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俄羅斯航空將停飛香港　各航空縮減內地香港航線一覽（不斷更新）

金融經濟 23:05 2020/03/05

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內地新型冠狀病毒疫症被世衛列為「全球衛生緊急狀態」，多國政府和航空公司加緊限制與中國人流往來。最新消息是，俄羅斯航空將停飛香港：

俄羅斯航空

【更新時間：3月5日 23：03】

受疫情影響，俄羅斯航空表示，周日（8日）將會停飛莫斯科至香港的航班，而香港至莫斯科則會由下周一（9日）停飛。

【更新時間：2月18日 09：56】

俄羅斯航空公布，新冠肺炎導致需求下降，決定暫停部分發往中國的航班，由今日起（18日）起至3月28日，飛往北京及上海的班次會由每天2班減少至每天1班。公司昨天起已停飛部分飛往廣州的航班，另外，3月起飛往香港的部分航班亦會停飛，兩個航點的班次將減至每周4次。

芬蘭航空

【更新時間：3月4日 20：20】

芬蘭航空（Finnair，AY）再延長停飛中國內地航線，取消所有於4月30日前飛往中國內地（廣州、南京、北京首都機場、北京大興機場、上海和西安）的航班。

4月期間，芬蘭航空將原定每天飛往香港的兩班直航航班改為每天一班。

芬蘭航空已就航班取消直接聯絡受影響旅客，旅客可以選擇全數退款或聯絡客戶服務部延後行程。此外，所有已預訂任何3月份芬蘭航空航班的乘客亦可以選擇延期，在2020年6月底出發前往同一目的地。

【更新時間：2月14日 16：32】

芬蘭航空宣布，將延長停飛中國內地航班，取消所有由3月1日至3月28日期間往返北京及上海的航班。

同時，該期間飛往香港的航班亦會由每日兩班縮減至一班。

漢莎航空

【更新時間：3月2日18：10】

德國航空公司漢莎航空（Lufthansa）宣布，將延長暫停中國航線航班至4月24日，並暫停往返伊朗德黑蘭航班至4月30日，以及減少前往意大利北部的的航空服務。

漢莎指，最新評估疫情發展後，決定延長停飛德國、瑞士、奧地利及中國大陸。漢莎亦指，由3月6日至4月24日，將暫停慕尼黑往返香港航線，同時會取消法蘭克福、慕尼黑至韓國首爾的部分航班。

香港航空

【更新時間：2月24日 16：19】

香港航空宣布，因應疫情迅速變化，公司從下周一（3月2日）起停飛首爾仁川至3月28日，涉及每周10班航班。

港航在本月初已宣布，會陸續停飛包括日本米子﹑鹿兒島等5個亞洲航點；內地航線方面，每日保留北京﹑上海及海口1班航班。

澳洲航空

【更新時間：2月20日 16：20】

澳洲航空（Qantas Airways）宣布，縮減中國內地、香港、新加坡和日本等亞洲航線規模至5月下旬，縮減規模達16%。當中，來往悉尼和香港的航班將由每周14型減至7班。

旗下廉航捷星航空，也會減少14%航班。澳航行政總裁指，因應航線減少，會要求約700名員工放取無薪假，未來也可能會因應疫情削減更多運力。

【更新時間：2月1日 22：30】

澳洲航空公布，2月9日起暫停所有來往中國內地和澳洲的航班，直至3月29日，但香港航班服務未受影響。

澳航目前營運悉尼至北京、悉尼至上海兩條中國內地航綫，公司表示，有關措施反映國際旅遊限制對機組人員調動的影響，包括從中國內地返回的澳洲籍機組人員，可能會被其他地區限制出入境。

澳航原先已宣布，2月23日起終止悉尼至北京航綫，現時會提前實行。

捷星航空

【更新時間：2月14日 14：20】

廉航捷星日本（Jetstar Japan）宣布，將於2月23日至3月28日暫停往返東京至香港的航班；2月5日至3月28日來往東京至上海的航班亦會暫停。

Jetstar指，受影響客戶可以選擇取消預訂及全數退款，亦可在公司網站更改目的地，不會收取任何收續費。

聯合航空

【更新時間：2月13日 12：20】

美國聯合航空公司表示，所有從美國飛往中國及香港的航班停飛時間，將延長至4月下旬

聯合航空表示，來往香港航班原計劃在2月21日復飛，並於3月28日恢復飛往中國的航班，但現決定延遲至4月24日恢復。在正常情況下，聯合航空每日大約有12班從美國飛往中國和香港的航班。

相關文章：【武漢肺炎】聯合航空提前取消往返中國航班

樂挑航空

【更新時間：2月13日 09：47】

日本樂桃航空（Peach）公布，受疫情擴大影響，航空需求減少，樂桃已向日本國土交通省提出申請，將暫停部分國際線航線服務，包括由下周一（17日）起停飛往來香港與沖繩的航班，並減少大阪關西航班。

當中香港來往沖繩那霸的MM963及MM964航班，以及往來香港與大阪關西的MM060、MM063、MM064及MM065，將在本月17日至3月28日停運。

相關文章：【遊日注意】樂桃航空暫停往來香港及沖繩航班至3月底 多班內地航班亦停


美國航空

【更新時間：2月12日 10：15】

美國航空（American Airlines ）宣布，新型冠狀病毒疫情導致外遊需求減少，將停飛中國內地和香港直至4月底，較原定計劃延長一個月。

受影響航班包括：來往洛杉磯和達拉斯至上海和北京的航班將停飛至4月24日；來往達拉斯至香港的航班將停飛至4月23日；來往洛杉磯至香港的航班將停飛至4月24日。

英國航空

【更新時間：2月11日 9：45】

英國航空（British Airways）公布，取消3月底前所有飛往中國的航班，往返香港的班機仍正常運作；如非必要勿前往中國。

英航早前已暫停本月飛往北京和上海的航班。

相關文章：【武漢肺炎】英航取消所有往中國航班至3月底　香港航班不受影響

日本全日空

【更新時間：2月6日 16：50】

日本全日空航空（ANA）公布，將取消本月17日至下月28日所有往返大阪至香港的航班。

除香港，ANA亦先後取消多班來往大阪及中國的航班，包括本月10日至下月28日、以及本月17日至下28日來往大阪至上海的航班，以及本月10日至下月28日，往返大阪至青海、大阪至大連的航班。

維珍澳洲航空

【更新時間：2月6日 12：50】

維珍澳洲航空宣布，自下月起永久取消香港航綫，而往返悉尼的航班將於3月2日起停止運作。

維珍澳洲航空指，飛往香港航綫對公司具挑戰，由於長期社會運動及新型肺炎的不確信雙重打擊下，公司全面審視航綫營運後，認為財政上不足以支撐香港航綫的運作。

事實上，去年11月，維珍澳洲航空已停止香港飛往墨爾本的航綫。

南韓航空公司

【更新時間：2月4日 12：50】

韓聯社報道，受武漢肺炎疫情影響，南韓國內航空公司4成赴華航綫已停飛，近3成航綫縮減班次，而且停飛及減班計劃或續有來。

報道指，8家航空公司有合共100條飛往中國大陸的航線，其中共65條赴華航線受疫情影響停飛或減少班次。截至昨日（3日），共有41條航線暫停營運，相當於41%的赴華航線停飛。同時，大韓航空（15條）、韓亞航空（8條）、釜山航空（1條）等航空公司的24條航線縮減班次。

漢莎航空

【更新時間：2月3日 22：30】

內地肺炎疫情持續擴散，德國漢莎航空（Lufthansa）最新宣布，將延長停飛北京、上海航班至2月28日，但飛往香港的航班不受影響。

漢莎補充指，飛往南京、瀋陽、青島的航班則將會暫停至3月28日。

新西蘭航空

【更新時間：2月18日 15：05】

新西蘭航空宣布，將於3月30日恢復上海航綫，題班次會由每周7班減至隔2天一個往返班次，至4月底止。另外，3月29日起公司亦會恢復香港航線服務，每周7班，但4月21日至5月31日期間，航班將減少至一周4次往返。

早前新西蘭航空（Air New Zealand）公布，於2月9日起停飛奧克蘭至上海航班，該公司目前也有營運奧克蘭至香港航線。

相關文章：【武漢肺炎】各國會否限制香港人入境？　一文看清美澳意日韓菲紐對華限制（第六版）

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