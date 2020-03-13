【入境限制】港人外遊入境限制　一文看清台美澳意日韓菲紐近20國對華限制（第十七版）

▲ 多個地區陸續推出入境管制措施，限制港人入境，最新包括日本也對香港出手。

新冠肺炎疫情愈發嚴重（俗稱武漢肺炎），多個地區包括港人熱門旅遊地如泰國、日本、台灣等，都對旅客實施入境限制及隔離政策。日本已暫停香港及澳門的免簽證入境安排，並拒絕14日曾到湖北、浙江、南韓多區及伊朗主要疫區的人士入境。美國雖未全面拒絕香港人，但美國航空率先停飛往返香港航班，本文整合各國對香港或曾訪內地人士的入境限制。

除了多個國家向港人加設入境限制，港府近期也加強限制多個地區抵港的人士。

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對香港人有明文限制或額外防疫要求的地區包括：

荷蘭：荷蘭禁飛中國、伊朗、意大利及南韓

【更新時間 3月13日】

外電引述消息指，荷蘭將在未來兩週內禁止從被認為存在新冠病毒高風險國家的所有航班，該禁令涉及包括香港在內的中國、伊朗，韓國及意大利。

印度：13日起暫停所有外國人旅行簽證

【更新時間 3月12日】

印度政府宣布，周五（13日）晚上8時起暫停所有外國人的旅行簽證，直至4月15日，外交簽證、公務簽證、聯合國、國際組織簽證以及就業和工程簽證等類別屬則屬例外。

當局同時規定，所有已經抵達印度的旅客，包括印度公民，若曾到訪中國、意大利、伊朗、韓國、法國、西班牙及德國，都要接受至少14日隔離。

泰國：入境隔離、取消免簽證 需出示至少10萬美元 醫保文件

【更新時間 3月12日】

國泰 （00293） 、香港航空、HK Express及泰國航空等多間航空公司表示，港人赴泰除了須出示醫生紙證明無感染新冠肺炎外，亦要提供保額超過10萬美元（約78萬港元）的醫療保險證明文件，保險受保範圍必須包括泰國。

國泰亦指3月和4月預計會大幅減少國泰及國泰港龍網絡的其他航班。

【更新時間 3月11日】

由3月11日起，從中國（包括香港和澳門）、韓國，意大利和伊朗出發的旅客，須持有特定文件：

1. 非泰國國民－適用於泰國而價值不少於10萬美元承保的健康保險文件

2. 泰國國民－48小時內簽發的醫療證明，證明COVID-19（新型冠狀病毒）測試為陰性

從以上地區抵達泰國的旅客，在入境後需要自行隔離14日，若逗留少於14日，在泰國的整段時期都需要自行隔離。

另外，路透社引述泰國內政部長指，泰國決定取消香港、南韓、意大利的免簽證安排，以及18個地方的簽證。其後泰國駐香港領事館澄清，未有取消香港免簽證安排，指港澳特區護照的免簽證入境不受影響。不過，市傳稍後會有暫停免簽證的正式通告。

日本：港人14天強制隔離 不得使用公共交通工具

【更新時間 3月11日】

日本已暫停香港及澳門的免簽證入境安排，同時暫停中國及南韓人士的簽證，並拒絕14日曾到湖北、浙江、南韓多區及伊朗主要疫區的人士入境。

來自中國（包括香港及澳門）和韓國的人士，須在日本政府指定的地點，接受14天強制隔離檢疫，同時不能在日本使用任何公共交通工具。

值得注意，從香港過境到日本的旅客亦須接受強制性檢疫。 事實上，本港主要航空公司國泰航空 （00293） ，已停飛新潟、沖繩、福岡、名古屋、札幌和東京羽田，直至3月28日。

日本駐港領事館11日再解釋安排，港人若逗留不足14日可選離開日本，而暫停免簽證待遇對象包括持BNO護照港人，而商務、探親、留學、觀光等都不會有例外安排。

有關港人入境限制，暫料維持至3月31日。

菲律賓：從香港等地出發的旅客須守臨時旅遊禁令

【更新日期 3月11日】

由中國內地、香港或澳門出發，過境中國內地、香港或澳門的乘客都不允許入境。

菲律賓為國民及其外國配偶／子女提供豁免，允許相關人士入境，但必須在抵境後接受居家檢疫14天。

另外，持外交護照入境的旅客也可入境，須在抵境後接受14天隔離檢疫。

尼泊爾：不許落地簽證

【更新日期 3月5日】

尼泊爾公布，3月10日起暫停向以下國家的國民簽發落地簽證（VOA）：中國（包括香港及澳門）、伊朗、意大利、韓國和日本。

巴林 ：過去14日曾訪中港禁入境

【更新時間 2月28日 】

任何在過去14天曾到訪或過境中國內地及香港的人士。

以色列 ：過去14日曾訪中港日韓星泰禁入境

【更新時間 2月28日 】

過去14天由中國內地出發／過境中國內地，或14天內曾到訪泰國、新加坡、韓國、日本或中國內地（包括香港和澳門）。

不過，有關限制不適用於以色列公民或居民，過境上述地區的旅客，也不受限制。

俄羅斯：20日起禁內地、港澳居民入境

【更新時間 2月19日 】

俄羅斯宣布，本月20日起暫時禁止所有中國公民，包括香港及澳門居民，以旅遊、工作、教育或私人理由入境當地。

路透社引述俄羅斯防疫當局稱，有關限制不影響過境旅客。

台灣：持特區護照不得入境

【更新時間 2月14日 】

台灣嚴厲限制內地和港澳人士入境，措施包括

持有中華人民共和國、 香港特區及澳門特區護照或旅行證件的乘客不得進入台灣

曾到訪或停留中國內地、香港特區及澳門特區的外國人士將被拒絕入境

部分人士可獲豁免包括：

持有台灣居民證或配偶為台灣公民的人士可入境

港澳特區護照持有人如擁有2020年2月11日後簽發的出入境許可證並且旅遊目的為「商務履約、跨國企業內部調動」可進入台灣，但入境後須要接受「居家檢疫」14日。

臺灣地區居留證、外僑居留證和外僑永久居留證都能獲豁免

南韓︰12日起將港澳劃為疫區

【更新時間 2月14日】



南韓政府2月12日起將港澳劃為新型冠狀病毒感染疫區，加強防疫。

所有來自或過境港澳乘客，必須持有有效的手提電話和電話號碼，抵達時，當地檢疫或入境官員會依照乘客在入境文件和健康申報表表格上填寫的資料作出核對工作。 如核對不成功，此乘客不得進入韓國。

14日內曾到訪湖北省不得入境。

科威特：拒內地、香港護照人士入境

卡塔爾航空發公告指，科威特政府宣布即日起將禁止持有中國、香港特區護照的旅客入境，禁令亦包括過去2週內曾入境至中國或香港，任何國籍旅客已備有科威特居留證或簽證的公民，直至另行通知。

除了政府明文限制外，多國航空公司也因應中國疫情的風險或對機組人員調動影響，短暫停飛內地航線。

意大利：禁直飛中港台

意大利總理亦宣布，決定停止來往意大利和中國、香港及台灣的航班至4月29日。國泰航空 （00293） 因而表示，所有來往香港及意大利的航班即時起暫停；2月1日CX293由香港前往羅馬，及CX233由香港前往米蘭之航班經已取消。國泰將協助受影響乘客提供其他安排。

孟加拉國：中港台澳護照不能落地簽證

持有中華人民共和國、香港特別行政區、澳門特別行政區或台灣護照，都不能落地簽證，事前獲簽證的仍可以入境。

北韓：封關

北韓直接封鎖邊境，禁止所有外國遊客入境，不分國籍，全面封關。

以下國家雖沒有限制香港特區護照持有人入境，但曾訪內地、韓國、意大利等疫情爆發地區的人士都會受到限制：

美國：14日訪內地人士拒入境 三大航空停飛香港

【更新時間：3月11日】

美國沒全面限制港人入境，但過去14天內曾到訪或過境中國內地的非美國公民或居民，都不得進入美國。

即使是美國公民，到訪內地後，也只可循11個主要機場入境，包括：洛杉磯（LAX）、三藩市（SFO）、芝加哥奧黑爾（ORD）、紐約（ 甘迺迪國際機場（JFK）、紐瓦克（EWR），華盛頓杜勒斯（IAD）、西雅圖（SEA），亞特蘭大（ATL）及檀香山（HNL），達拉斯（DFW）及底特律 （DTW）。

美國3大航空公司暫停來往中港航班，聯合航空、美國航空和達美航空都表示，來往中國內地和香港的航班暫停，延期至4月下旬才復飛。

相關文章：捷星航空暫停往返東京至香港航班至3月底 多家航空公司停飛中國（不斷更新）

澳洲：外籍人士14日到訪內地不准入境

【更新時間 3月11日 】

澳洲政府表示，澳洲公民及永久居民以及其直系親屬以外，過去14日曾到訪／過境中國內地、韓國和伊朗，都不得進入澳洲。

2月份從橫濱鑽石公主號遊輪落船。落船後須接受14天隔離檢疫才允許入境。

新西蘭：外國人曾到訪中國不能入境

【更新時間 3月11日】

繼早前已宣布禁止14日內由中國內地出發或過境的外國人入境，新西蘭最新要求，過去14日從伊朗出發或過境、曾坐「鑽石公主號」郵輪的人士，都不得入境。

至於14日曾到韓國或意大利北部的外國人士，於抵達新西蘭後須立即接受14天居家檢疫。

新西蘭公民、具永久居留權及其直系親屬仍可入境，但回國後須自我隔離14天。

當局已將中國的旅遊警示提升至最高級別，呼籲民眾切勿前往中國。

新加坡：拒批內地人簽證

【更新時間 2月14日】

新加坡政府宣布，過去14天曾到過中國的旅客，不得入境，當局也會拒向中國護照持有人發出新簽證。

若果持有新加坡工作簽證，14日內曾經到訪內地，必須得新加坡人力部（MOM）的「批准書」方可進入新加坡。

馬來西亞：曾到鄂浙蘇的外籍人士不得進入

【更新時間 3月11日】

馬來西亞沒有限制香港特區護照人士進入，當所有由湖北、浙江和江蘇出發或過境的外籍人士不可進入。

隨疫情擴大，馬來西亞要求到訪以下地區，都不能進入：

韓國：大邱市及清道郡

意大利：倫巴底，威內托，及艾米利亞-羅曼尼亞區

日本：北海道

伊朗：庫姆，德黑蘭，吉蘭

印尼：14日內到訪內地不得入境

【更新時間 3月11日】

印尼早前已宣布，持有中國內護照的乘客將不會獲發落地簽證，14日內曾到內地的非印尼公民均不得進入。

隨疫情擴大，曾到以下地區都不得入境印尼

伊朗：德黑蘭，庫姆，吉蘭

意大利：倫巴底，威內托，及艾米利亞-羅曼尼亞區

韓國：大邱市，慶尚北道

印度：1月中起曾訪內地不可進入

【更新時間 3月11日】

使用中華人民共和國護照的乘客不再允許以任何於2月5日前獲發的簽證進入印度，1月15日起曾到過中國內地的旅客都不能入境。

印度最新也暫停日本及韓國國民簽發落地簽證；2月起曾到中國內地、伊朗、意大利、韓國及日本的外國公民，都不會獲發簽發任何類型的簽證；經到訪意大利或韓國的乘客，必須提供COVID-19陰性測試的醫學證明。

馬爾代夫：14日訪內地不可進入

【更新時間 3月11日】

該國最新更新，在過去14天曾到訪或過境中國內地，伊朗，或韓國慶尚北道/慶尚南道的外國人士不得進入馬爾代夫。

馬爾代夫早前要求，14日內曾到訪中國內地的外國護照人士，都會被拒入境。

越南：曾到意大利、伊朗須隔離

【更新時間 3月11日】

越南要求，去14天曾到訪或過境意大利或伊朗的越南國民，於抵達越南後均須立即接受14天強制隔離檢疫。

在三大城市胡志明市、河內和峴港就要求，過去14天曾於中國內地過境的所有外國護照持有人，不得進入。

緬甸：中國護照人士不可落地簽證

【更新時間 3月11日】

持有中華人民共和國護照的人士，都需要在旅遊之前獲發簽證，不具備獲得落地簽證的資格。

【武漢肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

責任編輯：麥德銘、袁諾曦

（第二版新增國泰回應；第三版加入美國和澳洲航空安排；第四版統合主要限制或警示出入境的國家安排；第五排加入菲律賓及新西蘭對出入境安排；第六版更新美國航空停飛往返香港航班；第七版更新台灣；第八版新增南韓；第九版新增俄羅斯；第十版新增印度；第十一版及第十二版更新泰國；第十三版更新日本，第十四、十五版更新泰國；第十六版全文更新；第十七版更新荷蘭）