數突破300萬戶關卡，達約338.4萬戶，較前年底150.8萬戶跳增達1.24倍。 富途證券是香港首間推出全線上開戶服務的證券商，提供劃時代創新金融科技新產品，簡化冗長的開戶流程 4個簡易步驟便能快捷完成所有開戶手續，大大縮短申請時間，只需安在家中用5分鐘完成以下4個步驟即可申請開戶，最快30分鐘內便能開通戶口：

1. 填寫個人資料及風險披露

2. 上傳開戶所需文件

3. 綁定銀行戶口並存入資金

4. 上傳存款憑證

支援存款方法多 最快5分鐘到賬

富途證券亦提供多方種存入資金的服務，客戶可以選擇銀行轉帳、FPS轉帳及電子付款授權轉帳(eDDA)，其中eDDA更可最快在5分鐘內極速到帳。客戶將網上或手機銀行授權綁定，即可從富途網上或手機平台指示銀行執行賬戶代扣，資金立即轉入富途帳戶，體驗更快更方便的支援服務！

極速：存入資金5分鐘內到帳。

免費：電子直接扣款授權以及授權後存入資金免費。

便捷：在富途牛牛app/官網即可發起

入金指示，無需至銀行操作，無需額外上傳轉帳憑證。

券商推出優惠 吸引開戶

富途證券最近推出全新優惠吸引客戶開設網上戶口，2020年2月10日至2020年2月19日期間內申請開戶，優惠總值約港幣650

二月開戶優惠如下:

1.保險股1股 - 開戶後可領取

2.騰訊1股 - 存入資金港幣$2萬或以上

3.一世免佣 (港股證劵交易) - 線上開戶直接獲得或線下開戶存入資金$2萬以上

4.「 UA電影禮券」2張 -首2000名客戶於2020 年2月29日15:00前完成存入資金港幣$2萬或以上可獲得「UA電影禮券」2張，數量有限，先到先得，送完即止。

活動優惠條款及細則連結：https://www.futunn.com/act/detail?id=2205

富途證券提供基金、股票買賣等服務，資產規模已超過60億，為香港700多間券中，客戶數量排名第一，2019年在美國上市 ,騰訊為背後策略投資者。

在這個疫情環境下，能擁有一個穩定可靠的平台，先能在家中建立投資優勢，真正做到買賣股票無難度，線上開戶讓你投資股票都可以贏在起跑線！

(資料由客戶提供)