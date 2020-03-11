【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）

▲ 屈臣氏宣布，即將到港的口罩盡快放上屈臣氏電子商店獨家售賣。

武漢肺炎的確診個案不斷增加，本港抗疫產品缺貨，引發全城熱搶口罩，市面上「一罩難求」，不過隨著農曆年假期過去，不少店舖陸續有口罩補貨，長和 （00001） 旗下屈臣氏、日本城、卓悅等亦相繼宣布有口罩供應，本報將不斷更新各企口罩供應情況。

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莎莎公布防疫產品及口罩將於下午一時莎莎網發售

【更新時間3月11日 11：23分】

莎莎公布，防疫產品及口罩將於今日下午一時正式於莎莎網發售。12：30至13：00為停站準備時間，並非提前排隊。

莎莎表示，抗疫產品直送上門，300元享免運費；600元升級莎莎網VIP，升級後正價商品95折（個別產品除外，口罩及口罩套裝亦不參與95折）

莎莎網站口罩發售鏈結：https：//bit.ly/2wrLkUp（下午一時正口罩及口罩套裝正式推出）

即將發售：

DR.C日本製銀離子+5濃度4層防霧口罩（3個裝，16*9cm）

售價： HK$48/包（不可與VIP優惠同時使用）

是次將發售800件，每人限購2件，售完即止。

ACE N99 日本製高級口罩（5枚裝，9.5cm*17.5cm）

售價： HK$99/包（不可與VIP優惠同時使用）

是次將發售750包，每人限購1包，售完即止。

SAFE HANDLER小童防護眼鏡（1件）

12色隨機發貨

售價： HK$49

PYRAMEX防護眼鏡（細碼）（1件）

12色隨機發貨

售價： HK$49

香港591房屋交易網預告將派口罩 下午3時公布

【更新時間3月11日 09：44分】

香港591房屋交易網表示，將會免費派發5,000個口罩，共200個名額，每份有5個日本三次元立體口罩及20個印尼99%BFE口罩，今日下午3時會在Facebook公佈詳情。

另外，公司會以郵寄方式送出口罩，費用全免。

捷勝亞洲鋁質玻璃工程中午12時免費派發口罩

【更新時間3月11日 09：44分】

捷勝亞洲鋁質玻璃工程公布，今日中午12時將會開始派籌，並於下午1時至6時可憑籌取口罩一包，每包5個，名額共200個。



地址：火炭坳背灣街41-43號安華工業大廈地下J室

口罩工廠明天下午5時開售口罩

【更新時間3月10日 13：50分】

Mask Factory口罩工廠公布，明天（10日）下午5時將開售口罩，首推特別版20元一盒（20個）。

連結：Mask factory口罩工廠

友和YOHO週年感恩節將有售口罩

【更新時間3月10日 13：38分】

友和YOHO表示，在7週年之際，於本周五（13日）至下周五（20日）期間，每日零時、早上10時、下午3時、下午6時及9時將推出限時閃購，當中包括出售Hustorm KF94專業口罩（5個裝），每包29元，只限網上購買。

連結：友和YOHO

卓悅售抗疫優惠套 VIP會員尊享

【更新時間3月10日 13：27分】

卓悅表示，抗疫優惠套裝再度返貨，卓悅VIP會員可以優惠價購買抗疫優惠套裝，每套298元及398元，內含一盒口罩。

masHker本土好罩1時預售

社企masHker本土好罩在本地設廠生產口罩，第一批口罩預售於周二（10日）下午1時開始派籌。派發籌數為兩萬張，每盒共有51個口罩。是次屬慈善預售，在購買口罩的同時，masHker會按照購買數量捐出額外口罩予指定慈善病友或團體。

【領籌網址連結】

華潤堂今日出售口罩 $80一盒

【更新時間3月10日10：50分】

華潤堂在官方facebook上公布，將於今日（3月10日）所指定的分店出售抗疫必備套裝，優惠只限今天，每人限購一套，數量有限，售完即止。產品基於衛生理由，不設換貨或退款。

該套裝包括成人口罩50個裝1盒、酒精殺菌消毒噴霧100毫升2支、除菌濕紙巾32片1件。

社企masHker明日網上預售口罩

【更新時間：3月9日20：15】

在本地設廠生產口罩的社企masHker本土好罩，在官方facebook上公布，將於明天（3月10日）在網上預售口罩，合共派發2萬張籌，每盒共有51個口罩。由於是次為慈善預售，購買口罩的同時，masHker會按照購買數量捐出額外口罩予指定慈善病友或團體。每人最多可購買4盒口罩。

「買二捐一」：248元（2盒自用口罩+1盒捐贈口罩）

「買四捐二」：496元（4盒自用口罩+2盒捐贈口罩）

莎莎明日13時網上發售防疫產品及口罩

【更新時間：3月9日17：40】

莎莎預告，明日（3月10日）下午1時將在莎莎網站發售防疫產品及口罩，但沒有透露本次發售規模及產品細節。防疫產品將直送上門，買滿300元享免運費。

網站連結

阿布泰樂富店出售兒童口罩

【更新時間：3月9日16：58】

小童3M 8110s 工業用N95，198元20個，限買一盒。

「同路孵化器」總共會夥Youduud免費派發口罩 醫護人員限定

【更新時間：3月9日09：23】

Youduud在社交平台表示，今日（9日）將會正式開放給醫護人員兌換『「預先登記」醫護專屬口罩蛋』，蛋內已有口罩規格及領取時間和地點。youduud會發送sms通知，收到sms的醫護人員請按sms內的互聯網連結並上傳醫護證以確認醫護身份，確認資料而成功獲得『 醫護專屬口罩蛋 』的醫護人員將會在兌換限期結束後再收到第2個sms通知，成功獲得『 醫護專屬口罩蛋 』的醫護人員需按蛋內的指定時間，親身到據點憑youduud app免費索取口罩一盒，屆時需帶身份證及醫護人員證明。是次『 醫護專屬口罩蛋 』共有200隻。

Youduud指，早前「同路孵化器」總共會向社會送出20萬個口罩，其中已將10萬個口罩轉交東華三院屬下5間醫院免費派發，另外10萬個會在社區網絡派發，是次透過youduud免費派發第一批，共1萬個口罩予醫護人員。

鴻福堂預告將發售秘魯口罩

【更新時間：3月9日09：17】

鴻福堂表示，未來將有售秘魯R&G三層醫療平面口罩50個（非獨立包裝）及ECOLAB酒精搓手液，口罩每盒180元，搓手液則售20元。開售詳情將於facebook稍後公佈。

Yahoo APP

【更新時間：3月8日21：34】

Yahoo！第2輪免費換領口罩活動將派出5000個口罩，每人1包（有5個口罩），共1000名額。只需在明天3月9日12時開始，登入Yahoo APP，每名會員只限換領200YPoints防疫用品一次，成功換領口罩後，可於指定日期前往換領站（灣仔或尖沙咀換領中心）領取。

換領教學：

1. 下載Yahoo APP並登入，領取迎新禮遇200YPoints

2. 前往「兌換中心」，在「防疫用品專區」中點選心儀防疫用品

3. 在心儀防疫用品兌換頁點選「立即兌換」

4. 點擊「確認」

5. 點選開始電話驗證，輸入手機號碼，然後再按下一步即完成換領程序。

Colormix 韓國KF94口罩 [新增42間換購分店]

【更新時間：3月7日13：03】

合共66間Colourmix及MORIMOR by Colourmix換購分店，貨品將會由今日中午起陸續送到。凡購買任何產品滿HK$380（折實價），即可以換購價$65/ 5片，換購韓國HANSONG CLEANCARE KF94口罩，再加送 PLU 免洗抗菌搓手液30ml一件 （價值$15） [乙醇濃度62% ．KTR認證殺菌99.9% ．含保濕成份甘油及蘆薈]

指定分店地址

Colormix指定分店換購口罩

【更新時間：3月6日20：10】

Colormix指定分店可換購韓國HANSONG CLEANCARE KF94口罩，需購買任何產品滿380元，可以換購價65元換購5片口罩，不限換購次數，換完即止。

指定分店連結

莎莎全線分店發售消毒嘖霧、搓手液及消毒棉片

【更新時間：3月6日 13：10】

莎莎在Facebook公布，全線分店發售消毒噴霧、消毒搓手液及獨立包裝的酒精棉片等，不設派壽，數量有限售完即止。

Facebook帖文

LOG﹣ON將軍澳PopCorn店發售日本KOWA三次元3D口罩

【更新時間：3月6日 12：30】

LOG﹣ON公布，即時於將軍澳PopCorn店發售日本KOWA三次元3D口罩，無需排隊取籌



發售日期：3月6日 （五） 起

發售時間：即時

發售分店：PopCorn店（將軍澳PopCorn 1期地下G24號舖）

每人最多限購合共2 包，有小面 （14.5 x 9cm） 及普通碼（17.5 x 9cm） 選擇



Hong Kong Hardware Supplier LTD派10,000個口罩

此外，Hong Kong Hardware Supplier在3月6日上午（10時派籌，10時半派發）及下午（3時派籌，3時半派發）分別派5000個口罩。每次名額1000個，憑籌號領取一包5個口罩， ，以排隊先到先得形式派發﹐派完即止。

地址：旺角上海街675A號地下

莎莎北角推300套限定防疫套裝

【更新時間：3月5日18：11】

莎莎最新公佈，關注到近日北角接連發生新冠肺炎個案，今日（3月5日）在北角分店推出300套防疫套裝，6時開始發售，售價每套98元。

套裝包含1包Fitty白元PM2.5柔滑口罩（7個裝）、 2支意大利Primagel Plus免沖消毒搓手液、1支威威消毒水、1包 Pure Ones消毒濕紙巾（80片裝），每人限購1套。

日本城4分店口罩攞籌

【更新日期：3月5日18：00】

日本城4間分店明日（3月6日）中午12時派籌售日本Fitty三層不織布口罩（7片裝），每包售24.6元，共1680個名額。

4間分店分別在佐敦、荃灣、火炭、銅鑼灣，用戶通過J Fun App先取籌號，再在下午4時至8時到店購買

旺角TOPASIA BEAUTY賣烏克蘭口罩

【更新3月5日 14：09】

優惠日期3月7日至3月8日

烏克蘭口罩 3層防霧口罩

售價：40元/10片｜每人限購2包

通過BFE、VFE、PFE過濾率99%

3層設計，特有防霧層，適合配帶眼鏡人士

不設派籌，貨量有限，先到先得，售完即止⠀

店舖地址：旺角彌敦道625～639號雅蘭中心地下專櫃15號

ChargeSpot及北河同行 今日下午5時派4,000個口罩

【更新3月5日 12：55】

ChargeSpot及北河同行宣布，將於今日下午5時至7時北河同行店舖（深水埗大南街278號地下），派發4,000個口罩予區內基層市民和長者，每位市民可取一包，每包10個。

莫乃光派4000個口罩予現職IT人 中午1時起網上登記

【更新3月5日 12：50】

資訊及科技界立法會議員莫乃光表示，派發4000個口罩（美國Cranberry ASTM Level 2（藍色）及日本PFE/BFE/VFE 99%（白色））予現職IT人，可於今日中午1時起網上登記，名額400個，每份有10個口罩，資料齊全者優先。

【登記連結】

點心外帶下午2時30分 派150個口罩予長者

【更新3月5日 12：45】

點心外帶宣布，今日下午2時30分於鰂魚涌店（鰂魚涌芬尼街2號僑英大廈地下4-5號舖），免費派發50包口罩，每包有3個，合共150個，有需要口罩的長者需帶埋長者咭或身分證，每人只可領取1包，先到先得，送完即止。

HKTVmall 3M防塵口罩有貨

【更新3月5日 12：35】

HKTVmall現售「3M-歐盟標準 FFP1 防塵口罩（8710L）（一盒二十個）」，每盒388元。

連結：3M-歐盟標準 FFP1 防塵口罩

田生地產上午11時起派4,500個口罩

【更新3月5日 12：30】

田生地產宣布，今日上午11時起於大角咀店（大角咀棕樹街晏架街交界），免費派發900包口罩，每包有5個，合共4500個，每人只可領取1包，先到先得，送完即止。

萬寧夥THE GULU明日網上派籌出售幼童口罩

【更新3月4日 12：31】

萬寧表示，明日（5日）將會夥拍THE GULU網上派籌出售幼童口罩，由早上9時半起分3個時段派籌，成功取籌號的顧客必須即日晚上8時前到籌號上指定分店購買「理的外科手術口罩（12X7CM） 30片獨立包裝 （適用於幼童）」一盒。每盒65元。

相關文章：【口罩供應】萬寧明早夥THE GULU網上派籌售幼童口罩 名額共8800個

一田百貨發售小童口罩

【更新3月4日 10：45】

一田百貨今日發售小童口罩，屯門店及將軍澳店9時發售；沙田、大埔、荃灣及觀塘店則10時起發售，每盒30個售價99元，所有貨款每人共限購一盒。

HKTVmall有口罩出售

【更新3月3日 19：43】

HKTVmall現有口罩出售，包括產自厄瓜多爾的外科手術口罩，NASK納米纖維智能殺菌口罩等。

「一合口罩」下午2時30分預售口罩

本地口罩生產商「一合口罩」在其Facebook專頁宣布，將於下午2時30分開始預售，每盒30個，每盒68元，一人限買一盒，預計口罩4月中下旬正式投產，於5月中完成。

Soda Mall下午1時出售防疫組合套裝

【更新3月3日 12：25】

Soda Mall於下午1時至9時，在旺角始創中心地下展銷攤位出售防疫組合套裝，每套售價100元。

防疫組合套裝包括：

（1）日本品牌成人口罩5個裝2包（非獨立包裝）

（2）日本TOAMIT便攜掛頸式除菌包1包

（3）韓國消毒搓手液（50ml）2支

一盒口罩下午2時半開始預售

【更新3月3日 10：10】

有意申請政府資助、於觀塘開設口罩生產綫的一盒口罩，將於下午2時半開始預售，稍後會於一盒口罩的facebook公佈預售詳情。據報每個售價約1至2元多左右。

NASK納米纖維智能殺菌口罩

【更新3月3日 02：02】

有少量口罩，在HKTVmall發售，每人限買5片，暫時未有披露售價。

莎莎全綫分店有售日本製口罩

【更新3月2日 18：33】

莎莎表示，全綫分店有售日本製 DR.C銀離子+5濃度4層防霧口罩 （3個裝），該款口罩BFE、VFE、PFE過濾率99%，為4層設計，特有防霧層，適合配帶眼鏡人士。每包售43元，每人限購2包，不設派籌。

田生集團今日至周四於4地區免費派口罩

【更新3月2日 13：00】

田生集團表示，3月2日至3月5日於黃大仙、土瓜灣、深水埗、大角咀，向香港市民免費派發印尼3層口罩（每人5個），每區900份。

詳情如下：

1） 3月2日 （名額 ： 900 名）

派發時間 ： 上午 11：30

派發地點 ： 黃大仙地鐵站 A 出口

2） 3月3日 （名額 ： 900 名）

派發時間 ： 上午 11：30

派發地點 ： 土瓜灣海心公園 （利港灣 18 對面）

3） 3月4日 （名額 ： 900 名）

派發時間 ： 上午 11：30

派發地點 ： 深水埗楓樹街黃竹街遊樂場（黃竹街變電站旁）

4） 3月5日 （名額 ： 900 名）

派發時間 ： 上午 11：30

派發地點 ： 大角咀棕樹街晏架街交界

The Coffee Academics送口罩

【更新2月28日 18：59】

由3月1日及3月8日，The Coffee Academics將通過旗下非營利機構TCACONNECT將1000份（每份5個）共5000個3層外科防護口罩，通過多家社企及慈善機構（循道衛理亞斯理社會服務處、 保良局局安老服務），免費分發至社區老年人、低收入人群及其他弱勢群體手中。

3月1日及8日下午3點，志願者亦會在多家分店設立口罩分發站，為顧客及路人提供免費口罩；鼓勵香港市民至口罩分發站免費領取，並轉交給周邊有需市民，1000份（每份5個）共5000個口罩，先到先得。

口罩分發站：銅鑼灣耀華街38號Bigfoot Centre地下鋪（重新開張）、太古城第五期寧安閣地下505-508 號鋪、西營盤西源里1號瑧蓺地下鋪。

YAHOO香港送一系列防疫用品

【更新2月28日 17：00】

YAHOO香港搜羅一系列防疫用品一連數星期送出，頭炮將提供5000個口罩免費派發。

日期：3月2日（星期一）

時間：中午12時

方法：登入/下載手機應用程式YAHOO APP即可憑迎新200 YPoints換領

名額：1,000人，每個會員帳戶只可換領1份（5個裝醫療口罩：VFE， BFE， PFE： 97%）

詳情︰http：//bit.ly/2I18tzg

甜品店「甜入心」今日至周日免費派口罩

【更新2月28日 13：24】

甜品店「甜入心」表示，得到善心人捐贈的3,000個口罩，將於今日（28日）至3月1日分別在沙田分店、淘大分店和粉嶺區一間金枕頭泰國餐廳免費派發口罩給有需要長者。長者凡出示長者證之年滿65歲或以上人士，登記後可獲派5個口罩，而沙田區、九龍灣區、粉嶺區（跟據各區分店）香港居民，凡出示該區住址證明或住戶證並持有香港身份證人士，登記後每人最多可獲派3個口罩。

派發時間

1）28/2（五）：下午1時半派籌，下午2時派發口罩

地址：甜入心-沙田橫壆街1-15號地下L8F號舖好運中心

2）29/2（六）：下午2時半派籌，下午3時派發口罩

地址：甜入心-九龍灣牛頭角道77號G281號舖淘大商場

3）1/3（日）：上午9時半派籌，上午10時派發口罩

地址：金枕頭泰國餐廳-粉嶺一鳴路23號牽晴間G2舖

「甜入心」又指，即日起善心人士捐出口罩一盒（50個），甜入心即送1小時甜品放題。善心人送口罩到店時段為中午12時至凌晨12時。

以禮助人協會X 利高集團貿易免費派5,000個口罩

【更新2月28日 13：18】

以禮助人協會X 利高集團貿易有限公司公布，今日下午2時會免費派口罩予65歲以上長者或殘疾人士，名額1,000個，每人可獲5個口罩，先到先得。

地址：銅鑼灣糖街2-8號樂聲大廈地下1A3 & 1A4門前

HKTVmall 有口罩收售賣

【更新2月28日 11：36】

HKTVmall網站現有口罩售賣，包括韓國KF94四層兒童口罩、外科口罩、日本口罩等。

網址：HKTVmall

日本城推J Fun APP口罩攞籌服務 特選4間分店今試行

【更新2月28日 10：55】

日本城公布，J Fun APP 推出口罩攞籌服務，無需排隊，在家中可以先取籌號，再到店購買口罩，特選4間分店試行計劃。

產品：Fitty 三層不織布口罩（7片裝） [女士/兒童] 獨立包裝

售價：$24.6/包

派籌時間：2月28日下午1時30分開始

取貨店舖：4間指定日本城分店 （上環 / 油麻地 / 荃灣 / 大埔）

取貨時間：2月29日下午1時至晚上8時

每間指定分店各有480張籌

因貨量有限，每人憑籌限2包

每用戶只限領籌一次，並於30天內不能再領取口罩籌。成功領籌後，代表已預留貨品，請於2月29日 （下午1時至晚上8時） 到領籌時所選之日本城分店購買貨品，逾時無效。

購買前須出示J Fun App之口罩認購劵內之二維碼以作掃描確認，截圖或其他形式一律無效。

屯門藥房新利西藥房向長者派發韓國口罩 一人可獲10個

【更新2月28日 10：20】

屯門藥房新利西藥房指，今日上午9 時正向長者派發韓國口罩，名額400個，只限長者領取，每人限取1包，每包10個，可由長者或家人憑長者咭登記領籌，再憑籌到店領取，可由長者家人代辦、代領。

地址：屯門鄉事會路 94 至 110 號 康利中心大廈 21 號舖

遊牧爆谷送「抗疫包」今日截止申請

【更新2月28日 10：15】

遊牧爆谷推出「網上幫人換領抗疫包」行動，將抗疫包送給有需要人士，如市民留意到身邊的人士，如鄰居、行動不便者或大廈的清潔工人需要物資，可透過網上填表格告知情況，平台會根據提交者逼切的程度將抗疫包送出。

「抗疫包」內有 1 包消毒濕紙巾、1 支酒精搓手液及 10 個口罩。截止提交日期為今日，通知及領取日期為3月中，不論成功與否都會收到電郵通知。

登記表格

寶倫食品今日派2000個口罩

【更新2月28日 10：12】

寶倫食品指，今日上午9時30分起派發口罩籌號，10時派發口罩，每人只可取1 個籌， 額滿即止，憑籌可免費獲取10個口罩⠀，對象為65歲或以上長者，取籌時需出示香港身分證或長者卡，如未能出示有效證明文件，將不獲派發口罩籌。

派發地點： 寶倫紅磡門市 派發地址： 紅磡蕪湖街 53 至 59 號金輝行地下 C 舖⠀

出入易迷你倉 明日派發5000個口罩

【更新2月28日 10：10】

出入易迷你倉指，將於周六（29 日）上午10點派發口罩，共1000個籌，每籌5個，有需要人士需先到地下取籌，然後到5樓辦公室領取口罩。

取籌地點：香港仔大道232號 城都工業大廈 地下

九龍樂善堂今日派發近1.3萬個口罩

【更新2月28日 10：08】

九龍樂善堂由2月24日起至周五（28日），連續5天推出網上登記，為合資格人士派發近5萬個口罩，由於數量有限，將採取限時網上登記及隨機抽籤的形式派出，每位成功申請者可獲一包 （10個），網上登記鏈結將於每天早上9時45分於九龍樂善堂專頁提供，相關範圍以區議會選區為準。

九龍樂善堂專頁：https：//www.facebook.com/LokSinTong

登記日子及時段：

28/2/2020 （五） 對象：油尖旺及黃大仙區長期病患人士 （1,300包）

K Cash 連日售抗炎包 50元7口罩連潔手液

【更新 2月28日 09：30】

康業金融科技集團宣布，免費派發及出售抗炎小包包。該集團從中東及南非搜羅一批口罩到港，並包裝成抗炎小包包，免費派發給 70 歲或以上本地長者，及以成本價出售予市民。

「抗炎小包包」包括：

長者免費抗炎小包包 （每個地點 380 份）

中東口罩 2 個、南非口罩 3 個、潔手液 2 包及濕紙巾 3 片

$35 抗炎小包包 （每個地點 380 份）

南非口罩 5 個、潔手液 （25ml） 1 枝及濕紙巾 5 片

$50 抗炎小包包 （每個地點 166 份）

南非口罩 7 個、潔手液 （100ml） 1 枝及濕紙巾 2 片

派發資料：

地點：K Cash 門市

28/2（五）： 黃大仙丶彩虹丶觀塘

2/3（一）： 旺角丶大埔

更多詳情：【口罩供應】康業金融科技賣抗炎包 50元7個口罩連潔手液及濕紙巾

big big shop訂購80萬個秘魯口罩陸續返貨

【更新2月27日18：00】

電視廣播 （00511） 旗下big big shop宣布，於秘魯成功訂購到80萬個口罩，未來幾星期會陸續空運到港。該款口罩為秘鲁醫院生產衛生用品公司R&G的產品，為三層醫療平面口罩（非獨立包裝），每盒有50個，每位會員限買一盒。

詳請看參照其Facbook專頁。

卓悅衣物、布料除菌噴霧 全線陸續返貨

【更新2月27日 12：22】

卓悅指，衣物、布料除菌噴霧等全線陸續返貨，市民不用領籌，且不設限買。

Hakugen白元消臭除菌噴霧 500ml【💲68/支】

P&G FEBREZE衣物布製品除菌消臭噴霧 370ml【💲48/支】

P&G FEBREZE衣物布製品除菌消臭噴霧 370ml【💲48/支】

九龍樂善堂今日派發近700個口罩

【更新2月27日 12：18】

九龍樂善堂由2月24日起至周五（28日），連續5天推出網上登記，為合資格人士派發近5萬個口罩，由於數量有限，將採取限時網上登記及隨機抽籤的形式派出，每位成功申請者可獲一包 （10個），網上登記鏈結將於每天早上9時45分於九龍樂善堂專頁提供，相關範圍以區議會選區為準。

九龍樂善堂專頁：https：//www.facebook.com/LokSinTong

登記日子及時段：

27/2/2020 （四） 對象：九龍城區長期病患人士 （700包）

28/2/2020 （五） 對象：油尖旺及黃大仙區長期病患人士 （1,300包）

天譽素食向長者派100份防疫包

【更新2月27日 12：18】

天譽素食表示，今日下午2時於深水埗元州街141號地舖，向長者派100份防疫包，每份防疫包含1包口罩（5個）及1支酒精搓手液，每人限領一份，領取時候須出示長者咭，先到先得。

地址：深水埗元州街141號地舖

領華旅遊社向65歲或以上長者派1萬個口罩

【更新2月27日 12：15】

領華旅遊社於派今日上午10時至下午7時，向65歲或以上長者派1萬個口罩，每位長者可取5個，名額共2000個，長者只需致電 2133 9488 或 5208 6860，留下姓名、手提電話號碼及長者咭號碼，再到門市換領。

換領日期： 2月27日至29日 換領時間： 上午10時至下午7時 換領門市地址： 元朗分行： 元朗嘉城廣場地下G028號舖

元朗嘉城廣場地下G028號舖 大埔分行： 大埔同秀坊16號後A舖

大埔同秀坊16號後A舖 觀塘分行：牛頭角道300-302號裕民中心一樓裕民薈178號舖

卓悅售抗疫優惠套裝 VIP會員可以優惠價購買

【更新2月26日 10：50】

卓悅出售抗疫優惠套裝，VIP會員可以優惠價購買，305元一套，數量有限，售完即止，付款前必須出示卓悅VIP會員卡，欲申請卓悅VIP會員，可下載卓悅APP或到各門市查詢，一經申請，即成卓悅銀卡會員。

卓悅門市地址（上水新豐路、沙頭角及澳門分店除外）：https：//bit.ly/37BBz47

抗疫優惠套裝（$305/套，建議價$417） 1. 日本KOO ECO不織布PM2.5口罩（成人用））50個

2. HATTORI清潔除菌濕紙巾 20張

3. STAR & STAR消毒酒精搓手液 500ml

4. I.Skin Focus 黑珍珠超美白抗皺黑面膜 25ml （2片袋裝）

5. Green Field 玫瑰或薰衣草護手霜100g 1支

6. Medi Angel全效水光滋潤唇膏1件

一田百貨4店發售口罩

【更新2月26日 10：02】

一田百貨公布，大埔名額於9：43已滿， 觀塘名額於9：51已滿，現時葵芳及新蒲崗仍有少量。

【更新2月26日 09：00】

一田百貨公布，新一批口罩已到，於一田（大埔/觀塘/葵芳/新蒲崗店）開店時發售，數量有限，每店約有650個名額，每人限購4包/盒。

每店發售口罩款式不同，每包/盒為5/7/10個裝，價格$24.9-$89.9。

9㸃開店：大埔店

10點開店：觀塘/葵芳/新蒲崗店

THE GULU與Aim health optimization + emotional detox services免費派口罩



【更新2月25日 22：00】



THE GULU與Aim health optimization + emotional detox services合作，免費派Descarpack®外科手術口罩10片裝。用戶可於明日（2月26日）早上10時至晚上6時半，透過THE GULU App領取籌號再換領口罩，每用戶只限領取1個籌號，共派250個籌。



換領地址：銅鑼灣告士打道255-257 號信和廣場802室



詳情



康宏成功搜購15萬個口罩 將與社褔機構及NGO合作免費派發

【更新2月25日 17：59】

康宏環球 （01019） 表示，成功從全球各地搜購超過 15萬個口罩，即接近4,000盒抵港，除送給每位員工及前線同事每人一盒外，亦會與18間社褔機構及NGO合作，向全港有需要的市民免費派發。主要受惠人士包括低收入家庭、單親家庭、病童家庭 基層人士（長者、清潔工人、露宿者、劏房戶） 、獨居長者及義工、院舍長者及護理員、傷健人士及照顧者，以及少數族裔家庭。

另外，公司亦會派出由來自不同崗位的同事組成康宏義工隊，負責包裝及運送物資，將口罩盡快送達各機構，確保有急切需要的弱勢社群即時受惠。

據了解，康宏約有1800名員工。若每名員工獲發一盒，仍有約2200盒可捐予社區。

莎莎日本製KOKUBO立體剪裁口罩 每人限購1包 不設派籌

【更新2月25日 14：59】

莎莎宣布，日本製KOKUBO立體剪裁口罩（黑色/5個裝）已送抵全線香港莎莎分店，每包20元，每人限購1包，不設派籌，貨量有限，先到先得，售完即止。

HK Express與PCCN合作 協助空運 1000公斤的口罩及清潔物資

【更新2月25日 14：34】

國泰 （00293） 旗下的香港快運（HK Express）宣布，與災後心理輔導協會（PCCN）合作，免費協助PCCN將1000公斤的口罩及清潔物資由日本空運到港，物資已經分發到以下6個機構組織，再派給予有需要人士，未來將繼續協助PCCN將下一批物資空運到港，以幫助更多有需要人士。

香港心理衞生會

香港盲人輔導會

鄰舍輔導會啓康幼兒中心

鄰舍輔導會景康幼兒中心

鄰舍輔導會粉嶺幼兒園

王東源夫人長者地區中心

九龍樂善堂連續5天推出網上登記 為合資格人士派發近5萬個口罩

【更新2月25日 13：28】

九龍樂善堂由昨日起至周五（28日），連續5天推出網上登記，為合資格人士派發近5萬個口罩，由於數量有限，將採取限時網上登記及隨機抽籤的形式派出，每位成功申請者可獲一包 （10個），網上登記鏈結將於每天早上9時45分於九龍樂善堂專頁提供，相關範圍以區議會選區為準。

九龍樂善堂專頁：https：//www.facebook.com/LokSinTong

登記日子及時段：

25/2/2020 （二） 對象：油尖旺區基層家庭及人士 （1,000包）

26/2/2020 （三） 對象：黃大仙區基層家庭及人士 （1,000包）

27/2/2020 （四） 對象：九龍城區長期病患人士 （700包）

28/2/2020 （五） 對象：油尖旺及黃大仙區長期病患人士 （1,300包）

Mask factory口罩工廠 今日下午3時開始會員登記

【更新2月25日 13：15】

Mask factory口罩工廠宣布，其官網即將上線，今日下午3時開始會員登記，3月初開始發售

口罩工廠官網連結（今日下午3時開放）：https：//mymaskfactory.com

口罩工廠負責人較早前曾指，首批生產口罩將優先捐予醫護人員、長者及清潔工人，其餘售價每個1至2元，預計3月正式發售。

香港中華總商會免費派發口罩、隨身搓手液

【更新2月25日 13：07】

香港中華總商會宣布，將於今日下午3時30分，在香港中環干諾道中24-25號香港中華總商會地下，再度免費派發12,000個口罩，以及2,000枝隨身搓手液予有需要的市民，派發名額共2,000個，以派籌形式進行，先到先得，額滿即止，每位憑籌可獲口罩6個（非獨立包裝）及隨身搓手液1枝。

莎莎出售口罩及其他防疫產品

【更新2月24日 18：08】

莎莎公布，各分店均有日本製ACE高效防護口罩（5個裝）出售，每包99元，每人限購1包。另外，TREEFUL A 抗菌潔手噴霧80ml亦於分店有售，而AirTamer雅達瑪穿戴式負離子抗菌空氣淨化器則於指定分店出售。

士多平台有韓國口罩出售

【更新2月24日 16：29】

士多公布，韓國製The Good 成人KF94口罩於平台有售，每包5個，售100元。

連結：http：//bit.ly/32jT5aG

卓悅5指定分店同步發售日本ZODIAC三層口罩

【更新2月24日 10：35】

卓悅 （00653） 公布，於指定5間分店派籌發售日本ZODIAC三層口罩，每盒50個（98元），一人一籌，每籌限買1盒。

派籌時間：上午11：15

指定分店︰

1. 旺角西洋菜街南13號 （共400盒）

2. 北角匯三期G3號舖 （共400盒）

3. 上水廣場5樓511號舖 （共400盒）

4. 藍田滙景廣場3樓L3-1號舖 （共400盒）

5. 尖沙咀彌敦道68號 （共400盒）

派籌時間會因現場人數眾多而提早，派完後隨即發售。

卓悅售3246套抗疫優惠套裝 VIP金卡會員限定

【更新2月23日 17：24】

卓悅 （00653） 於社交媒體專頁宣布，卓悅金卡會員可以優惠價購買抗疫優惠套裝，抗疫優惠套裝共4款，合共3246套，售價介乎367元至399元，數量有限，售完即止，付款前必須出示VIP會員金卡，市民如欲申請VIP金卡會員，可下載卓悅APP或請親臨各門市查詢。

抗疫優惠套裝包含口罩、防護眼罩、消毒濕紙巾等。

抗疫優惠套裝A（共456套，$386/套，建議價$586）

抗疫優惠套裝B（共600套，$379/套，建議價$630）

抗疫優惠套裝C（共1290套，$367/套，建議價$586）

抗疫優惠套裝D（共900套，$399套，建議價$859）

相關文章：【口罩供應】卓悅售逾3000套抗疫優惠套裝 VIP金卡會員限

Colourmix 7分店下午1時派籌出售口罩

【更新2月21日 12：00】

Colourmix公布，7間分店於今日下午1時正派籌，每籌限購1盒30隻裝的白元PM2.5口罩，每盒54.9元。

指定分店：

1. 銅鑼灣羅素街18號地下（150盒）

2. 尖沙咀廣東道68-80號恒利大廈地下3A號鋪（150盒）

3. 尖沙咀廣東道30號新港中心1樓139D 號鋪（100盒）

4. 旺角奶路臣街11號遠東銀行旺角大廈地下A號鋪（100盒）

5. 紅磡黃埔花園商場第11期聚寶坊地下G18&G18A號鋪（150盒）

6. 元朗青山公路56-60號新基大廈地下1號鋪（100盒）

7. 上水新康街84號地下（150盒）

莎莎全綫分店有口罩出售

【更新2月21日 10：41】

莎莎公布，今日返貨1款成人口罩及2款小童口罩，全線香港莎莎分店都可購買，不設派籌，但每人限購1包，貨量有限，售完即止。

1．白元PM2.5女性口罩，售價為19.9元，每包7個。

2．白元PM 2.5小童口罩，售價為54.9元一盒，每盒30個。

3．Skater MY MELODY兒童口罩，售價為32元，每包10個。

卓悅6分店 早上11時15分出售日本口罩

【更新2月21日 10：31】

卓悅公布，今日早上11時15分於6間分店出售日本ZODIAC三層口罩 50個，每盒98元，一人一籌，每籌限買1盒。

指定分店：

1）銅鑼灣渣甸坊5號 （共320盒）

2）尖沙咀海防道45號 （共220盒）

3）尖沙咀重慶大廈地下 （共250盒）

4）旺角弼街69號 （共200盒）

5）旺角中心一期地下 （共400盒）

6）屯門市廣場第一期二樓2198C號舖 （共190盒）

WeChat Pay HK售Valoot合作售口罩 提供送貨服務

【更新2月20日 20：14】

WeChat Pay HK宣布與Valoot合作，現使用WeChat Pay HK支付並購買FFP2口罩，另更提供送貨服務，送貨服務範圍只限香港地區。

由即日起，用戶可在優惠專區中進入活動頁面購買口罩，每位WeChat Pay HK用戶最多可購買一次，每次最多一盒FFP2 口罩（20個裝），每盒300元，貨品數量有限，先到先得。

同時，每購買一次，Valoot均將捐贈一個兒童口罩予香港兒童醫院。

購買口罩活動頁面：https：//bit.ly/32lYRsB

卓悅2分店晚上6時45分出售兩款口罩

【更新2月20日 18：45】

1. 日本OW三層不織布外科口罩，每盒50個價值108元，每人限買1盒

指定分店：旺角遠東銀行旺角大廈地下 （共200盒）



2. 理的外科手術口罩，每盒30個價值65元，可選M碼或L碼，每人限買1盒

指定分店：佐敦道23號新寶廣場地下 （合共200盒）



日本城7分店即時出售2,760盒口罩

【更新2月20日 17：30】

日本城公布，今日即時於7間分店出售三層不織布口罩30個裝（成人用），共有2,760盒，每盒售89元。

指定分店：

1） 香港灣仔軒尼詩道350-354號昌業大廈LG/F （480籌/盒）

2） 香港西環吉席街2號海怡花園10號A及B地下 （360籌/盒）

2） 九龍何文田忠孝街60號愛民商場1樓F15-F17號鋪 （360籌/盒）

4） 九龍土瓜灣炮仗街55-65號，馬坑涌道3A-3C，5，5A-F號，僑盛大廈及中華大廈地下3號鋪 （360籌/盒）

5） 九龍油塘鯉魚門道80號鯉魚門廣場2樓215號鋪 （360籌/盒）

6） 新界大埔太和邨安和樓S305-S306鋪 （360籌/盒）

7） 新界上水清河邨清河商場7號鋪 （480籌/盒）

莎莎全綫分店有口罩出售

【更新2月20日 12：23】

莎莎表示，韓國ATEX KF94成人口罩（5個裝）及日本ACE N99規格手術口罩（5個裝）陸續送抵全線香港分店。

韓國ATEX KF94成人口罩（5個裝）每包售89元，日本ACE N99規格手術口罩（5個裝）每包售99元，上述各每人自限購兩包。

樓上

樓上於臉書表示：數量由原本20萬個升到30萬個（成人3層口罩，主要來自印尼） ！即是會員及非會員各有15萬個（換購名額各3萬份）

需跟以下步驟完成登記：

（1）於該fb帖文留言指定句子：

會員想要5個口罩？

留言「會員：同❤抗疫 我要口罩😷」

進入： http：//bit.ly/327Cp6g

或

會員選擇將口罩留返俾人，而要樓上小小心意？

留言「會員：同❤抗疫 口罩留返俾人哋💪」

進入： http：//bit.ly/2SFOPiG

或

非會員想要5個口罩？

留言「同❤抗疫 我要口罩😷」

進入： http：//bit.ly/2wrj1Fn

（2）進入後請填寫資料同埋揀門市📝

（3）成功登記後，24小時內可經電話短訊收到換購印花

（4）喺印花有效期內輕鬆到門市以$1換購

樓上指，明白到長者可能比較難理解個操作，所以老友記們可以叫身邊嘅親友幫手登記，同時每間門市都預留咗2位同事協助你哋㗎～

而留返口罩俾人哋嘅會員，成功登記後，就可以$1換購任何一件$40以下嘅產品

好棧明早每人限買一包口罩



【更新2月19日 21：35】



荃灣好棧門市明日上午9時15分開售口罩，先排隊攞籌，一人一籌，每籌限買1包，每包160元（1包有11個），共賣120包。好棧指口罩為Atex韓國製KF94口罩，擁4種filter，有效過濾94% PM0.4的微粒或懸浮粒子。



地點：荃灣海灞街134-136號地下（荃灣街市對面）

好棧Facebook



百佳門店低調出售口罩

【更新2月19日 20：50】

市場消息指，百佳在不同分店舉行口罩快閃活動。今日荃灣百佳賣韓國高防疫的KF94口罩，售60元10個，每人限買30個。小西藍灣半島分店亦有出售日本思詩樂SUZURAN口罩每盒30個售60元，每人限購一盒，名額1000名。

卓悅網上出售女士口罩2000盒

【更新2月19日 16：30】

卓悅公布，今日即日時在卓悅網上出售DAIEI 三層不織布PM2.5女士小顏口罩30個（獨立包裝），共2000盒，每盒89元，每人每款只可限購一件。

卓悅網址： https：//bit.ly/2V10g6b

卓悅網上發售2000盒口罩及消毒用品

【更新2月19日 13：00】

卓悅在社交平台宣布，今日下午在「卓悅網物網」將有2000盒日本口罩發售、消毒啫喱及其他精選貨品發售。但就只限登記會員。

卓悅網物網

日本城即時於5間分店出售日本口罩 共2400個名額

【更新 2月19日 10︰00】

日本城公布，今日即時於5間分店出售日本製三層不織布口罩40個裝（女性/小面），每間分店約有480盒，先排隊取籌，每人限買一盒，每盒89元。

指定分店：

1）香港香港仔中心5期商場1樓G鋪

2）九龍李鄭屋邨李鄭屋商場1樓107號鋪

3）新界沙田秦石邨秦石商場1樓20號鋪

4）新界屯門山景邨山景商場107-108號鋪

5）新界元朗青山公路251號元朗廣場3樓307-312號鋪

齊齊素下午3時免費派發口罩 僅限長者及傷殘人士

【更新 2月19日 09︰19】

齊齊素公布，今日（19日）下午3時免費派發口罩予65歲以上長者及傷殘人士，領取時要先出示有關證件，每人限取1次，每份5個口罩。

地點： 九龍灣牛頭角道3號得寶商場地下122號舖

阿布泰將軍澳分店今8時 售480份（4,800片）口罩

【更新 2月18日 20︰00】

阿布泰指，昨日（17日）將軍澳有確診個案，在有限貨源的情況下，緊急安排今晚8時到將軍澳，快閃銷售泰國V-SAVE牌三層外科口罩480份（共4,800片），每人限買10片，共20元。

地址：將軍澳坑口培成路15號連理街商場1樓137號舖

責任編輯：趙偉津