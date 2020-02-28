【限制入境】各國會否限制香港人入境？一文看清台美澳意日韓菲紐近20國對華限制（第十版）

▲ 多個地區陸續推出入境管制措施，限制港人入境

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情愈發嚴重，多間航空公司陸續削減或停飛往來中國的航班，部分國家如意大利和科威特政府甚至限制香港護照人士出入，美國雖未全面拒絕香港人，但美國航空率先停飛往返香港航班，以下為各國對香港或曾訪內地人士的入境限制。

對香港人士有明文限制或額外防疫要求的地區包括：

澳洲：外籍人士14日到訪內地不准入境

【更新時間 2月28日 】

澳洲政府表示，澳洲公民及永久居民，以及其直系親屬以外，2月1日或之後曾到訪／過境中國內地都不得進入澳洲。

2月份從橫濱鑽石公主號遊輪落船。落船後須接受14天隔離檢疫才允許入境。

澳洲航空（Qantas Airways）就表示，為免機組人員因由中國內地入境而受隔離限制，2月9日起暫停所有來往中國內地和澳洲的航班，直至3月29日，但香港航班服務未受影響。

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巴林 ：過去14日曾訪中港禁入境

【更新時間 2月28日 】

任何在過去14天曾到訪或過境中國內地及香港的人士。

以色列 ：過去14日曾訪中港日韓星泰禁入境

【更新時間 2月28日 】

過去14天由中國內地出發／過境中國內地。過去14天曾到訪泰國、新加坡、韓國、日本或中國內地（包括香港和澳門）。

俄羅斯：20日起禁內地、港澳居民入境

【更新時間 2月19日 】

俄羅斯宣布，本月20日起暫時禁止所有中國公民，包括香港及澳門居民，以旅遊、工作、教育或私人理由入境當地。

路透社引述俄羅斯防疫當局稱，有關限制不影響過境旅客。

台灣：持特區護照不得入境

【更新時間 2月14日 】

台灣嚴厲限制內地和港澳人士入境，措施包括

持有中華人民共和國、 香港特區及澳門特區護照或旅行證件的乘客不得進入台灣

曾到訪或停留中國內地、香港特區及澳門特區的外國人士將被拒絕入境

部分人士可獲豁免包括：

持有台灣居民證或配偶為台灣公民的人士可入境

港澳特區護照持有人如擁有2020年2月11日後簽發的出入境許可證並且旅遊目的為「商務履約、跨國企業內部調動」可進入台灣，但入境後須要接受「居家檢疫」14日。

臺灣地區居留證、外僑居留證和外僑永久居留證都能獲豁免

南韓︰12日起將港澳劃為疫區

【更新時間 2月14日】



南韓政府2月12日起將港澳劃為新型冠狀病毒感染疫區，加強防疫。

所有來自或過境港澳乘客，必須持有有效的手提電話和電話號碼，抵達時，當地檢疫或入境官員會依照乘客在入境文件和健康申報表表格上填寫的資料作出核對工作。 如核對不成功，此乘客不得進入韓國。

14日內曾到訪湖北省不得入境。

科威特：拒內地、香港護照人士入境

卡塔爾航空發公告指，科威特政府宣布即日起將禁止持有中國、香港特區護照的旅客入境，禁令亦包括過去2週內曾入境至中國或香港，任何國籍旅客已備有科威特居留證或簽證的公民，直至另行通知。

除了政府明文限制外，多國航空公司也因應中國疫情的風險或對機組人員調動影響，短暫停飛內地航線。

菲律賓：所有從中國到菲律賓的旅客下臨時旅遊禁令

過去14天內曾到訪／過境中國內地、香港或澳門的外籍人士，不得進入菲律賓。

同時，從中國回國的菲律賓人和菲律賓居民將要隔離14日。 根據臨時旅遊限制，菲律賓公民不得前往／過境中國內地、香港或澳門。

北韓：封關

北韓直接執鎖邊境，禁止所有外國遊客入境，不分國籍，全面執關。

意大利：禁直飛中港台

意大利總理亦宣布，決定停止來往意大利和中國、香港及台灣的航班至4月29日。國泰航空 （00293） 因而表示，所有來往香港及意大利的航班即時起暫停；2月1日CX293由香港前往羅馬，及CX233由香港前往米蘭之航班經已取消。國泰將協助受影響乘客提供其他安排。

孟加拉國：中港台澳護照不能落地簽證

持有中華人民共和國、香港特別行政區、澳門特別行政區或台灣護照，都不能落地簽證，事前獲簽證的仍可以入境。

以下國家雖沒有限制香港特區護照持有人入境，但曾訪內地或湖北省人士都會受到限制：

日本：提高香港旅遊警示 訪鄂浙居民不可入境

日本就提高對香港的旅遊警示至第2級，但未額外限制出入措施。

不過，若過去14天曾到訪湖北或浙江省的人士，都不得進入日本。

美國：14日訪內地人士拒入境 三大航空停飛香港

【更新時間：2月14日】

美國沒全面限制港人入境，但過去14天內曾到訪過中國內地的非美國公民或居民，都不得進入美國。

即使是美國公民，到訪內地後，也只可循11個主要機場入境，包括：洛杉磯（LAX）、三藩市（SFO）、芝加哥奧黑爾（ORD）、紐約（ 甘迺迪國際機場（JFK）、紐瓦克（EWR），華盛頓杜勒斯（IAD）、西雅圖（SEA），亞特蘭大（ATL）及檀香山（HNL），達拉斯（DFW）及底特律 （DTW）。

美國3大航空公司暫停來往中港航班，聯合航空、美國航空和達美航空都表示，來往中國內地和香港的航班暫停，延期至4月下旬才復飛。

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新西蘭：外國人曾到訪中國不能入境

新西蘭政府宣布，周一（3日）起禁止所有來自中國的外國人入境，新西蘭公民、具永久居留權及其直系親屬仍可入境，但回國後須自我隔離14天。

當局已將中國的旅遊警示提升至最高級別，呼籲民眾切勿前往中國。

新加坡：拒批內地人簽證

（更新時間 2月14日）

新加坡政府宣布，過去14天曾到過中國的旅客，不得入境，當局也會拒向中國護照持有人發出新簽證。

若果持有新加坡工作簽證，14日內曾經到訪內地，必須得新加坡人力部（MOM）的「批准書」方可進入新加坡。

馬來西亞：曾到鄂浙蘇的外籍人士不得進入

馬來西亞沒有限制香港特區護照人士進入，當所有曾過境湖北、浙江和江蘇的外籍人士不可進入。

印度：1月15日起曾訪內地不可進入

【更新時間：2月28日】

使用中華人民共和國護照的乘客不再允許以任何於2月5日前獲發的簽證進入印度。

2020年1月15日起來自或曾到訪中國內地的任何旅客均不得進入印度。

印尼、越南和馬爾代夫：14日訪內地不可進入

以上各國的入境限制相似，14日內曾到訪中國內地的外國護照人士，都會被拒入境。

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【武漢肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

責任編輯：麥德銘、袁諾曦

（第二版新增國泰回應；第三版加入美國和澳洲航空安排；第四版統合主要限制或警示出入境的國家安排；第五排加入菲律賓及新西蘭對出入境安排；第六版更新美國航空停飛往返香港航班；第七版更新台灣；第八版新增南韓，第九版新增俄羅斯, 第十版新增印度）