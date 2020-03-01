【新冠肺炎】一文看清　中港零售業停業狀況 （不斷更新）

▲ 武漢肺炎疫情持續擴散，不少國內外的零售品牌，於中港的門市相繼暫停營業。(資料圖片)

武漢肺炎疫情持續擴散，不少國內外的零售品牌，相繼暫停香港或內地門市的營業。

Fusion【3月1日19:00更新】

Fusion超級市場調景嶺都會駅分店，一名兼職收銀員確診感染新型冠狀病毒，即日起暫停營業14日至3月14日。

Bauhaus【2月20日19:10更新】

新冠肺炎（武漢肺炎）爆發導致訪港旅客大幅減少，以及本地消費意欲極度低迷，決定於短期內關閉香港8至10間錄得虧損的店舖，預期遣散約100名員工。

實惠【2月16日15:29更新】

實惠已採取一系列減省成本措施，包括裁減分店10%人手、集團執行董事更於今年2至6月減薪40%；目前4間分店停業。



【新冠肺炎】實惠4間分店停業兼裁員 執董減薪4成

Gucci【2月13日16:20更新】

關閉位於中國一半的門店，而目前營業的門店中，包括香港在內營業時間縮短。

莎莎【2月10日更新】

旗下港澳地區20間莎莎分店及1間La Colline專門店已暫時停止營業。莎莎屯門卓爾居分店，將於2月17日起暫停營業。

謝瑞麟【2月10日更新】

香港有30間分店，其中16間分店將會暫停營業，包括時代廣場分店。

周大福【2月10日更新】

港澳目前有40多間分店暫停營業，直至另行通知。

衛訊

衛訊於Facebook專頁公布，由於消毒用品及口罩嚴重短缺，為保障員工及客人健康，部份分店包括上水廣場、屯門V City、元朗形點、北角匯及旺角服務中心，由即日起暫停營業直至另行通知。其他分店照常營業，但會縮短營業時間，以便於營業前及關店後加強清潔消毒。

Adidas

Adidas因應疫情暫時關閉大量中國門市。公司指，疫情快速蔓延對其業務產生了負面影響，目前仍無法評估受影響的程度。但香港分店暫未受影響。

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Nike

Nike指，目前為止，暫時關閉了約一半店舖。至於仍然營業的店舖，營業時間也減少了，零售客流量亦低於預期。但香港分店暫未受影響。

Puma

Puma表示，因中國當地的限制，部分門市暫時關閉，中國廠房亦將關閉至2月10日。公司亦取消或延遲了所有在中國的活動，包括培訓和營銷會議。但香港分店暫未受影響。

Uniqlo

日本時裝品牌Uniqlo母企迅銷表示，受武漢肺炎疫情影響，截至2月3日，Uniqlo在中國停業店舖達270間，主要集中於湖北省及湖南省。但香港分店暫未受影響。

MUJI

日本無印良品（MUJI）母公司「良品計劃」表示，因武漢交通封鎖令員工無法上班，武漢10間分店已全線關閉，未知何時復工。但香港分店暫未受影響。

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IKEA

宜家（IKEA）關閉了中國全數30間的分店，限制員工到中國旅行。但香港分店暫未受影響。

H＆M

H＆M關閉45間中國分店，暫停進出中國的商務旅行。但香港分店暫未受影響。

Pandora

丹麥珠寶品牌Pandora表示，受疫情影響，已關閉中國240間店舖當中的70間，中國業務幾乎「陷入停頓」。但香港分店暫未受影響。

名創優品

內地媒體報道，名創優品接近一半的門店暫停營業。目前，其在中國有約2000間門店，即近1000間門店停業。但香港分店暫未受影響。

Ralph Lauren

美國時裝品牌Ralph Lauren行政總裁Patrice Louvet披露，因應新型肺炎疫情，已經關閉半數的中國分店。但香港分店暫未受影響。

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責任編輯：朱悅瀅