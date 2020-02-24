【銀行紓困】疫情影響全方位 一文睇清17港銀紓困措施（不斷更新）
新型冠狀病毒疫情衝擊香港經濟，三間發鈔行中銀香港 （02388）
、滙豐及渣打香港先後宣布，針對個人及中小企的紓困措施，另外計及恒生 （00011）
、工銀亞洲、星展香港等合共17間港銀，推出包括「還息不還本」計劃在內的支援措施。
|銀行
|主要紓困措施
|上海商業銀行
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- 物業按揭貸款「還息不還本」，可獲最長「12個月還息不還本」安排。
- 已參加 SFGS「中小企融資擔保計劃（SFGS）」項下貸款，可申請最長12個月「還息不還本」安排
- 貿易融資客戶可享延期 30 日償還本金安排，不設額外費用或罰息。
|集友
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（更新時間：2月16日）
個人客戶
- 從事零售、餐飲、旅遊及酒店、運輸、娛樂服務等受疫情影響行業的客戶，可申請物業按揭貸款6個月「還息不還本」及豁免申請手續費
- 從事醫護行業的現有及全新客戶，永久豁免低結餘服務費
- 受疫情影響的客戶，如因特殊情況的手續費、利息及罰息等可申請豁免
企業客戶
- 即日起至6月底，向合資格中小企提供6個月期限的小額短期應急融資，免除申請手續費
- 向防疫相關企業設專項貸款支持
- 即日起至6月底，對受疫情影響的現有中小企客，提供包括最長12個月還息不還本等過渡性安排
|華僑永亨
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- 為個人及中小企/商業樓宇按揭貸款客戶提供「還息不還本」安排，為期最長6個月。相關貸款的最終償還限期將自動相應延長。
- 中小企融資擔保計劃客戶以及汽車貸款客戶，亦可申請暫緩償還本金。
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|渣打香港
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（更新日期：2月24日 新增個人貸款支援措施）
個人客戶
- 包括零售、航空等受疫情影響行業的個人客戶，可申請最多3萬元貸款，還款期最長24個月
- 個人按揭（包括按揭保險計劃）客戶提供最長12個月「還息不還本」選擇
- 3月至5月期間，豁免客戶信用卡逾期手續費及本地轉賬手續費
企業客戶
- 指定中小企客戶可申請延遲償還本金最多6個月，如有需要，期滿後可申請續期，合共上限為12個月
- 延長「中小企融資擔保計劃」客戶可獲全期擔保費的50%資助的期限至6月底
- 新申請「中小企融資擔保計劃」及「中小企業信貸保證計劃」的客戶可獲豁免申請手續費
- 於2月24日至3月31日期間到期的合資格貿易融資貸款，可獲延長貸款還款期30天，不設額外費用或利息
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|滙豐
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（更新日期：2月13日 新增個人客戶措施）
- 住宅按揭「還息不還本」安排，由2月19日起至6月底，客戶可按個人情況選擇6個月或12個月延期清還按揭本金
- 「還息不還本」包括的士及公共小巴、物業抵押商業貸款客戶。前者最長可暫緩還本金最長6個月，後者最長12個月
- 合資格貿易融資客戶，可將部分貸款額轉換為最多1000萬元現金透支額，為期6個月，無需提交額外文件
- 將進口貿易貸款還款期限自動延長30日
- 豁免「中小企融資擔保計劃」手續費及擔保費資助優惠期延長至2020年底
- 任職航空、酒店、飲食及零售業的個人客戶可獲支援貸款，上限3萬元，還款期最長兩年，最低月入要求5000元。
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|星展香港
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（更新日期：2月13日）
- 中小企商業貸款、的士及公共小巴貸款，可申請還息不還本，最長6個月
- 進口貿易融資還款期限延長最多60日
- 成功申請「中小企融資擔保計劃」，貸款手續費可低至全免、新客開戶手續費可低至全免、首年擔保費最高50%回贈（最多5萬元）
- 向生產或採購抗疫相關的醫療資源的客戶，提供靈活融資服務和利率優惠
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|花旗香港
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（更新日期：2月13日）
商業銀行客戶
- 由即日至8月底，就其現有及新造進口貿易貸款，延長還款期一個月，暫延還款最長至兩個月
- 選擇將部份貿易貸款中未被使用的額度，轉換成為期6個月的循環信貸，上限為1,000萬元
- 新商業銀行客戶可獲豁免開戶費用
- 新申請中小企融資擔保計劃（SFGS）的商業銀行客戶，可享第一年及第二年全額豁免保費，上限為10萬元，而首6個月可享最優惠利率-1% p.a.之貸款利率。
個人客戶
- 按揭還息不還本安排最長為期 6 個月
- 至5月底，合資格信用卡客戶可申請豁免逾期手續費
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|中銀香港
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（更新時間：2月24日）
- 向受疫情影響行業的個人客戶推出3萬元貸款，還款期最長24個月，不設最低入息要求
- 物業按揭貸款「還息不還本」，為期6至12個月
- 「中小企抗疫專項貸款計劃」，支持保障抗疫物資供應
- 支持保障抗疫物資供應
- 延長到期保費寬限期及增加額外保障
- 如因特殊情況未能依時償還按揭、私人貸款及信用卡貸款，可申請豁免相關罰息、利息及逾期還款手續費
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|恒生
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- 貿易貸款、商業貸款、物業貸款等「還息不還本」
- 「中小企融資擔保計劃」客戶將繼續獲全額資助首年擔保費，上限為港幣10萬元
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|招商永隆
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個人客戶
- 物業按揭「還息不還本」，若過去12個月還款紀錄正常，可獲12個月免還本安排
- 2月份提出提早結清500萬元或以下的定期存款申請，可獲豁免手續費
- 電子渠道定期存款及基金投資優惠
- 保險保費到期寬限期由30日延長至90日
工商客戶
- 現有「中小企融資擔保計劃」客戶，可申請延達償還本金最多6個月；進口貿易融資額度還款期可申請延長30日；新客申請上述計劃，可免申請費，全期擔保費獲50%回贈
- 協助辦理及採購抗疫物資相關客戶開立賬戶、全球滙款、支付結算及捐贈，免收手續費。對生產經營服務範圍沙及抗疫的信貸客戶，在貸款審批方面延立綠色通道
- 滙款優惠：電滙收費減至100元；本地銀行滙款（CHATS）減至50元；豁免金額低於100萬元的轉數快（FPS）收費
|東亞
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企業客戶
- 「還息不還本」適用於所有商業貸款、按揭、的士／公共小巴／公共巴士的貸款，為期6個月；6個月後，客戶將可再申請延期6個月，即合共12個月
- 延長進口貿易貸款期限30天，直至今年6月30日為止
- 將可供用的貿易融資額轉換為6個月的透支額，上限為1,000萬元。
- 豁免中小企融資擔保計劃和中小企業信貸保證計劃的相關貸款申請費用，而保證費回贈高達50,000元。
- 豁免逾期還款的罰款和相關罰息
個人客戶
- 物業按揭客戶可於即日起至今年6月30日申請「還息不還本」，為期6個月，有關手續費亦可獲豁免
- 按揭、個人貸款和信用卡的客戶可申請豁免逾期手續費和費用
|創興
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- 延遲執行今年內到期的循環貸款，及透支服務內的清還條款，最長6個月
- 自動延長今年內到期的定期貸款或分期供款3個月，只需在原定到期日繳付相關利息，即「還息不還本」
- 貿易融資客戶可享延期30日償還本金安排
|建行亞洲
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- 「還息不還本」安排覆蓋中小企抵押貸款、個人住宅按揭貸款及車貸
- 因應疫情影響未能按時償還按揭、私人貸款、信用卡的客戶，可申請減免相關逾期手續費用等
- 生產和經營衛生防疫、醫藥產品等防護抗疫設備和物品的本地中小企業客戶，特設「綠色通道」提供資金支持
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|工銀亞洲
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個人客戶
- 物業按揭貸款「還息不還本」，最長6個月
- 按揭貸款紓緩計劃
- 信用卡費用豁免
- 基金認購費劃一下調至1%
- 「活期寶」提供高達2.08厘年利率
- 「工銀速匯」跨境匯款優惠
商業客戶
- 即日起申請「中小企業融資擔保計劃」（SFGS），可代繳首年保費及豁免申請手續費
- 延長中小企業循環貸款還息週期安排
- 合資格客戶在4月30日或之前到期的進口貿易融資，可申請延長30日還款期，不設額外費用或罰息，亦可選擇如期還款
- 為支援抗疫物資供應商提供便利金融服務
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|南商
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- 物業按揭貸款「還息不還本」，最長1年，亦可申請延長還款年期
- 豁免南商（中國）同名賬戶匯款服務收費
- 南商（中國）文件代轉遞服務
- 延長保費寬限期及提高保障
- 豁免企業客戶轉數快（FPS）收費
- 支持抗疫及民生所需物資的穩定市場供應
- 延長現有三項「中小企業支援措施」優惠
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|信銀國際
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（更新日期：2月13日 加入住宅、私貸支援措施）
- 已供款1年或以上且還款紀錄良好的合資格按揭客戶，可就其住宅、工商物業或車位貸款申請延期還本6個月，期滿後可按情況續期6個月（申請期由2月17日至6月30日）
- 2月17日至6月30日，私人貸款及信用卡客戶，可申請費用及逾期利息豁免
- 特別貸款助中小企，首年只還息貸款額上限15萬，本金與利息將由還款期第13期起開始償還
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|大新
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- 商業及中小企客戶可申請為期最多6個月的「還息不還本」方案。
- 從事零售、飲食、物流、旅遊及酒店、娛樂及醫護行業的個人客戶，可由即日起至6月30日申請為期6個月的物業按揭貸款「還息不還本」計劃。
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