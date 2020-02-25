【新冠肺炎】新冠肺炎令旅行受阻 旅遊保險到底包唔包？（不斷更新）

▲ 武漢肺炎蔓延，旅客關心其旅遊保險覆蓋範圍是否足夠。

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）蔓延下，多個國家陸續採取入境管制措施，阻止疫情於當地擴散，部分地區暫停向香港居民簽發旅遊簽證。即將出門的旅客對旅遊保險的覆蓋範圍，是否保障相關措施造成的損失抱有疑問。

香港保險業聯會表示，若因限制入境（如被拒入境、未能取得簽證）而取消行程，一般來說並非旅遊保險的指定保障風險，故不在保障範圍之內，旅客應向交通工具營運商，如航空公司申請退回機票費用，並視乎相關機構的安排。

該會又指，假如受保人於旅遊期間在目的地不幸患上武漢肺炎，需要前往當地註冊醫院就醫，就可得到海外醫療費用保障，若因此要更改行程，額外的住宿及交通費亦會有保障；假如受保人於旅遊開展前不幸患上武漢肺炎，不能開始旅程，便可獲取消旅程保障。

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該會續指，由於不同保險公司的產品會有差別，投保人應注意自己所購買的保單條款，亦可向中介人或保險公司查詢。

保險公司 回應 Avo保險 【更新 2月25日 10：45】 ‧ 保單持有人可申請更改出發日期，以更改保障期 ‧ 因目的地政府限制入境（如被拒入境、未能取得簽證）而需取消行程，無法取得任何賠償 ‧ 旅程出發前的7天內預定前往的目的地突然爆發不可預見的傳染病，可索償「旅程取消保障」 ‧ 旅程出發前的30天內預定前往的目的地的領空或機場關閉，可索償「旅程取消保障」 富衛 ‧ 若目的地被世衛列為新型冠狀病毒（2019-nCoV）疫情確診受感染國家或地區 ‧ 客戶只要在1月31日零晨2時前投保、並因此未能成行，可根據條款作出賠償 AXA安盛 ‧ 武漢冠狀病毒爆發不是指定受保原因 ‧ 無法對取消旅程或損失訂金提供保障

富衛回覆本網查詢時表示，如旅程目的地已被世衛宣布為新型冠狀病毒（2019-nCoV）疫情確診受感染國家或地區，只要相關旅遊保險在香港時間1月31日零晨2時前投保，而投保人因此而引致不能展開旅程，就符合旅程取消保障範圍，可根據相關的保單條款賠償。

確診受感染地區名單以世衛疫情監控報告為準，而越南是被世衛宣布為新型冠狀病毒（2019-nCoV）疫情確診受感染的地區之一，所以符合條款。

AXA安盛則指，由於武漢冠狀病毒爆發並不是指定受保原因，因此無法對取消旅程或損失訂金提供保障。不過，鑑於這種特殊情況，如果旅遊目的地國家拒發入境簽證，在這種情況下，受保人可以取消單次旅遊保單並安排保費退款，或安排免費更改受保期（在原定受保期的3個月內），但需提供原定前往旅遊目的地國家的旅票證明。

AXA安盛續指，如受保人因嚴重疾病或遭強制性隔離檢疫，將為不可退回的交通費用或住宿費用提供保障。

Avo保險指，客戶如購買Avo Plus保障計劃後，於旅程出發前的7天內預定前往的目的地突然爆發不可預見的傳染病，或於旅程出發前的30天內預定前往的目的地的領空或機場關閉，均可索償「旅程取消保障」，上限為港幣1萬元。

Avo保險續指，但如客戶因目的地政府限制入境（如被拒入境、未能取得簽證）而需取消行程，此情況則不屬於「旅程取消保障」所保障的範圍，故無法取得任何賠償。另外，客戶如在有關事件發生後或消息公佈後所購買之旅遊保障，基於此情況屬於已知事項，故不會獲得任何賠償。

另外，為回饋客戶，Avo保險亦會免費贈送新冠肺炎保障予癌症保障及旅遊保障全年計劃的現有客戶，以及於2月26日或之前購買這兩款產品的客戶，保障期為45天，包括14天等候期。同時，保單持有人可申請更改出發日期，以更改保障期。

總體而言，不同保險公司的產品條款各異，投保人應先向保險公司查詢。

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