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【零售寒冬】逾百分店停業　一文看清零售餐飲股寒風

金融經濟 13:40 2020/02/28

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武漢肺炎進一步打擊疲弱的零售餐飲市道，確診個案不斷上升下，打邊爐一家確診更引起恐慌，「居家隔離」人數眾多，市民減少出街，有零售商及食肆宣布，部份分店要暫停營業，沙士時亦未曾見。

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除零售店，銀行亦早已暫停部份分行：【資料最齊】疫情影響銀行營運　一文睇晒邊間銀行分行停業（不斷更新）

行業 企業 暫停營業 減薪 裁員 無薪假
零售 莎莎  （00178） 港澳共有21間分店 執董及高管減薪75%及40%3個月，基層員工減薪10%至15% 不多於3% 傳要求員工2至4月每月放12日放無薪
威高國際 （01173） 執董減薪60%3個月
鐘錶 廸生創建 （00113） 分店縮短營業時間 執董減薪70%3個月；其他各級員工減薪10%至30% 無計劃 放年假
珠寶 周大福 （01929） 港澳40多間分店 無計劃 放年假
謝瑞麟  （00417） 港澳16間分店 受影響員工放無薪假或年假
六福 （00590） 港分店縮短營業時間 員工每周放一天放無薪
周生生 （00116） 縮短港分店營業時間
民生 實惠 4間分店 執董減薪40%5個月，中、高管減薪平均20% 裁減10%分店人手 2至5月後勤員工參與放無薪假
優品360 （02360） 4間分店 / / /
服裝 包浩斯 （00483） 8至10間結業 約100人
尚晉 （02528） 港澳大部分零售店已恢復營運 執董及高級管理層分別自願減薪50%及30%3個月 / /
餐飲 煌府 擬暫停部分酒樓營運 主席陳首銘、行政總裁陳曉平及執董錢春林減薪30%2個月 / /
富臨 （01443） 約20間 2月執董減薪50%，高管減薪20% 無計劃 約2000名員工放3天無薪假
敘福樓 （01978） 共16間「温野菜」及「牛涮鍋」餐廳（部分已重開） 主席及行政總裁黃傑龍，及副主席高秀芝減薪50% 無計劃 /
太興 （06811） / 執董及高管減薪20%3個月 / /
翠華 （01314） 銅鑼灣駱克道分店 董事局及高管減薪30%3個月 / /
龍皇 （08493） 董事、高管及僱員2月起放無薪休假7天

【更新日期 2月28日】

敘福數 （01978） 旗下的「温野菜」，及九龍灣淘大商場、馬鞍山廣場同天水圍T Town的「牛涮鍋」分店於2月28日重開。為了有安心用餐體驗，店舖增設負離子空氣清新機，且維持入座率不多於50%，座位之間亦設有易拉架相隔，以保持顧客間距離。

網傳I.T （0999） 一封內部電郵，指2月至3月向所有員工實施無薪假，C級行政階層需要放12天無薪假、副總裁級及總監級10天，其他員工，如兩萬人工以上需要放7天，薪金兩萬以下的員工亦需要放4天。

煌府母企首灃控股 （01703） 公布，從2月7日起，主席陳首銘、行政總裁陳曉平，及執行董事錢春林已主動將薪酬暫時削減30%兩個月，若財務狀況因疫情未能得以改善，執行董事或考慮進一步削減各自的薪酬。

公司又指，遵從香港法律的規定與員工磋商，達成雙方議定安排，減低集團的員工成本。

相關文章：【餐飲寒冬】煌府母企部份高層減薪3成、擬削員工開支　月初澄清無要求無薪假

【武漢肺炎】煌府傳須放5日無薪假 母企澄清：嚴重失實

經營HARVEY NICHOLS的廸生創建 （00113） 指，1月25日（年初一）至2月11日期間，旗下時裝、美容及配飾的銷售按年挫77%，並預期2月的跌幅將進一步擴大。

公司決定3月起所有執行董事減薪70%3個月，其他各級員工減薪10%至30%，預計大約40%的香港員工受到影響，惟暫時沒有裁員計劃。同時，店鋪營業時間將暫時縮短，員工改為一班制，並建議員工放有薪年假，未來可能考慮暫時關閉部分店鋪。

相關文章：【零售寒冬】HARVEY NICHOLS母企　廸生創建執董員工減薪3個月

包浩斯 （00483） 決定於短期內關閉香港8至10間錄得虧損之零售店舖，並遣散約100名員工，並預期會錄得一次性減值虧損約1600萬元至5000萬元。

相關文章：【香港零售】包浩斯香港關最多10店　裁員約100人

富臨 （01443） 表示，決定旗下約20間餐館短暫休業，而且，2月份內全體執行董事減薪50%，高級管理層減薪20%

因應營業店舖減少，前線同事2月份內需按既定程序，安排放3天無薪假期，受影響員工約2000名，暫時沒有裁員計劃。

相關文章：【餐飲寒冬】富臨約20間餐廳暫停營業 高層減薪 2000員工放無薪假

時富投資 （01049） 旗下的實惠表示，集團過去9個月採取系列減省成本措施，包括裁減10%分店人手、2月至5月後勤員工參與放無薪假、中高級管理層減薪平均20%、集團執行董事於2月至6月減薪40%。

實惠又指，旗下4間分店已經停業，並慎重考慮今年租約到期的8間店舖是否續租。

相關文章：【香港零售】實惠4店停業裁員10%　執行董事減薪四成

六福 （00590） 副行政總裁黃蘭詩指，全線香港分店縮短營業時間至8時或8時半，而澳門除1間分店外，其餘10間分行均停業，暫停營業分店的員工會被安排到其他分店工作，或放年假及補假。截至去年底，六福在香港及澳門分別有51間及12間自營店

同時，集團員工於每周放一天無薪假。另外，因租約期滿，六福旗下4間位於元朗、銅鑼灣、澳門及荃灣的分行於2月結業。

周大福 （01929） 發言人表示，港澳目前有40多間分店暫停營業，其餘分店亦縮短營業時間至晚上7時，至另行通知。根據官網，周大福在香港有91間分店，澳門有17間分店，港澳共約有108間店

現階段集團沒有裁員計劃，會採取靈活彈性的部署，安排前綫員工放年假，或在其他分店工作。集團已加強店內的清潔及消毒工作，每2小時進行清潔及消毒，減低員工和顧客受感染的風險。

據本報觀察，周大福在銅鑼灣至少有2間分店暫停營業。

謝瑞麟  （00417） 宣布，部份分店將暫停營業，而營業分店亦會每半小時進行清潔及消毒。港澳地區有15間分店繼續營業，其中香港佔14間。根據官網，謝瑞麟在香港有30間分店，澳門有3間。

謝瑞麟指，受影響之前線及後勤員工將安排放無薪假或年假，但是次調整店舖網絡及無薪假安排屬暫時性質。

相關文章：【零售寒冬】謝瑞麟香港16分店停業 受影響員工安排放無薪假或年假（第二版）

周生生 （00116） 回應本報查詢指，截至2月12日，香港全線分店仍然正常營業，但則調整了營業時間，大部分分店改為早上11時至晚上8時，亦有部份改為早上10時至晚上7時，大致將營業時間縮短2小時。

莎莎  （00178）  公布，旗下港澳地區20間莎莎分店及1間La Colline專門店已暫時停止營業。截至去年底，莎莎港澳地區有115間分店。

集團續指，將受影響分店之員工安排至其他分店工作，同時採用分更制形式，減少值班員工數目，控制成本。另外，記者發現部分店鋪進內需量體溫。

有本地媒體報道指，莎莎疑要求員工在2至4月放無薪假12日。

相關文章：【香港零售】莎莎裁員3% 3至5月所有員工減薪至少一成

佐丹奴 （00709） 受到內地相關部門通知，須暫停139間內地分店營業直至2月13日。

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責任編輯：袁諾曦

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