【口罩難求】口罩哪裡買　口罩返貨最新情況一文看清（不斷更新）

▲ 屈臣氏宣布，即將到港的口罩盡快放上屈臣氏電子商店獨家售賣。

武漢肺炎的確診個案不斷增加，本港抗疫產品缺貨，引發全城熱搶口罩，市面上「一罩難求」，不過隨著農曆年假期過去，不少店舖陸續有口罩補貨，長和 （00001） 旗下屈臣氏、日本城、卓悅等亦相繼宣布有口罩供應，本報將不斷更新各企口罩供應情況。

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莎莎出售口罩及其他防疫產品

【更新2月24日 18：08】

莎莎公布，各分店均有日本製ACE高效防護口罩（5個裝）出售，每包99元，每人限購1包。另外，TREEFUL A 抗菌潔手噴霧80ml亦於分店有售，而AirTamer雅達瑪穿戴式負離子抗菌空氣淨化器則於指定分店出售。

士多平台有韓國口罩出售

【更新2月24日 16：29】

士多公布，韓國製The Good 成人KF94口罩於平台有售，每包5個，售100元。

連結：http：//bit.ly/32jT5aG

卓悅5指定分店同步發售日本ZODIAC三層口罩

【更新2月24日 10：35】

卓悅 （00653） 公布，於指定5間分店派籌發售日本ZODIAC三層口罩，每盒50個（98元），一人一籌，每籌限買1盒。

派籌時間：上午11：15

指定分店︰

1. 旺角西洋菜街南13號 （共400盒）

2. 北角匯三期G3號舖 （共400盒）

3. 上水廣場5樓511號舖 （共400盒）

4. 藍田滙景廣場3樓L3-1號舖 （共400盒）

5. 尖沙咀彌敦道68號 （共400盒）

派籌時間會因現場人數眾多而提早，派完後隨即發售。

卓悅售3246套抗疫優惠套裝 VIP金卡會員限定

【更新2月23日 17：24】

卓悅 （00653） 於社交媒體專頁宣布，卓悅金卡會員可以優惠價購買抗疫優惠套裝，抗疫優惠套裝共4款，合共3246套，售價介乎367元至399元，數量有限，售完即止，付款前必須出示VIP會員金卡，市民如欲申請VIP金卡會員，可下載卓悅APP或請親臨各門市查詢。

抗疫優惠套裝包含口罩、防護眼罩、消毒濕紙巾等。

抗疫優惠套裝A（共456套，$386/套，建議價$586）

抗疫優惠套裝B（共600套，$379/套，建議價$630）

抗疫優惠套裝C（共1290套，$367/套，建議價$586）

抗疫優惠套裝D（共900套，$399套，建議價$859）

相關文章：【口罩供應】卓悅售逾3000套抗疫優惠套裝 VIP金卡會員限

Colourmix 7分店下午1時派籌出售口罩

【更新2月21日 12：00】

Colourmix公布，7間分店於今日下午1時正派籌，每籌限購1盒30隻裝的白元PM2.5口罩，每盒54.9元。

指定分店：

1. 銅鑼灣羅素街18號地下（150盒）

2. 尖沙咀廣東道68-80號恒利大廈地下3A號鋪（150盒）

3. 尖沙咀廣東道30號新港中心1樓139D 號鋪（100盒）

4. 旺角奶路臣街11號遠東銀行旺角大廈地下A號鋪（100盒）

5. 紅磡黃埔花園商場第11期聚寶坊地下G18&G18A號鋪（150盒）

6. 元朗青山公路56-60號新基大廈地下1號鋪（100盒）

7. 上水新康街84號地下（150盒）

莎莎全綫分店有口罩出售

【更新2月21日 10：41】

莎莎公布，今日返貨1款成人口罩及2款小童口罩，全線香港莎莎分店都可購買，不設派籌，但每人限購1包，貨量有限，售完即止。

1．白元PM2.5女性口罩，售價為19.9元，每包7個。

2．白元PM 2.5小童口罩，售價為54.9元一盒，每盒30個。

3．Skater MY MELODY兒童口罩，售價為32元，每包10個。

卓悅6分店 早上11時15分出售日本口罩

【更新2月21日 10：31】

卓悅公布，今日早上11時15分於6間分店出售日本ZODIAC三層口罩 50個，每盒98元，一人一籌，每籌限買1盒。

指定分店：

1）銅鑼灣渣甸坊5號 （共320盒）

2）尖沙咀海防道45號 （共220盒）

3）尖沙咀重慶大廈地下 （共250盒）

4）旺角弼街69號 （共200盒）

5）旺角中心一期地下 （共400盒）

6）屯門市廣場第一期二樓2198C號舖 （共190盒）

WeChat Pay HK售Valoot合作售口罩 提供送貨服務

【更新2月20日 20：14】

WeChat Pay HK宣布與Valoot合作，現使用WeChat Pay HK支付並購買FFP2口罩，另更提供送貨服務，送貨服務範圍只限香港地區。

由即日起，用戶可在優惠專區中進入活動頁面購買口罩，每位WeChat Pay HK用戶最多可購買一次，每次最多一盒FFP2 口罩（20個裝），每盒300元，貨品數量有限，先到先得。

同時，每購買一次，Valoot均將捐贈一個兒童口罩予香港兒童醫院。

購買口罩活動頁面：https：//bit.ly/32lYRsB

卓悅2分店晚上6時45分出售兩款口罩

【更新2月20日 18：45】

1. 日本OW三層不織布外科口罩，每盒50個價值108元，每人限買1盒

指定分店：旺角遠東銀行旺角大廈地下 （共200盒）



2. 理的外科手術口罩，每盒30個價值65元，可選M碼或L碼，每人限買1盒

指定分店：佐敦道23號新寶廣場地下 （合共200盒）



日本城7分店即時出售2,760盒口罩

【更新2月20日 17：30】

日本城公布，今日即時於7間分店出售三層不織布口罩30個裝（成人用），共有2,760盒，每盒售89元。

指定分店：

1） 香港灣仔軒尼詩道350-354號昌業大廈LG/F （480籌/盒）

2） 香港西環吉席街2號海怡花園10號A及B地下 （360籌/盒）

2） 九龍何文田忠孝街60號愛民商場1樓F15-F17號鋪 （360籌/盒）

4） 九龍土瓜灣炮仗街55-65號，馬坑涌道3A-3C，5，5A-F號，僑盛大廈及中華大廈地下3號鋪 （360籌/盒）

5） 九龍油塘鯉魚門道80號鯉魚門廣場2樓215號鋪 （360籌/盒）

6） 新界大埔太和邨安和樓S305-S306鋪 （360籌/盒）

7） 新界上水清河邨清河商場7號鋪 （480籌/盒）

莎莎全綫分店有口罩出售

【更新2月20日 12：23】

莎莎表示，韓國ATEX KF94成人口罩（5個裝）及日本ACE N99規格手術口罩（5個裝）陸續送抵全線香港分店。

韓國ATEX KF94成人口罩（5個裝）每包售89元，日本ACE N99規格手術口罩（5個裝）每包售99元，上述各每人自限購兩包。

樓上

樓上於臉書表示：數量由原本20萬個升到30萬個（成人3層口罩，主要來自印尼） ！即是會員及非會員各有15萬個（換購名額各3萬份）

需跟以下步驟完成登記：

（1）於該fb帖文留言指定句子：

會員想要5個口罩？

留言「會員：同❤抗疫 我要口罩😷」

進入： http：//bit.ly/327Cp6g

或

會員選擇將口罩留返俾人，而要樓上小小心意？

留言「會員：同❤抗疫 口罩留返俾人哋💪」

進入： http：//bit.ly/2SFOPiG

或

非會員想要5個口罩？

留言「同❤抗疫 我要口罩😷」

進入： http：//bit.ly/2wrj1Fn

（2）進入後請填寫資料同埋揀門市📝

（3）成功登記後，24小時內可經電話短訊收到換購印花

（4）喺印花有效期內輕鬆到門市以$1換購

樓上指，明白到長者可能比較難理解個操作，所以老友記們可以叫身邊嘅親友幫手登記，同時每間門市都預留咗2位同事協助你哋㗎～

而留返口罩俾人哋嘅會員，成功登記後，就可以$1換購任何一件$40以下嘅產品

好棧明早每人限買一包口罩



【更新2月19日 21：35】



荃灣好棧門市明日上午9時15分開售口罩，先排隊攞籌，一人一籌，每籌限買1包，每包160元（1包有11個），共賣120包。好棧指口罩為Atex韓國製KF94口罩，擁4種filter，有效過濾94% PM0.4的微粒或懸浮粒子。



地點：荃灣海灞街134-136號地下（荃灣街市對面）

好棧Facebook



百佳門店低調出售口罩

【更新2月19日 20：50】

市場消息指，百佳在不同分店舉行口罩快閃活動。今日荃灣百佳賣韓國高防疫的KF94口罩，售60元10個，每人限買30個。小西藍灣半島分店亦有出售日本思詩樂SUZURAN口罩每盒30個售60元，每人限購一盒，名額1000名。

卓悅網上出售女士口罩2000盒

【更新2月19日 16：30】

卓悅公布，今日即日時在卓悅網上出售DAIEI 三層不織布PM2.5女士小顏口罩30個（獨立包裝），共2000盒，每盒89元，每人每款只可限購一件。

卓悅網址： https：//bit.ly/2V10g6b

卓悅網上發售2000盒口罩及消毒用品

【更新2月19日 13：00】

卓悅在社交平台宣布，今日下午在「卓悅網物網」將有2000盒日本口罩發售、消毒啫喱及其他精選貨品發售。但就只限登記會員。

卓悅網物網

日本城即時於5間分店出售日本口罩 共2400個名額

【更新 2月19日 10︰00】

日本城公布，今日即時於5間分店出售日本製三層不織布口罩40個裝（女性/小面），每間分店約有480盒，先排隊取籌，每人限買一盒，每盒89元。

指定分店：

1）香港香港仔中心5期商場1樓G鋪

2）九龍李鄭屋邨李鄭屋商場1樓107號鋪

3）新界沙田秦石邨秦石商場1樓20號鋪

4）新界屯門山景邨山景商場107-108號鋪

5）新界元朗青山公路251號元朗廣場3樓307-312號鋪

齊齊素下午3時免費派發口罩 僅限長者及傷殘人士

【更新 2月19日 09︰19】

齊齊素公布，今日（19日）下午3時免費派發口罩予65歲以上長者及傷殘人士，領取時要先出示有關證件，每人限取1次，每份5個口罩。

地點： 九龍灣牛頭角道3號得寶商場地下122號舖

阿布泰將軍澳分店今8時 售480份（4,800片）口罩

【更新 2月18日 20︰00】

阿布泰指，昨日（17日）將軍澳有確診個案，在有限貨源的情況下，緊急安排今晚8時到將軍澳，快閃銷售泰國V-SAVE牌三層外科口罩480份（共4,800片），每人限買10片，共20元。

地址：將軍澳坑口培成路15號連理街商場1樓137號舖

網店香港人日曆今明兩日預售口罩及抗炎產品

【更新 2月18日 16︰00】

香港人日曆將於今日和明日晚上8時半，網上預售口罩及抗炎相關產品，收貨日期為2月底，交收地點為柴灣。最新詳情留意香港人日曆Facebook。

蘇寧下午5時半開售3M Nexcare醫用兒童口罩 （五片裝）

【更新 2月18日 15︰45】

蘇寧表示，將於今日下午5時30分開售3M Nexcare醫用兒童口罩 （五片裝） ，籲網民留意其網店網址。

JollyHelper早上10時半派籌免費派發口罩 每人5個

【更新 2月18日 10︰30】

JollyHelper表示，早上10時半將於九龍灣TBG Mall 1樓 223B舖派籌，11時起免費派發口罩，名額100個，每人限取5個成人口罩。

卓悅9分店早上11時出售口罩 共4320個名額

【更新 2月18日 10︰15】

卓悅公布，今日早上11時於9間分店出售大衛三層不織布PM2.5口罩（獨立包裝），一盒30個，每盒89元，一人一籌，每籌限買1盒。

1）北角匯三期G3號舖 （共480盒）

2）尖沙咀海防道45號 （共480盒）

3）旺角西洋菜街南13號 （共480盒）

4）旺角中心一期地下 （共480盒）

5）藍田滙景廣場3樓L3-1號舖 （共480盒）

6）荃灣大河道10號登發大廈地下 （共480盒）

7）屯門市廣場一期二樓2198C號舖 （共480盒）

8）元朗青山公路81號 （共480盒）

9）上水廣場5樓511號舖 （共480盒）

日本城4分店即時出售約2280盒口罩

【更新 2月18日 11：28】

所有籌號已派完。

【更新 2月18日 10︰00】

日本城公布，今日即時於4間指定分店出售SARAYA三層不織布口罩50個裝，每間分店約有570個籌，先排隊取籌，每人限買一盒，每盒99元。

1）香港杏花邨杏花新城西翼214-215號舖 （生活提案）

2）九龍慈雲山購物中心6樓商場634-637號舖

3）九龍藍田啟田商場2樓231號舖

4）新界馬鞍山新港城中心第三層3E-17舖



樓上®食好啲Facebook換購口罩 1蚊5個



【更新 2月17日 22︰31】



樓上搜羅了20萬個成人3層口罩（主要來自印尼），將於今個星期四（20日）早上10點起經Facebook換購，會員與非會員各有10萬個名額，每登記名額可以$1換購5個口罩。



樓上又指，將繼續「周圍去撲口罩」，希望可陸續增加換購名額。



樓上Facebook網址

阿布泰太古康怡店今晚8時售100盒口罩

【更新 2月17日 19︰50】

阿布泰在facebook宣布，將於今晚8時在太古康怡分店（太古康山道1-2號太古康怡廣場北翼1樓F22B號舖）做快閃銷售口罩100盒（共5,000片）。每人限買10片，每片1元。

阿布泰指，本周會在其他分店進行快閃賣口罩，現階段暫不會公佈其他分店安排，需要繼續密切留意阿布泰Facebook公告。

其他分店地址及營業時間：

https：//www.abouthai.com/locations

莎莎成人口罩及搓手液有售

【更新 2月17日 18︰10】

莎莎公布，日本製Fitty成人口罩及韓國ONNIONNI消毒搓手凝膠已有貨，即時在5間指定分店出售。日本Fitty三層過濾絲滑親膚口罩（7個裝），每包24.6元，每人限購1包，尺寸：16.5cm X 9cm。韓國ONNIONNI消毒搓手凝膠60ml，每件39元，每人限購3件。

5間指定分店：

- 灣仔莊士敦道108號地下及1樓

- 鰂魚涌康山道2號康怡廣場1樓F35至38號舖

- 屯門屯成街1號屯門市廣場一期2樓2057至2060號舖

- 紅磡黃埔花園聚寶坊地下G19及20號舖

- 將軍澳唐俊街9號PopCorn 2期1樓F108-110號

富途證券送出35000口罩予客戶及復康會

【更新 2月17日 13︰40，富途由2萬個加碼到3.5萬個】

富途證券指出，已派員在日本採購口罩，第一批口罩抵港後會先送到香港復康會，餘下批次口罩將贈予富途現有客戶，是次口罩將由香港復康會分發及速遞寄出，免卻大家排隊爭口罩之苦。值得留意的是，由於戶口免費開戶，變相取得口罩的門檻較低。

相關文章：

富途加碼送出3.5萬個口罩予客戶及復康會 免排隊（附申請方法）

除首批贈予香港復康會的口罩外，餘下批次口罩將將分裝為每份20個，並陸續抵港。初步安排於2月19日（星期三）09：00AM 富途證券官方 Facebook 上公佈登記鏈結，以先到先得形式登記送出口罩。

富途證券贈予現有客戶口罩計劃詳情

登記時間： 2月19日（星期三） 9：00AM 開始登記

登記資格： 富途證券客戶

派發數量： 每份20個，先到先得，送完即止。

領取方法： 會用順豐速遞寄出口罩，需客戶支付到付費用 （不設門市領取）

寄送時間： 預計2月24日（星期一）

莎莎早上9時起夥THE GULU分8個時段網上派籌

【更新 2月16日 00︰00】

莎莎於社交平台公布，今日（16日）早上9時起於THE GULU網上派籌，於89間分店出售1.8萬包日本Fitty口罩，每包7個口罩，售24.6元，每人憑籌限購1包。每間指定分店各有210張籌號，是次將按照不同區域，開放共8個領籌時段，成功領籌後需即日於營業時間內到領籌時所選分店購買貨品，且購買前須出示THE GULU App之籌號以作掃描確認，截圖或其他形式一律無效。

派籌時間：

時段1 ： 上午9時正開始 - 灣仔區分店

時段2 ： 上午9時15分開始 - 中西區、東區、南區分店

時段3 ： 上午9時30分開始 - 油尖旺區分店

時段4： 上午9時45分開始 - 油尖旺區、深水埗區分店

時段5： 上午10時正開始 - 九龍城區、黃大仙區、觀塘區、西貢區分店

時段6 ： 上午10時15分開始 - 沙田區、大埔區、葵青區、離島區分店

時段7： 上午10時30分開始 - 北區、荃灣區、葵青區分店

時段8： 上午10時45分開始 - 元朗區、屯門區分店

裕華國貨網店每日下午3時限量發售口罩

【更新 2月16日 00︰00】

裕華國貨公布，每日下午3時於其網店出售口罩，每盒 （50個裝）售價為69元，每人每日限買一盒，口罩每日限量發售。

網址：http：//bit.ly/2HowT5K

莎莎青衣城分店出售口罩及酒精搓手液

【更新 2月14日 18︰30】

莎莎公布，今日於青衣城1期的分店出售口罩及酒精搓手液。

防疫產品：

1） 日本製KOKUBO立體剪裁口罩（黑色/5個裝）

售價：$20/包，每人限購2包

2） Cellapy思理膚護膚酒精搓手液25ml

售價：$10/包，$50/6包，每人限購12包

東瀛遊周六再派2000個口罩

【更新 2月14日 18︰20】

東瀛遊公布，星期六早上11時將會再次派發2000個口罩，每人可獲5個口罩，合共400個名額。由於口罩並非獨立包裝，因此需要自備密實袋。

派發地點：尖沙咀漆咸道南45-51號 其士大廈5樓（尖沙咀地鐵站B2出口）

派發細則：今次派發以香港人優先，需要出示香港身份證

是次派發口罩標準如下：

外科成人口罩（三層）

規格： PFE & BFE 99%

產地： 馬來西亞

莎莎全綫分店出售口罩

【更新 2月14日 15︰20】

莎莎全線分店今日亦有售日本ACE N99規格手術口罩（標準）5個裝，每包99元，每人限購2包。不設派籌，先到先得。

Colourmix 2時派籌 每間分店600包

【更新 2月14日 15︰20】

所有籌號已派完。

Colourmix於7間指定分店出售「FITTY 三層過濾絲滑親膚防塵口罩」。每間分店貨量有600包口罩，一包7個，每包35元，下午2時正派籌，每人限買2包。

分店位置：

港島

1. 銅鑼灣羅素街18號地下

2. 銅鑼灣駱克道523號地下

九龍

1. 旺角西洋菜南街67號地下

2. 尖沙咀廣東道68-80號恒利大廈地下3A號舖

新界

1. 元朗青山公路（大馬路）157號地下

2. 元朗青山公路142-148號國華大廈地下C號舖

3. 上水新康街84號地下

屈臣氏中午12時實名登記賣口罩

【更新 2月14日 12︰35】

屈臣氏網站指，口罩登記已結束。

【更新 2月14日 11︰10】

屈臣氏公布，網上登記實名制口罩輪候系統終於上線，今日正午12時開始接受登記，指口罩一抵港，會即時通知大家‍。

登記網址

由於貨量有限，完成登記不等於會成功獲取購買名額，一切以收到口罩購買名額確認SMS作準。

相關文章：屈臣氏網上登記實名制口罩輪候系統上線 今正午12時接受登記

阿布泰青衣城分店今晚7時售10,000片口罩 每人限買10片

【更新 2月13日 19︰10】

阿布泰國生活百貨指，青衣確診肺炎個案已經第7宗，暫時只能夠安排200盒口罩（共10,000片）到青衣城分店（青衣青敬路33號HK 新界 青衣 青衣城1期1樓150C號舖），為令更多市民可以受惠，屆時會安排同事拆盒散賣，市民需自備保鮮袋，每人限買10片，每片1元，將於今晚7時開售。

手機app youduud平台3時賣口罩

【更新 2月13日 14︰45】

手機app youduud在Facebook宣布，將會在平台上發售口罩，每盒口罩共有50個，每盒80元，名額800個。有意購買的顧客，需要先下載有關應用程式，派籌時間為今日下午3時起，分3輪隨機上載到youduud app。

口罩規格如下：

• GreetMed 成人醫護3層耳戴式口罩

• 50片/盒（非獨立包裝）

• 白色／藍色 （顏色不供選擇）

成功取籌後，需要在2月14日下午3：30至晚上8：30在九龍灣取貨。取貨時付款，並需出示香港身份證。

youduud app下載連結：

Android： https：//bit.ly/2Uynb8o

iOS： https：//apple.co/2UzCT3s

莎莎夥THE GULU網上派籌賣口罩

【更新 2月13日 13︰52】

網上派籌已完畢。

【更新 2月13日 13︰30】

莎莎公布，今日下午1時半在THE GULU推出網上派籌，出售韓國BREATH Silver成人標準口罩3個裝，並於8間指定莎莎分店取貨，每間分店有160張籌，每人憑籌限購2包。

成功領籌人士需即日到所選之莎莎分店購買貨品，並出示THE GULU App籌號以作掃描確認，截圖或其他形式一律無效。

卓悅指定分店11時15分出售口罩

【更新 2月13日 11︰00】

1. L.eader 3 WIRE 三層不織布外科口罩50個（女士用），每盒89元，每人限買1盒

【指定分店】

▶北角匯三期G3號舖 （共300盒）

▶藍田匯景廣場3樓L3-1號舖 （共300盒）



2. unicharm日本製超立體3D口罩30個，每盒58元，每人限買1盒，共360盒

3. Life-do.Plus Refine日本製99%除菌消毒濕紙巾60張 x 3包裝；每件26元，每人限買1件

4. Rhino-Strong 犀牛牌衣物家居消毒液2300ml，每支78元，每人限買1支

▶2、3及4號產品均在上水廣場5樓511號舖出售

派籌時間：2月13日上午11：15

日本城4分店即時出售口罩

【更新 2月13日 12︰30】

所有籌號已派完。

【更新 2月13日 10︰00】

日本城出售1440盒三層不織布口罩60個裝（女性/小面SIZE），於指定4間日本城分店，每間約360盒（先排隊攞籌，一人一籌，每籌限買一盒。）

1. 香港銅鑼灣駱克道476號地下及1樓舖

2. 九龍尖沙咀柯士甸道110號地下

3. 九龍長沙灣荔枝角道863號泓景匯商場1樓13A及13B號舖

4. 新界將軍澳天晉滙2期1樓123號舖

莎莎今晚7時青衣分店出售口罩及防疫產品

【更新 2月12日 18︰23】

莎莎公布，今晚7時於青衣城分店派籌，出售韓國HUSTORM KF94口罩（5個裝） ，每人限購口罩2包，共有200個名額，頭120位顧客最多可獲贈酒精搓手液50ml 1支。

另外，憑口罩籌號可優先購買KOKUBO AirDoctor空間除菌（攜帶用）及花王漂白水600ml。

指定分店：青衣城1期2樓215號舖

3款防疫產品：

1）韓國HUSTORM KF94口罩（5個裝）

售價：$29/包

口罩共400包，每人限購口罩2包

2）KOKUBO AirDoctor空間除菌（攜帶用）

售價：$69/包

共400包，每人限購1包

3）花王漂白水600ml

售價：$8.2/支

共60支，每人限購1支

卓悅下午4時於綫上出售台灣兒童口罩2000盒

【更新 2月12日 16︰00】

卓悅公布，下午4時於卓悅網出售台灣藍鷹牌兒童口罩立體四層防護口罩50個，共有2000盒，每盒55元，每人每款只可限購一件。

卓悅網址： https：//bit.ly/38joKet

香港眾志今晚8時於眾志網店出售口罩

【更新 2月12日 14︰42】

香港眾志早前指成功搜攞10萬個口罩，今公布將於晚上8時於眾志網店公開發售。每人限購一盒（50片口罩），重覆購買者，眾志有權不作退款。

是次發售售價分為三種：

1. $98一盒 - 由眾志補貼運費，減輕普羅市民或有需要人士負擔

2. $128一盒 - 購買者分擔運費，讓眾志持續有足夠資源，為港人搜羅防疫物資

3. $258一盒 - 有餘力的人士買口罩可同時捐款，收益扣除成本後，將撥捐「醫管局員工陣線 HA Employees Alliance」成立的「#武漢肺炎防疫抗爭基金」

眾志網店： http：//bit.ly/2uskXNz

卓悅夥THE GULU限定殘疾人士取籌買口罩

【更新 2月12日 14︰39】

殘疾人士限定口罩之籌號已派完。

【更新 2月12日 14︰00】

繼莎莎電子派籌後， 卓悅亦提供電子派籌服務， 只要在THE GULU app內取籌，成功取籌後可於指定時間內到指定2間分店憑已領取的籌購買口罩。

卓悅公布，殘疾人士可以The GULU App取籌，並於今日下午2時至8時內到2間指定分店憑籌購買理的外科手術口罩（L成人） 30個，每店約100盒，共約200盒，50元一盒，每位只限買1盒。為了避免不必要的誤會，殘疾人士或代購人士必須帶同一張「殘疾人士登記證」的正本或副本到門市購買。

指定分店：

1. 銅鑼灣駱克道535號 （共100盒）

2. 旺角彌敦道688號旺角中心一期地下 （共100盒）

皇家體育會2月15日免費派1000個口罩

【更新 2月12日 12︰21】

皇家體育會公布，本周六（2月15日）於下午2時半將派1000個口罩。每位可免費獲5個為1包的口罩，以派籌形式進行，額滿即止。該批口罩產自印尼，物料為3層耳掛式手術口罩，細菌過濾率 （BFE）>95%， 微米粒子過濾（PFE）>95%。

地址 ： 葵涌永建路16-20號高威工業中心B座501室

卓悅青衣城分店早上11時15分出售防疫產品

【更新 2月12日 11︰00】

卓悅宣布，早上11時15分於青衣城分店派籌，出售口罩及其他防疫產品，一人一籌，各產品每人限買一件。

1）unicharm日本製超立體3D口罩 30個 $58 （共360盒）

2）Life-do.Plus Refine日本製99%除菌消毒濕紙巾 60張 x 3包裝 ＄26

3）SIMIKA思蜜咖75%酒精消毒液 120ml $32

4）防疫眼罩（護目鏡） $78

日本城2250盒口罩返貨

【更新 2月12日 12︰13】

所有籌號已派完。

【更新 2月12日 10︰08】

日本城宣布，即時於指定5間分店發售Seiwa-pro三層構造不織布口罩30個裝（成人用） 1盒，總計（共約2,250盒）。顧客須先排隊攞籌，一人一籌，每籌限買一盒。

日本城表示，物流團隊會盡力以最快速度送到各門店，但由於路面情況及上落貨安排需時，各店的收貨時間會有所不同。

發售地點包括︰

鴨利洲海怡廣場西翼1樓124舖

尖沙咀彌敦道58號美麗都大廈地庫27A-31A號鋪（麼地道入口）

觀塘成業街16號怡生工業中心地下G及H座，D5，D10及D11部份

沙田沙田第一城置富第一城地下G21， G105及G107舖

荃灣荃華街16號荃薈地下13號舖

莎莎7分店售100盒SUZURAN口罩

【更新 2月12日 12︰12】

所有籌號已派完。

【更新 2月12日 09：40】

莎莎表示，將於7間指定分店（http：//bit.ly/39qOeaa）發售SUZURAN 成人標準/細碼口罩30個裝，每盒49.9元，尺碼隨機。由上午10時半開始派籌，憑籌號可於當日到獲籌分店購買。

Colourmix卡萊美今日6時半出售口罩

【更新 2月11日 17：15】

Colourmix表示，將有兩款口罩出售，分別為KOKUBO 小久保護口唇膏口罩（獨立5個裝）及KOKUBO 黑色立體剪裁口罩（獨立5個裝）。

A. KOKUBO 小久保護口唇膏口罩，5個裝每包售價50元，每人限買2包。

指定分店出售：

1. 黃大仙黃大仙中心北館 1 樓 N123號舖 （共240包）

2. 尖沙咀廣東道30號新港中心 1 樓139D 號舖 （共240包）

B. KOKUBO 黑色立體剪裁口罩，5個裝每包售價50元，每人限買2包 。

指定分店出售：

1. 銅鑼灣駱克道523號地下 （共240包）

卓悅今日5時半在青衣售日本口罩等3款防疫產品

【更新 2月11日 17：00】

3款防疫產品均在青衣城二期1樓183號舖發售，分別為口罩、衣物家居消毒液及酒精消毒液。



1. unicharm日本製超立體3D口罩，每盒30個，價值58元；共360盒。

2. Rhino-Strong 犀牛牌衣物家居消毒液 2300ml，價值78元。

3. SIMIKA思蜜咖75%酒精消毒液 120ml，價值32元。



派籌時間：2月11日下午5：30

相關文章：【口罩難求】卓悅今日5時半 青衣分店售口罩、消毒液等3款防疫產品

荃灣宣道會海濱堂2時派8400個口罩

【更新 2月11日 11：40】

荃灣宣道會海濱堂今日送贈8,400個口罩予香港永久性居民，每位一包（10個），醫護人員優先。

派籌時間：下午2時

派籌次序：1.醫護人員 2.其他需要者

派籌地點：荃灣海濱花園怡康街1-7號133舖地下

派口罩時間：下午3時

品牌：ONEMED

類別：3層成人耳掛式外科口罩。

過濾效能：BFE>99%

包裝： 1包10個（非獨立包裝）

出產地：印尼

卓悅今日11時15分售日本口罩

【更新 2月11日 11：00】

卓悅公布，將於今日上午11時15分，於兩間指定分店，售賣日本KOO ECO不織布PM2.5口罩（成人用） 50個，每包60元，每人限買一包。

兩間指定分店：

青衣青敬路31號青衣城1樓183號舖 （共300包）

旺角奶路臣街11號遠東銀行旺角大廈地下 （共300包）

莎莎今日沒有售賣口罩安排

【更新 2月11日 09：40】

莎莎在社交平台發文指，今日沒有售賣口罩安排。

佐敦萬達藥妝免費 派口罩

【更新 2月10日 23：01】

佐敦萬達藥妝明日（11日）下午4點將免費再派發口罩，名額為800個，每份口罩5個。

卓悅下午6時於4間分店出售口罩 共750個名額

【更新 2月10日 17：25】

卓悅公布，今日下午6時於4間分店派籌，出售理的外科手術口罩（M女士/小面用） 30個，每盒50元，每人只限買1盒。

指定分店：

1）銅鑼灣渣甸坊5號 （共200盒）

2）旺角中心一期地下 （共200盒）

3）尖沙咀重慶大廈地下 （共200盒）

4）尖沙咀中港城地下2-3號舖 （共150盒）

TVB Big Big Shop 3M 及 SAS N95口罩現有貨供應

【更新 2月10日 15：34】

電視廣播 （00511） 旗下Big Big shop有口罩售賣，包括3M N95無毒防塵工業口罩（20個裝），每盒699元，每人限購一盒，以及SAS N95無毒防塵工業口罩（1個裝），每個29元，每人限購5件。

相關文章：【口罩難求】TVB Big Big shop有口罩出售 網絡非常暢順

友信藥房下午2時 The Gulu取籌買口罩

【更新 2月10日 12：50】

荃灣友信日韓藥粧在社交專頁表示，首次經應程用式The Gulu派籌購買口罩，限量發售100盒。成功取籌人士，即日由下午4時至晚上10時到荃灣店付款及取貨。發售的口罩品牌為「日本SUZURAN獨立包裝成人口罩30個裝」。

藥房亦有預留少量現貨，予65歲或以上出示長者咭的的人士。

取籌連結：http：//bit.ly/39lgx9J

HGC下午1時半免費派發1萬個口罩

【更新 2月10日 12：44】

HGC於社交平台指，今日將免費派出1萬個口罩，每人限得10個，合共1000個名額，於下午1時半開始派籌，派口罩時間為下午2時。該批口口罩品牌為Sensi（3層耳掛式手術口罩； 95% BFE； 95%阻隔0.3um微粒），出產地為印尼。

地點：旺角砵蘭街234號

卡萊美下午1時於3分店出售日本口罩

【更新 2月10日 15：04】

所有籌號已派完。

【更新 2月10日 09：14】

卡萊美公布，今日下午1時於3間分店派籌，出售SUN MILLION 高密度立體三層構造不織布口罩（7個裝），每包55元，每人憑籌即日限買2包。

指定分店：

1. 尖沙咀廣東道68-80號恒利大廈地下3A號舖 （共400包）

2. 旺角西洋菜南街44-46號地下 （共380包）

3. 元朗青山公路142-148號國華大廈地下C號舖 （共240包）

銀河工程集團下午1時半免費派發1萬個口罩

【更新 2月10日 09：14】

銀河工程集團表示，下午1時半開始在大角咀免費派發1萬個口罩，每人限取5個，共2000個名額，以排隊先到先得形式派發，派完即止。

地點：大角咀必發道91-93號 THE BEDFORD地下

莎莎及卓悅今日沒有售賣口罩安排

【更新 2月10日 09：09】

莎莎及卓悅在社交平台發文指，今日沒有售賣口罩安排。

【追蹤武漢肺炎最新發展】

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HKTVmall的Kowa三次元PM2.5高密度口罩現有貨供應

【更新 2月9日 21：39】

HKTV Mall的Kowa三次元PM2.5高密度口罩（一包5個）成人用及兒童用均有貨供應，發售價為128元一包。

香港購物網2月9日早上9時起出售口罩 僅限醫護人員購買

【更新時間2月8日 19：07】

香港購物網公布，明日（9日）早上9時起出售口罩及其他防疫產品，共派1000張籌，一人一籌。是次只限香港醫護人員，取籌時必需出示香港醫護人員工作證件及香港身分證，不接受電子版醫護證或醫護證副本，以及非醫護本人或其親友到場購買。

時間：2月9日早上9時至晚上12時

地址：粉嶺安樂村樂業路8號豐樂工貿中心307室

是次開倉3M防疫產品如下：

- 3M 1870+N95醫療口罩$50/2個（每人限購5個）

- 3M 1860/1860S N95醫療口罩（每人限購$30/2個）

- 每人只可以購買以下3M N95口罩其中1盒：3M 8210 N95口罩20隻 （$200/盒）、3M 8210V N95口罩10 隻（$150/盒）、3M 9010V N95 口罩 20隻

（$300/盒）、3M 9322 FFP2防護口罩 10隻（$200/盒）

- 3M防護眼鏡每人可以買2副：3M 1611/1621防護眼鏡 $20/副、3M 1711/V36 防護眼鏡 $40/副、3M SF410 防護眼鏡 $60/副

- 以下4樣保護產品每人可各買1件：3M4520L大碼防護衣 $80/件、保護頭套 $40（每人100個/包）、保護臉罩 $20（每人一片）、保護鞋套 $100（每人100個/包）

- 盾牌外科手套每人可買2盒：Latex乳膠無粉手套XS/S/M/L碼 100隻（$60/盒）Nitrite 藍色丁晴手套S/M/L碼 100隻（$80/盒）

莎莎下午6時半售韓國製口罩

【更新時間2月8日 18：46】

莎莎下午6時半於30間分店出售韓國製ETIQA KF94口罩，每人限購5片，每間分店有1000片，可供200位客人購買，75元5片。

船皇2月10日在大埔派發1400口罩

【更新時間2月8日 14：42】

船皇將在2月10日下午4時，在大埔船王限量派發1400口罩，限定香港永久身份證，需排隊拿籌及自備信封或密實袋，地址為大埔安邦路3號大埔超級城C區1樓539-541號。

阿布泰3點半馬鞍山開賣口罩

【更新時間2月8日 14：40】

阿布泰國生活百貨下午3點半，將在馬鞍山新港城開賣口罩，泰國888牌口罩10片裝，合共500包。

卓悅早上 11時出售日本Bitoway口罩 籌號已全部派完

【更新時間2月8日 10：59】

卓悅指，今日所有elleair成人口罩（7片裝）的籌號經已全數派出，已領取籌號的客人，於今日內到領籌的分店購買口罩。

【更新時間2月8日 10：07】

卓悅今日早上11時將於5間分店開始派籌，出售3000盒口罩。

日本Bitoway三層構造不織布口罩 30個 （成人用）

安排：$45/盒，每人限買1盒

指定分店：北角匯三期G3號舖 （共600盒）、荃灣大河道10號登發大廈地下 （共600盒）、尖沙咀海防道45號 （共600盒）

日本Bitoway三層構造不織布口罩 30個 （女士/ 小面用）

安排：$45/盒，每人限買1盒

指定分店：銅鑼灣駱克道535號 （共600盒）、屯門V City地下G10舖 （共600盒）

莎莎10時半售日本製elleair成人口罩（7片裝）

【更新時間2月8日 09：50】

於24間指定分店發售，指定分店地址： http：//bit.ly/373j2w5

2月8日早上10：30開始，憑籌號可於當日到獲籌之分店購買

每間分店貨量：200件

每間分店派籌：200個

卓悅下午3時半5分店限售口罩予醫務人員

【更新時間 2月7日 15：36】

卓悅公布，今日下午3時半於5間分店派籌，出售理的外科手術口罩（L成人） 30個，是次只限前線醫務人員及工作人員，包括衛生署、醫院管理局及私家醫院。每盒口罩50元，每位醫務人員只限買1盒，排隊購買時需出示職員證。

指定分店：

1️）佐敦道23號新寶廣場地下 （共120盒）

2️）旺角登打士街41號 （共120盒）

3️）銅鑼灣駱克道535號 （共120盒）

4️）尖沙咀加連威老道32A號 （共120盒）

5️）屯門V City地下G10舖 （共120盒）

光榮飲食下午4時及5時在深井及荃灣免費派發口罩

【更新時間 2月7日 15：36】

光榮飲食公布，將於今日下午4時及5時分別在深井及荃灣派發1萬個及5萬個口罩，領取時需展示香港身分證且背後有3粒星，每人限取10隻，需自備密實袋。

HKTV Mall︰新一輪理的口罩開售時間改為晚上 7 點

【更新時間 2月7日 15：23】

HKTV Mall公布，新一輪 Ultra Ready 理的口罩 （M 中童口罩） 開售時間有變，統一改為晚上 7 點。

2月7日 （五） 7：00pm

M 中童口罩 x 9,000 盒

2月8日 （六） 7：00pm

L 成人口罩 x 6,000 盒

OK便利店今下午1時20間分店免費派口罩予長者

【更新時間 2月7日 12：15】

OK便利店公布免費派發口罩給年滿65歲或以上長者，今日下午1時於20間指定分店開始派籌，各有1000個名額，以派籌形式進行，一人一籌。長者取籌時需出示長者咭或香港身份證，憑籌限取口罩5個。

相關文章：【口罩難求】OK便利店1時20間分店派10萬口罩予長者 共2萬個名額（附分店地址）

日本城供以THE GULU app取籌買口罩 籌號5分鐘內派完

【更新時間 2月7日 12：35】

日本城公布，為照顧上班一族及未能親身排隊的市民，可即時用THE GULU app取籌，成功取籌後可於即日（7日）內特定時間到指定上環及油麻地分店購買Neo Health 50個裝3層口罩1盒，每店約有195盒，共約390盒。

但不用5分鐘，全部籌號已派完。

盾牌澄清沒有再委託其他網店銷售

【更新時間 2月7日 10：10】

盾牌在社交網站澄清，旗下口罩僅在「Ashop.com.hk」獨家網站銷售，及其他全港各大藥房零售，並沒有再委託其他網店銷售，請各位不要受騙，目前仍然沒有口罩銷售。

卓悅更改開售地點 於新5家分店發售口罩

【更新時間 2月7日 10：05】

卓悅更改銷售安排，冀減少人龍，有別於近日在相同分店開售，改為另外5家分店開售，共供應2900盒，上午11時派籌。

日本Bitoway三層構造不織布口罩 30個 （成人用）

安排：$45/盒，每人限買1盒

指定分店：北角匯三期G3號舖 （共580盒）、荃灣大河道10號登發大廈地下 （共580盒）、尖沙咀海防道45號 （共580盒）

日本Bitoway三層構造不織布口罩 30個 （女士/ 小面用）

安排：$45/盒，每人限買1盒

指定分店：銅鑼灣渣甸坊5號 （共580盒）、尖沙咀中港城地下2-3號舖 （共580盒）

日本城5分店即時開售 共3000盒口罩

【更新時間 2月7日 10：00】

日本城公布，會在指定5間日本城分店出售Neo Health 三層口罩50個裝（共約3,000盒），同樣是先排隊攞籌，一人一籌，每籌限買一盒。

分店名單

1. 德輔道西426-428B號業昌大廈地下12及12B號鋪

2. 牛池灣彩雲（I）邨彩雲商場第三期3樓B302號鋪

3. 西貢親民街18/32號錦華樓E號舖地下及閣樓

4. 東涌東堤灣畔二期地下14及15號鋪

5. 天水圍天澤邨天澤商場1樓112E號舖

莎莎：2月7日無口罩發售

【更新時間 2月7日 09：50】

莎莎連日發售口罩後，周五在社交網站表示，今無口罩供應，籲無需於各區分店外排隊輪候，多保重身體。莎莎續指，由於近日多個國家收緊口罩出口管制，搜羅產品時遇到不同的困難，部分口罩的來貨價格不斷上漲，會繼續努力搜羅。

萬寜十八區逾百間指定分店售口罩 限購10個或1盒

【更新時間 2月7日 08：40】

萬寧首次在網站公布出售口罩安排，今日開始，萬寧會在遍佈全港十八區指定分店出售手術口罩，每位顧客設有購買上限：10個或1盒（包括不同尺寸）。

萬寧表示，各分店會在開店營業前30分鐘派籌，口罩每日售完即止，予留意各分店唔同嘅開店時間。

指定分店包括港島28間、九龍區50間和新界53間萬寧，市民可參考以下連結：

【口罩難求】萬寧首次網站公布口罩銷售資料 18區131間指定門店一文看清

萬寧出售口罩資料網站

理的次批外科口罩下午4時開售

【更新時間 2月7日 5︰50】

理的在官方facebook表示，新一批外科口罩已空運到港， 因運輸成本上升， 口罩的零售價將會作出相應調整，一盒30片口罩售價65元，每盒共30片。

理的表示，經詳細考慮後，決定和HKTV Mall 合作， 透過他們的銷售網絡來出售外科口罩。每位客戶限購一盒口罩， 即是小童， 中童或成人口罩， 三個尺碼當中， 合共只能購買一盒。

相關文章：理的今晚7時透過HKTVMall賣口罩 $65盒（2月5至2月8日）

發售時間 ： 2月7日（星期五）下午4點

尺碼 ： M 中童 （14.5cm x 9cm）

數量 ： 9000 盒

今次購買網址

發售時間 ： 2月8日（星期六）下午4點

尺碼 ： L 成人 （17.5cm x 9cm）

數量 ： 6000 盒

下次購買網址

實惠今晚7時於5間分店預售約4700包 日本口罩

【更新時間 2月6日 17︰51】

實惠公布，今晚7時於5間分店派籌，預售約4700包「日本製HOGY醫療級4層口罩3片裝」，並於今個星期六 （8日） 取貨，共有1580個名額。每包口罩售39元，每人限買3包。

教協今晚6時派籌出售口罩

【更新時間 2月6日 16︰37】

教協在社交平台公布，今日下午7時發售「理的口罩」及「白元口罩」，每盒價格分別為40元及50元，款式包括成人及小童口罩。

地點：教協旺角服務中心（山東街入口排隊）、銅鑼灣服務中心（會所內排隊）

教協指，將會在下午6時派籌，上述地點各有450個名額，由於貨源非常少，只能給持有有效教協會員證的會員或榮譽會員證的會員選購，但不接受會員家屬證、師訓證、家教會證、學校行證人員卡、過期會員證。每人限取一籌，每張有效教協會員證當天只可購買口罩一次，不得重複購買。

相關文章：【口罩難求】教協今晚6時派籌售賣理的及白元口罩 共900個名額

卓悅今下午4時半5分店限定出售口罩予長者

【更新時間 2月6日 15︰29】

卓悅公布，今日下午4時半將於5間指定分店，優先出售口罩予長者，每位長者排隊及購買時需出示長者咭，先排隊取籌，一人一籌，貨到即售。

該批口罩為unicharm日本製超立體3D口罩，每盒30個，每盒售58元。

相關文章：【口罩難求】長者限定！卓悅下午4時半賣日本口罩（附分店地址）

盾牌料供港口罩短缺至4月底才回復正常

【更新時間 2月6日 11︰57】

盾牌在社交平台發文指，現在各國禁運口罩，但全球各國口罩生產商24小時生產口罩，預計政府3月底取消口罩出口禁令，供港口罩至4月底會慢慢回復至正常，故呼籲市民手上若有100個口罩，不用再去參與搶購行動，又指每4小時更換1片口罩毫無科學證據。

相關文章：【口罩難求】盾牌料口罩供應4月底回復正常 授3招減輕搶購情況

阿布泰購買口罩網上登記平台開放至今晚11時59分

【更新時間 2月6日 10︰38】

阿布泰早前設立的《指定人士優先購買口罩網上登記平台》將會開放至今晚11時59分。以下人士可優先登記購買口罩：（1） 醫院管理局 （HA） 前綫醫務人員及工作人員，（2）機組/地勤、持有機場禁區証/CMC人士，（3） 深圳灣及港珠澳邊境管制站紀律部隊人員（即海關丶入境丶衛生署等），（4） 消防處救護員，（5） 孕婦 （需出示相關證明）

卓悅今早11時5間分店出售日本口罩

【更新時間 2月6日 11︰56】

卓悅指，籌號已全數派出。

【更新時間 2月6日 09︰49】

卓悅公布，今日早上11時於5間指定分店開始派籌，出售日本azfit日本製不織布舒適透氣口罩，每盒50個，售80元，每人限買1盒。

莎莎今早10時半33間分店出售口罩

【更新時間 2月6日 10︰43】

莎莎稱，籌號已全數派出。

【更新時間 2月6日 09︰19】

莎莎表示，今日早上10時半將於33間指定分店出售白元PM2.5柔滑口罩（30片裝），每件54.9元，每間分店貨量為100件，每間派籌100個，每人憑籌號限購1件。

指定分店地址：http：//bit.ly/2GWlklT

理的首批外科口罩7時開售

【更新時間 2月5日 18︰40】

理的在官方facebook表示，新一批外科口罩已空運到港， 因運輸成本上升， 口罩的零售價將會作出相應調整，一盒30片口罩售價65元，每盒共30片。

理的表示，經詳細考慮後，決定和HKTV Mall 合作， 透過他們的銷售網絡來出售外科口罩。每位客戶限購一盒口罩， 即是小童， 中童或成人口罩， 三個尺碼當中， 合共只能購買一盒。

相關文章：理的今晚7時透過HKTVMall賣口罩 $65盒（2月5至2月8日）

發售時間 ： 2月5日（星期三）下午七點

尺碼 ： XS 小童 （12cm x 7cm）

數量 ： 9000 盒

購買網址

發售時間 ： 2月7日（星期五）下午四點

尺碼 ： M 中童 （14.5cm x 9cm）

數量 ： 9000 盒

第2日購買網址

發售時間 ： 2月8日（星期六）下午四點

尺碼 ： L 成人 （17.5cm x 9cm）

數量 ： 6000 盒

第3日購買網址

天力藥房免費派理的口罩 每人5個

【更新時間 2月5日 22︰33】

天力藥房指出，由於「理的口罩」貨量少得恐怖，故決定全數派出，每人5個，6-2-2020 早上11：00 派籌。於該店新舖（大舖）派發2400個。即名額共480名。按人頭派，不設代排。

另設「理的 口罩Fb報名區」，準備900個，即180個名額作FB專頁登記，帖內回覆「5 1」，以作登記，名額以「先回覆先得」方式獲取。

ESeven Kids明早起出售日本口罩 派600個籌

【更新時間 2月5日 18︰14】

ESeven Kids於社交平公布，明日（6日）將出售口罩，600個籌號會分2段時段派發，上午8時半及下午3時半可開始排隊。口罩產自日本，每包7個裝，每包$20，每人限購2包，購買時需持有香港身份證，18歲以下人士不能取籌及購買。

門市地址：佐敦上海街42-46號忠和商業中心9樓901室

阿布泰元朗分店今晚6日時售500份口罩

【更新時間 2月5日 17︰23】

阿布泰在社交平台公布，今晚6時將會快閃售賣888牌醫護口罩，每包10片，共有500份口罩。

同時，阿布泰指，未來數天其他分店將有快閃口罩銷售，市民可繼續留意其Facebook動態。

HKTVmall售口罩旋即搶購一空

【更新時間 2月5日 17︰23】

HKTVmall今日早前綫上平台部份小童及成日口罩到貨，不過又旋即全數售罄。

船皇銅鑼灣店下午4時起派1500個女士口罩

泰式餐廳船皇的銅鑼灣店，於周三（5日）下午3時會派發1500個女士口罩，僅限有持有香港身分證的永久性市民，每人限派3個，下午4時開始派發。

地址：銅鑼灣謝斐道526號地鋪銅鑼灣船皇

卓悅今早11時於5家分店出售3款日本口罩

【更新時間 2月5日 12：15】

卓悅表示，今日已派籌完畢。

【更新時間2月5日10：17】

卓悅表示，早上11時起在5家分店派籌發售口罩，提供3款口罩產品，分別是日本SUN MILLION三層不織布AG+抗菌口罩、日本SUN MILLION日本製高密著三層PM2.5口罩及日本SUN MILLION日本製高密著三層PM2.5口罩。

相關文章：【口罩難求】卓悅11時在5間分店出售日本口罩（附分店地址）

莎莎今早10時半在15分店出售約4500包口罩

【更新時間 2月5日 10：35】

莎莎稱，籌號已全數派出。

【更新時間2月5日10：13】

莎莎表示，今日（5日）早上10時半於15間指定分店出售日本製unicharm 超立體透氣標準成人口罩 （7片裝） 或大碼成人口罩 （7片裝），每件售價為21.9元。每間分店貨量約300包，每間派籌150個，每人憑籌號限購合共2件（並非每款兩件），先到先得。

指定分店地址：http：//bit.ly/3b8xNRs

LOG-ON今日限量售賣口罩

【更新時間2月5日09：10】

LOG-ON今日供應韓國KF94口罩 / SKATER兒童立體口罩，每人最多只可購買2包大人及3包兒童口罩。大人款為HUSTORM韓國KF94口罩 （5片裝） ，共1,600包；兒童款為SKATER兒童立體口罩 （10片裝） ，共4,680包。

發售時間：2月5日 （三） 9：30am起

發售分店：又一城店 （九龍塘又一城UG層01號舖）



阿布泰設立購買口罩網上登記平台

【更新時間 2月4日 22：42】

連鎖商品阿布泰設立《指定人士優先購買口罩網上登記平台》進行第二輪優先購買登記，除開放予前線醫護、口岸工作人員及機場員工，同時亦開放予消防處救護員及孕婦登記。

日本精品玩具店征服世界明天賣幼兒口罩

【更新時間 2月4日 22：35】

日本精品玩具專門店明天繼續於旺角及銅鑼灣店出售適合1至3歲使用的幼兒口罩，每包5片共38元，每人限購3包。

銅鑼灣店：霎東街9B號1樓（時代廣場側）

旺角店：旺角通菜街2號鴻光大廈地下B舖

香港愛馬女士協會明早10時向長者派口罩

【更新時間 2月4日 22：00】

香港愛馬女士協會將於周三（5日）向長者免費派發口罩。於當日早上10時開始，年滿65歲長者出示長者咭或香港身份證明文件即可取籌，每個籌可獲15個的口罩，暫定將派發3,400個籌號。派發地點為觀塘翠屏道3號基督教家庭服務中心，詳細可瀏覽香港愛馬女士協會facebook。

地點︰觀塘翠屏道3號基督教家庭服務中心（愛心廣場）

善意網今晚9時網上開賣理的口罩

【更新時間 2月4日 20：50】

善意長者用品專門店宣佈，今晚9時將於網上開賣理的口罩，給各會員訂購，每人限購一盒。

福進國際明日及周四售12,000盒口罩 只限港人

【更新時間 2月4日 16：51】

福進國際控股有限公司昨日（3日）於社交媒體發文表示，公司成功從杜拜成功採購12,000盒（一盒50片）醫護用三層口罩空運回港，將於明日（5日）及周四（6日）在九龍灣辦公室售賣，只限香港市民購買，售賣款式有3種，每人限購2盒，每盒80元。

地址：九龍九龍灣臨興街19號同力工業中心B座9樓02室

公司指，購買時需出示香港身分證及準備好銷售金額的貨幣，屆時將於早上11時派籌，大概12時開始發售，每日上午11點會發籌3000張，一人一籌，攞籌後請勿離隊。

屈臣氏網上有口罩供應

【更新時間 2月4日 16：00】

所有防疫口罩已售罄。

【更新時間 2月4日 15：40】

屈臣氏網上商店再有少量現貨供應，官網顯示「防疫口罩現已上架，為方便更多顧客購物，進入網頁期間每人需在15分鐘內完成交易。」

盾牌口罩新貨到港遙遙無期

【更新時間 2月4日 15：12】

盾牌（Body Shielder）在社交平台上指，近日大量口罩供港是因各大零售商在農歷新年前向中國、台灣訂購大量口罩，今日到貨的是最後一批，趕及在台灣及中國宣布封關前上船赴運到香港，故這星期大量口罩供應僅屬「暫時回春」現狀。公司稱，口罩新貨到港遙遙無期，建議客戶把手握在這個「最後一次」大量口罩供應時期，努力購買比較良好的其他品牌口罩作儲備。

相關文章：【口罩難求】盾牌：新貨到港無期 港本周口罩供應屬「暫時回春」

Lemon Fashion Online明日中午12時免費派2000個口罩

【更新時間 2月4日 14：35】

女裝網店Lemon Fashion Online在社交平台表示，明日（5日）中午12時免費派發2000個韓國KF94口罩，將以派籌形式進行，共680個名額，每人限取3個，額滿即止。是次派發以香港人優先，故換領人士必須出示香港身份證。

地點 ： 尖東加連威老道100號港晶中心地下大堂 （向新文華中心方向）

瀛豐下午3時免費派發2000個口罩

【更新時間 2月4日 12：47】

瀛豐放題料理專門店昨於社交平台指，今日3時將派2000個口罩，每人限取3個，只限香港人，醫護人員出示有效証件則可優先及多取3個。

該批外科口罩均為印尼製造，由於是工場訂購，沒有獨立包裝，提醒市民自備保鮮袋等容器收藏。

地址：銅鑼灣駱克道491-499號京都廣場10樓

莎莎早上10時15間分店售日本口罩

【更新時間 2月4日 11：01】

莎莎指，所有unicharm超快適成人口罩5片裝（黑色）的籌號經已全數派出，又提醒已領取籌號的客人，今日內到領籌之分店購買。

【更新時間 2月4日 10：10】

莎莎表示，今日於指定15間分店售賣unicharm超快適成人口罩5片裝（黑色）為一包，售價每包29.9元，每間分店貨量約240包。每間分店派籌約120個，因數量有限，每人憑籌號限購2包。

▲ 莎莎可選購口罩門店

卓悅早上11時5分店售日本口罩

【更新時間 2月4日 11：57】

卓悅指，所有籌號已派完。

【更新時間 2月4日 09：50】

卓悅表示，今日早上11時於5間分店發售3款日本口罩，包括日本SUN MILLION日本製高密著三層PM2.5口罩（女性 / 小臉用）、 日本SUN MILLION日本製高密著三層PM2.5口罩（成人用）及日本SUN MILLION三層不織布AG+抗菌口罩。

卓悅指，貨到即售，請市民先排隊取籌，一人一籌，取籌後請勿離隊，免生混亂。

相關文章：【口罩難求】卓悅11時在5間分店出售日本口罩（附分店地址）

阿布泰明天10時青衣城分店售1000包口罩

【更新時間 2月4日 11：06】

阿布泰指，只限機場禁區証或CMC人士購買的口罩已全數售罄。

【更新時間 2月3日 22：31】

阿布泰生活百貨於社交媒體專頁發文指，明天（4日）10時正起，在青衣城分店發售泰國888牌10片裝防護口罩予會前往機場工作的人士，是次安排只限持有機場各類禁區証或CMC之人士購買，包括於機場工作的各紀律部隊前綫、地勤、空中服務員及各機場銷售人員等，並需帶上證件親身到青衣城門市購買，名額1000名，每包20元，每人限購一包。

相關文章：【武漢肺炎】阿布泰周二10時售1000個口罩 只限機場員工

東瀛遊明天11時派3000個小童口罩

【更新時間 2月3日 21：00】

東瀛遊將於明天11時，派發小童口罩，每位可獲5個口罩，合共600個名額，並會以派籌形式進行，額滿即止，同樣是香港人優先。是次派發口罩為TOPVALU 小童口罩，90mm x 145mm，可99%阻隔病毒飛沫、PM2.5、花粉，產地為中國。

是次口罩並非獨立包裝，需要自備密實袋。

地點：尖沙咀漆咸道南45-51號 其士大廈5樓（尖沙咀地鐵站B2出口）

縱橫遊派4000個口罩予鄰舍輔導會

【更新時間 2月3日 16：01】

縱橫遊 （08069） 表示，從日本不同縣市成功搜羅逾1萬個口罩，已安排空運運回本港，本周先預備4000個口罩安排送予鄰舍輔導會。

相關文章：【口罩難求】縱橫遊4000個贈鄰舍輔導會安老院長者 餘下6000個稍後到

Monkey Tree明日於11間指定分校免費派發合共約2200包口罩

【更新時間 2月3日 15：40】

Monkey Tree English Learning Center指，目前只能找到普通的活性炭口罩，明日（4日）於下午2時指定分校向65歲或以上有需要長者免費派發。指定分校各有200名額，每包口罩約有20個，長者需展示長者卡才可領取，每人只可領取一包。數量有限，先到先得。

Monkey Tree指，排隊時間由明日下午2時至3時，派發口罩時間由下午3時至3時半。

分店名單：【口罩難求】Monkey Tree明派口罩予65歲長者 一文看清11間分店地址

日本城22家分店即時出售約11,000盒 口罩

【更新時間 2月3日 16：32】

日本城指，今日所有口罩籌號已派發完畢。

【更新時間 2月3日 14：34】

日本城表示，有一批50個裝防護口罩空運抵港到達22間分店，每間約有500盒，每人限買一盒，合共提供口罩約55萬個。

公司於社交平台稱，會即時開售，市民需先排隊取籌，一人一籌。

分店名單：【口罩難求】日本城即時出售口罩 一文看清22間分店地址

卓悅6家分店出售日本ZODIAC口罩

【更新時間 2月3日 12：00】

卓悅表示，已派籌完畢，籲市民不用再排隊等候。

【更新時間 2月3日 10：20】

卓悅在社交平台表示，會在6間分店再度返貨「日本ZODIAC三層口罩 50個」，每盒售價為65元，每人限買1盒。

卓悅表示，發售時間由上午11：45開始，建議市民先排隊再取籌，一人一籌，而取籌後請勿離隊，免生混亂。派籌時間視乎貨到而定，貨到時間受交通左右，或有不同。

指定6間卓悅分店包括：尖沙咀重慶大廈地下 （共600盒）、旺角彌敦道688號旺角中心一期地下 （共600盒）、銅鑼灣渣甸坊5號 （共600盒）、佐敦道23號新寶廣場地下 （共460盒）、荃灣大河道10號登發大廈地下 （共380盒）、元朗青山公路81號 （共380盒）。

莎莎33家分店出售日本製口罩 派籌已完

【更新時間 2月3日 11：28】

莎莎在社交平台表示，已派籌完畢，籲市民勿再等候。

【更新時間 2月3日 10：05】

莎莎公布，將會在33家指定分店出售「日本Unicharm口罩 （30片裝）」，每盒58元。每家店舖開舖時間開始派籌，憑籌號可於當日到獲籌之分店購買，每間分店貨量約100盒，每張籌只限買一盒。

指定分店地址及營業時間：http：//bit.ly/2vDVqRu

HKTVmall 網站回復正常 「今日少量口罩上架」

【更新時間 2月3日 11：15】

HKTVmall 網站回復正常，並指今日會有少量口罩上架，時間由各商戶自行決定。

【更新時間 2月3日 10：48】

港視旗下HKTVmall 於周一（3日）早上網站未能正常運作，至上午10時45分，該網只顯示「我們正忙於更新網站，請稍後回來」。

相關文章：訂單急增 HKTVmall上調免運費額100元有望刺激股價

屈臣氏：「全線分店已返貨」是假的

【更新時間 2月3日 10：44】

屈臣氏表示，留意到有網上謠傳屈臣氏全線分店及電子商店口罩現已返貨，公司澄清實屬流言，建議市民避免人流聚集，懇請勿在寒冷天氣中排隊，小心身體。

一有消息，屈臣氏會即時向外發布。 東瀛遊周一下午4時派發3800個口罩

【更新時間 2月2日 23：09】

東瀛遊 （06882） 第四批口罩明日（2月3日）下午4時派發，每位可獲5個口罩，合共760個名額，並會以派籌形式進行，額滿即止。換領人士需出示香港身份證，而成功拿到籌的65歲或以上長者，可以優先到5樓領取口罩。

東瀛遊提醒，該批口罩非獨立包裝，需自備環保袋。

地點：尖沙咀漆咸道南45-51號 其士大廈5樓（尖沙咀地鐵站B2出口）

該批口罩為韓國3Q口罩（獲美國食品藥物管理局認可），規格為BFE 99%、PFE 99%、VFE 99%，產地是越南。

萬寧：搓手液貨量顯著回升

【更新時間 2月2日 23：05】

萬寧表示，正全力向全球供應商搜購各類防護產品，每天推出市場的貨量，受不同供應商的來貨數目影響，不同日子稍有差異。萬寧團隊不分晝夜加快程序，期望盡快將貨存送到所有零售點出售。



除口罩外，萬寧指亦爭取搜羅潔手產品，未來一星期，搓手液的貨量將會顯著回升，會繼續為購買有關衛生產品的數量設定上限，確保產品能滿足更多顧客需求。

相關文章：【搓手液有貨】萬寧：未來一周搓手液貨量將顯著回升

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2月2日

理的：網上流傳藥房清單非公司發出

【更新時間 2月2日 22：55】

理的澄清，網上流傳的一張店舖及藥房的名單售賣理的外科口罩，並非由公司發出。

相關文章：消委會推薦理的口罩周四前送貨至藥房 澄清網上藥房名單不實（第三版）

HKTVmall：不會半夜上貨

【更新時間 2月2日 21：40】

港視 （01137） 旗下HKTV Mall網站表示，不會半夜上貨，待2月3日各商店陸續恢復營運後，會根據各自貨源、貨量、物流安排等不同因素，在商店上貨。

【更新時間 2月2日 20：20】

屈臣氏網站口罩用品均售罄。早前屈臣氏表示，下批抗疫產品將於2月初抵港。

【更新時間 2月2日 16：44】

理的口罩表示，盡量在2月6日前供貨至香港各區藥房，建議零售價$43至$60蚊一盒，代理商希望有足夠貨！牌子經消委會推薦，細菌過濾效率超過99.9%。

相關文章：消委會推薦三大口罩供應商理的 料周四前將貨送到各區

理的只在官網facebook公布零售商數目，未有公布零售商名單。

【更新時間 2月2日 13：30】

大埔三水同鄉會禤景榮學校下午2時為大埔區市民免費派發口罩8,800個口罩，每位可獲8個，合共1100個名額，現場派發籌號，先到先得。

詳情連結

【更新時間 2月2日 13：25】

（最新：莎莎、卡萊美已沽清）

卓悅 日本城 莎莎 卡萊美等今有口罩到貨 提供逾47萬個口罩

卓悅宣布，中午12時起於4間分店出售日本ZODIAC三層口罩 50個裝口罩，每盒65元，每人限買一盒。

4間分店為：

尖沙咀重慶大廈地下 （共620盒）

旺角弼街69號 （共980盒）

旺角彌敦道688號旺角中心一期地下 （共980盒）

銅鑼灣渣甸坊5號 （共980盒）

日本城在其Facebook專頁宣布，即時起於指定11間日本城分店發售3M Nexcare口罩26個裝，每人限買一盒，平均每間分店有590盒。

莎莎（上午11：41籌號已完全派出）

於30間分店有售韓國HUSTORM KF94專業口罩（5片裝）。根據店舖開舖時間開始派籌，每人可購2包，每包29元。

卡萊美（下午12：32籌號已完全派出）

今日將有2款口罩到貨，分別為 「FITTY 光觸媒分解成人口罩 - 貼面加強版（5個裝） 」，以及「理的獨立包裝成人口罩（17.5 x 9cm） （30個裝）」。

FITTY口罩於下午12時起派籌，憑籌每人限買2包，每包售價35元。

顧客可於以下地點購買：

荃灣楊屋道1號荃新天地地下G81A & G81B號舖 （共320包）

上水廣場4樓403A & 403B號舖 （共320包）

銅鑼灣羅素街18號地下 （共320包）

理的獨立包裝成人口罩於3間店鋪開售，派籌時間同為12時正，每盒40元，每人限購1盒。

顧客可於以下地點購買：

馬鞍山新港城中心2樓2210號舖 （共330盒）

元朗青山公路56-60號新基大廈地下1號舖 （共330盒）

屯門市廣場1期2樓2048-2053及2055-2056號舖 （共330盒）（MORIMOR by Colourmix）

阿布泰國生活百貨表示，下午2時會在城南道Chiangmai herbs出售5000包「泰國888牌10件裝口罩」，每包20元，每人限購1包，不設派籌，售完即止。

東瀛遊今日下午2時再派5000個口罩

【更新時間 2月2日 11：00】

東瀛遊 （06882） 第三批共5000個口罩今日（2月1日）下午2時派發，每位可獲5個口罩，合共1000個名額，並會以派籌形式進行，額滿即止，以免人流聚集。是次成功拎到籌的65歲或以上長者，可以優先到5樓領取口罩，以減低長者嘅輪候時間。

日期：2月1日（星期六）

時間：下午2時00分開始派發

地點：尖沙咀漆咸道南45-51號其士大廈5樓（尖沙咀地鐵站B2出口）

土瓜灣瀛車館免費派5,000個口罩

【更新時間 2月1日 23：00】

2月2日免費派發 5,000 個口罩給香港市民應急。每人只限10個，醫護人員優先。

排隊時間：早上10時

派籌時間：早上11時

派發時間：中午12時

瀛車館地址：土瓜灣道94號美華中心B3地舖

查詢電話：852 2712 6779

派籌數量為 500 個（長者200個籌 / 成人300個籌 ），派完即止。

Abouthai 出售5000盒10件裝口罩

【更新時間 2月1日 13：30】

阿布泰國生活百貨表示，下午2時會在城南道Chiangmai herbs出售「泰國888牌10件裝口罩」，每包20元，每人限購1包，不設派籌，售完即止。

公司在社交平台表示，下午1時半龍尾已到附近球場，建議消費者直接去球場排隊，重申名額有5000人，2點正開售。

莎莎及卡萊美均表示，籌號已全數派完。

【更新時間 2月1日 12：32】

東瀛遊派發4000口罩 下午2時開始

【更新時間 2月1日 11：45】

旅行社東瀛遊公布，下午2時將在尖沙咀漆咸道南45-51號其士大廈5樓派發口罩，合共派發約4000個，每位可獲5個口罩，合共800個名額，並會以派籌形式進行，額滿即止，以免人流聚集。由於今次派發以香港人優先，東瀛遊要求輪候者簡單出示香港身份證。

東瀛遊補充，有關口罩於中國製造，規格則為BFE 97.5%，PFE 98.2% （由日本化學纖維協會驗證）。

Colourmix 6家分店中午銷售口罩

【更新時間 2月1日 11：30】

卡萊美（Colormix）公布，即日各有3間指定分店有2款新口罩到貨，為「FITTY光觸媒分解成人口罩（5個裝）」及「理的獨立包裝成人口罩」，中午12時開始發售，每人限買2包。

出售「FITTY光觸媒分解成人口罩（5個裝）」的包括：荃灣楊屋道1號荃新天地地下G81A及G81B舖（共320包）、上水廣場4樓403A及403B舖（共320包）、銅鑼灣羅素街18號地下（共320包）

30個裝的「理的獨立包裝成人口罩（17.5cm X 9cm）」每人限買1盒，同樣於12時開賣，指定分店包括：馬鞍山新港城中心2樓2210號舖（共330盒）、元朗青山公路56-60號新基大廈地下1號舖（共330盒）、屯門市廣場1期2樓2048-2053及2055-2056號舖（共330盒）。

卓悅4家分店中午售逾3000盒口罩

【更新時間 2月1日 11：15】

卓悅表示，中午將在4家分店出售日本ZODIAC三層口罩（每盒50個），一盒$65，每人限買1盒，籲消費者先排隊再攞籌，一人一籌，派籌時間視乎貨到而定。

指定4間卓悅分店包括：尖沙咀重慶大廈地下 （共620盒）、旺角弼街69號 （共980盒）、旺角彌敦道688號旺角中心一期地下 （共980盒）和銅鑼灣渣甸坊5號 （共980盒）。

日本城11間分店售約6500盒3M口罩

【更新時間 2月1日 11：00】

日本城公布，新一批3M現貨口罩26個裝剛抵香港機場， 即日於11間分店開售。

日本城稱，其香港及東南亞的採購團隊會繼續馬不停蹄努力聯絡各地供應商搜購口罩及消毒用品。

莎莎11時發售9000包韓國KF94口罩

【更新時間 2月1日 10：50】

莎莎在社交平台公布，會提供9000包韓國HUSTORM KF94專業口罩（5片裝），於指定30間分店發售，根據店舖開舖時間開始派籌，憑籌可當日於獲籌之分店購買。

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1月31日

萬寧：正向全球供應商搜購各類防護產品

【更新時間：21：48】

萬寧在官方社交媒體專頁表示，疫情持續導致口罩等防護產品的全球需求緊張，影響香港貨存的補充速度，團隊正向全球供應商搜購各類防護產品，盡力滿足本地的龐大需求，期間，相關防護產品會在店內的收銀櫃枱出售。

HKTVmall：只會有少量口罩供應

【更新時間：17：15】

網上傳出消息，指HKTVmall剛在電台宣布下周有足夠口罩及消毒酒精供貨。HKTVmall澄清，並無透過電台作任何公布，現時全球口罩供應緊張，公司已聯絡世界各地供應商供貨，但仍只會有少量口罩供應，而消毒酒精亦是供不應求，只可以逐少供應。

日本城：日本城30分店有貨

【更新時間：15：09】

日本城今日稍早前在官方社交媒體專頁宣布，今日下午起，在指定30間日本城及生活提案分店發售「韓國HUSTORM KF94口罩5個裝」，每間分店約有1000包出售。

日本城指，市民需要先排隊攞籌，一人一籌，每籌限買3包。「KF94」 屬於韓國的口罩標準，可過濾94% 0.4微米的微粒。

出售分店列表：

日本城續稱，物流團隊收到貨後會盡力以最快速度送到各門店，但由於路面情況及上落貨安排需時，各店的收貨時間會有所不同。

▲ 屈臣氏宣布，即將到港的口罩盡快放上屈臣氏電子商店獨家售賣。（圖片來自Watsons Facebook專頁）

屈臣氏：電子商店獨家售賣

【更新時間：15：09】

屈臣氏早前與社交媒體出帖稱，每間分店僅返貨口罩20盒，仍吸引大批市民通宵排隊。屈臣氏今日宣布，天氣嚴寒，為顧及大眾安全及避免人流聚集，會把即將到港的口罩盡快放上屈臣氏電子商店獨家售賣（www.watsons.com.hk），同樣每人限購一盒，以令更多人得以購買。

經本報記者實測試，屈臣氏網站雖正常運作，但若要進入屈臣氏網站，預計等候時間需時1小時以上。

另外，屈臣氏指，為照顧有特別需要的長者，將會透過長期合作夥伴香港基督教女青年會（Hong Kong YWCA），無條件分配部份口罩支援其屬下的日間護理及院舍服務長者需要。

卓悅：籌已全數派完

【更新時間：15：09】

卓悅今早約10時半於社交網站專頁Facebook宣布，旗下17間分店發售「韓國KF94口罩5個裝」，售價為30元，每人限買2包，發售時間將視乎口罩到貨時間而定，時間為中午12時至下午2時。

及後於中午12時，卓悅宣布17間分店的籌「已全數派完」。

阿布泰國生活百貨：「已經番左大貨」

【更新時間：15：09】

阿布泰國生活百貨今早約11時於社交網站專頁Facebook宣布，「我地已經番左大貨啦」，唯因網上不斷有人轉貼阿布泰國生活百貨涉嫌違反防止賄賂條例，為責任確保所有顧客及手足購買後不會付上任何法律責任或者麻煩，這幾天會暫停有關優先發售，待有關部門及法律團隊確認後，會立即重新優先發售。

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責任編輯：趙偉津