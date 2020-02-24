【銀行紓困】疫情影響全方位 一文睇清17港銀紓困措施（不斷更新）

銀行 主要紓困措施

上海商業銀行 物業按揭貸款「還息不還本」，可獲最長「12個月還息不還本」安排。

已參加 SFGS「中小企融資擔保計劃（SFGS）」項下貸款，可申請最長12個月「還息不還本」安排

貿易融資客戶可享延期 30 日償還本金安排，不設額外費用或罰息。

集友 （更新時間：2月16日） 個人客戶 從事零售、餐飲、旅遊及酒店、運輸、娛樂服務等受疫情影響行業的客戶，可申請物業按揭貸款6個月「還息不還本」及豁免申請手續費

從事醫護行業的現有及全新客戶，永久豁免低結餘服務費

受疫情影響的客戶，如因特殊情況的手續費、利息及罰息等可申請豁免 企業客戶 即日起至6月底，向合資格中小企提供6個月期限的小額短期應急融資，免除申請手續費

向防疫相關企業設專項貸款支持

即日起至6月底，對受疫情影響的現有中小企客，提供包括最長12個月還息不還本等過渡性安排

星展香港 （更新日期：2月13日） 中小企商業貸款、的士及公共小巴貸款，可申請還息不還本，最長6個月

進口貿易融資還款期限延長最多60日

成功申請「中小企融資擔保計劃」，貸款手續費可低至全免、新客開戶手續費可低至全免、首年擔保費最高50%回贈（最多5萬元）

向生產或採購抗疫相關的醫療資源的客戶，提供靈活融資服務和利率優惠 相關文章： 【銀行紓困】星展香港推5項中小企支援 包括還息不還本

花旗香港 （更新日期：2月13日） 商業銀行客戶 由即日至8月底，就其現有及新造進口貿易貸款，延長還款期一個月，暫延還款最長至兩個月

選擇將部份貿易貸款中未被使用的額度，轉換成為期6個月的循環信貸，上限為1,000萬元

新商業銀行客戶可獲豁免開戶費用

新申請中小企融資擔保計劃（SFGS）的商業銀行客戶，可享第一年及第二年全額豁免保費，上限為10萬元，而首6個月可享最優惠利率-1% p.a.之貸款利率。 個人客戶 按揭還息不還本安排最長為期 6 個月

至5月底，合資格信用卡客戶可申請豁免逾期手續費 相關文章： 【銀行紓困】花旗推按揭還息不還本 最長6個月

招商永隆 個人客戶 物業按揭「還息不還本」，若過去12個月還款紀錄正常，可獲12個月免還本安排

2月份提出提早結清500萬元或以下的定期存款申請，可獲豁免手續費

電子渠道定期存款及基金投資優惠

保險保費到期寬限期由30日延長至90日 工商客戶 現有「中小企融資擔保計劃」客戶，可申請延達償還本金最多6個月；進口貿易融資額度還款期可申請延長30日；新客申請上述計劃，可免申請費，全期擔保費獲50%回贈

協助辦理及採購抗疫物資相關客戶開立賬戶、全球滙款、支付結算及捐贈，免收手續費。對生產經營服務範圍沙及抗疫的信貸客戶，在貸款審批方面延立綠色通道

滙款優惠：電滙收費減至100元；本地銀行滙款（CHATS）減至50元；豁免金額低於100萬元的轉數快（FPS）收費

東亞 企業客戶 「還息不還本」適用於所有商業貸款、按揭、的士／公共小巴／公共巴士的貸款，為期6個月；6個月後，客戶將可再申請延期6個月，即合共12個月

延長進口貿易貸款期限30天，直至今年6月30日為止

將可供用的貿易融資額轉換為6個月的透支額，上限為1,000萬元。

豁免中小企融資擔保計劃和中小企業信貸保證計劃的相關貸款申請費用，而保證費回贈高達50,000元。

豁免逾期還款的罰款和相關罰息 個人客戶 物業按揭客戶可於即日起至今年6月30日申請「還息不還本」，為期6個月，有關手續費亦可獲豁免

按揭、個人貸款和信用卡的客戶可申請豁免逾期手續費和費用

創興 延遲執行今年內到期的循環貸款，及透支服務內的清還條款，最長6個月

自動延長今年內到期的定期貸款或分期供款3個月，只需在原定到期日繳付相關利息，即「還息不還本」

貿易融資客戶可享延期30日償還本金安排

工銀亞洲 個人客戶 物業按揭貸款「還息不還本」，最長6個月

按揭貸款紓緩計劃

信用卡費用豁免

基金認購費劃一下調至1%

「活期寶」提供高達2.08厘年利率

「工銀速匯」跨境匯款優惠 商業客戶 即日起申請「中小企業融資擔保計劃」（SFGS），可代繳首年保費及豁免申請手續費

延長中小企業循環貸款還息週期安排

合資格客戶在4月30日或之前到期的進口貿易融資，可申請延長30日還款期，不設額外費用或罰息，亦可選擇如期還款

為支援抗疫物資供應商提供便利金融服務 相關文章： 【銀行紓困】工銀亞洲加推中小企紓困措施 延長貸款還息周期 【銀行紓困】工銀亞洲推還息不還本 暫未覆蓋按保計劃貸

南商 物業按揭貸款「還息不還本」，最長1年，亦可申請延長還款年期

豁免南商（中國）同名賬戶匯款服務收費

南商（中國）文件代轉遞服務

延長保費寬限期及提高保障

豁免企業客戶轉數快（FPS）收費

支持抗疫及民生所需物資的穩定市場供應

延長現有三項「中小企業支援措施」優惠 相關文章： 【銀行紓困】南商跟推「還息不還本」等7措施 特快審批醫護企貸款