  • 23°C
香港時間 : 2020301日 (日) 19:29
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 口罩返貨 家居檢疫 武漢肺炎 home office 移民 抽新股 貸款 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

【新冠肺炎】一文看清　中港零售業停業狀況 （不斷更新）

商業 19:02 2020/03/01

分享：

武漢肺炎疫情持續擴散，不少國內外的零售品牌，於中港的門市相繼暫停營業。(資料圖片)

武漢肺炎疫情持續擴散，不少國內外的零售品牌，相繼暫停香港或內地門市的營業。

Fusion【3月1日19:00更新】

Fusion超級市場調景嶺都會駅分店，一名兼職收銀員確診感染新型冠狀病毒，即日起暫停營業14日至3月14日。

Bauhaus【2月20日19:10更新】

新冠肺炎（武漢肺炎）爆發導致訪港旅客大幅減少，以及本地消費意欲極度低迷，決定於短期內關閉香港8至10間錄得虧損的店舖，預期遣散約100名員工。

實惠【2月16日15:29更新】

實惠已採取一系列減省成本措施，包括裁減分店10%人手、集團執行董事更於今年2至6月減薪40%；目前4間分店停業。

【新冠肺炎】實惠4間分店停業兼裁員　執董減薪4成　

Gucci【2月13日16:20更新】

關閉位於中國一半的門店，而目前營業的門店中，包括香港在內營業時間縮短。

莎莎【2月10日更新】

旗下港澳地區20間莎莎分店及1間La Colline專門店已暫時停止營業。莎莎屯門卓爾居分店，將於2月17日起暫停營業。

謝瑞麟【2月10日更新】

香港有30間分店，其中16間分店將會暫停營業，包括時代廣場分店。

周大福【2月10日更新】

港澳目前有40多間分店暫停營業，直至另行通知。

衛訊
衛訊於Facebook專頁公布，由於消毒用品及口罩嚴重短缺，為保障員工及客人健康，部份分店包括上水廣場、屯門V City、元朗形點、北角匯及旺角服務中心，由即日起暫停營業直至另行通知。其他分店照常營業，但會縮短營業時間，以便於營業前及關店後加強清潔消毒。

Adidas
Adidas因應疫情暫時關閉大量中國門市。公司指，疫情快速蔓延對其業務產生了負面影響，目前仍無法評估受影響的程度。但香港分店暫未受影響。

＞＞【武漢肺炎】運動品牌相繼關中國店　包括Adidas、Nike及Puma

Nike
Nike指，目前為止，暫時關閉了約一半店舖。至於仍然營業的店舖，營業時間也減少了，零售客流量亦低於預期。但香港分店暫未受影響。

Puma
Puma表示，因中國當地的限制，部分門市暫時關閉，中國廠房亦將關閉至2月10日。公司亦取消或延遲了所有在中國的活動，包括培訓和營銷會議。但香港分店暫未受影響。

Uniqlo
日本時裝品牌Uniqlo母企迅銷表示，受武漢肺炎疫情影響，截至2月3日，Uniqlo在中國停業店舖達270間，主要集中於湖北省及湖南省。但香港分店暫未受影響。

MUJI
日本無印良品（MUJI）母公司「良品計劃」表示，因武漢交通封鎖令員工無法上班，武漢10間分店已全線關閉，未知何時復工。但香港分店暫未受影響。

＞＞【武漢肺炎】疫情惡化兼交通封鎖　日企關武漢分店

IKEA
宜家（IKEA）關閉了中國全數30間的分店，限制員工到中國旅行。但香港分店暫未受影響。

H＆M
H＆M關閉45間中國分店，暫停進出中國的商務旅行。但香港分店暫未受影響。

Pandora
丹麥珠寶品牌Pandora表示，受疫情影響，已關閉中國240間店舖當中的70間，中國業務幾乎「陷入停頓」。但香港分店暫未受影響。

名創優品
內地媒體報道，名創優品接近一半的門店暫停營業。目前，其在中國有約2000間門店，即近1000間門店停業。但香港分店暫未受影響。

Ralph Lauren
美國時裝品牌Ralph Lauren行政總裁Patrice Louvet披露，因應新型肺炎疫情，已經關閉半數的中國分店。但香港分店暫未受影響。

跟進【武漢肺炎】最新消息

責任編輯：朱悅瀅

相關文章

【武漢肺炎】市民減少消費　一文看清企業抗逆奇招 （不斷更新）
2020/02/14
【武漢肺炎】市民減少消費　一文看清企業抗逆奇招 （不斷更新）
疫情影響 一文看清邊間食肆要關門（不斷更新）
2020/02/19
疫情影響 一文看清邊間食肆要關門（不斷更新）
【武漢肺炎】本地小店齊「自行封關」　 只接待有身份證人士
2020/02/06
【武漢肺炎】本地小店齊「自行封關」　 只接待有身份證人士
【武漢肺炎】疫情惡化兼交通封鎖　日企關武漢分店
2020/01/30
【武漢肺炎】疫情惡化兼交通封鎖　日企關武漢分店
消費資訊 疫情 武漢肺炎 零售 品牌 無印良品 UNIQLO Puma Adidas Nike

下一篇文章

【疫市營商】消費者望安在家中　企業延長禮券或會員計劃
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【口罩供應】邱騰華：口罩生產資助計劃　3月2日接受申請
【口罩供應】邱騰華：口罩生產資助計劃　3月2日接受申請
【新冠肺炎】中國疫情影響材料供應　可口可樂也缺貨？
【新冠肺炎】中國疫情影響材料供應　可口可樂也缺貨？
【疫境見真情】荃灣餐廳向長者派湯水　每日100樽
【疫境見真情】荃灣餐廳向長者派湯水　每日100樽
【口罩供應】藥房口罩現貨賣幾錢？門市價格追蹤
【口罩供應】藥房口罩現貨賣幾錢？門市價格追蹤
【新冠肺炎】疫情無礙買名牌？報告：只帶來短期衝擊
【新冠肺炎】疫情無礙買名牌？報告：只帶來短期衝擊
【新冠肺炎】印尼、泰國口罩如何選　65元一盒口罩信得過？（附連結）
【新冠肺炎】印尼、泰國口罩如何選　65元一盒口罩信得過？（附連結）