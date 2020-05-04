【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）

▲ 屈臣氏宣布，即將到港的口罩盡快放上屈臣氏電子商店獨家售賣。

新冠肺炎的確診個案不斷增加，本港抗疫產品缺貨，引發全城熱搶口罩，市面上「一罩難求」，不過隨著農曆年假期過去，不少店舖陸續有口罩補貨，長和 （00001） 旗下屈臣氏、日本城、卓悅等亦相繼宣布有口罩供應，本報將不斷更新各企口罩供應情況。

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【附訂購連結】口罩博士Dr. Mask港產口罩5月投產 每盒120元

叮叮生活百貨有售MaxProtect口罩 每盒168元

【更新時間：5月4日 12：53】

Ding Ding Mart 叮叮生活百貨於Facebook表示，現有售港產口罩 MaxProtect，一盒50片，每盒售168元。

網站訂購

叮叮生活百貨指，MaxProtect生產線之無塵室間達 ISO 14644 Class 8 之標準，口罩規格為ASTM Level 2、BFE 達 99%、PFE 達 99%。

口罩落單後計24小時內入數，逾期訂單將會取消，訂單確認入數後計後2至3天內寄出（不計六日及公眾假期），網站訂單亦會新出貨情況。

屈臣氏自設口罩生產綫 首批5月中發售

【更新時間：5月4日 10：43】

屈臣氏將推出香港製造的自家口罩品牌WatsMask WeCare，首批口罩將於5月中旬於香港屈臣氏分店及電子商店陸續公開發售。屈臣氏指，口罩一盒30片，售價為79.9元，易賞錢會員可享獨家優惠價69.9元 。

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實惠再賣20萬個CareHK成人口罩 明晚截止網上登記

【更新時間：5月2日 18：06】

實惠Pricerite於Facebook公布口罩再度返貨，並發售第三批合共20萬個｢CareHK 匯愛｣港產口罩，將於今日（5月2日）中午12時起至5月3日晚上11時59分，繼續接受網上登記抽籤。

實惠表示，每人限登記一次及限購一盒，名額共4000位，一盒50個口罩將以售價97.5元出售。中籤人士將於5月6日（下周三）獲手機短訊通知。若未能成功預購人士將獲發相關電郵通知。中籤者可於5月7日至10日取貨。

網上登記

卓悅快閃賣女士/中童口罩 $189盒/50個

【更新時間：5月2日 18：04】

卓悅（Bonjour）公布快閃售賣口罩，於指定9間分店發售，並以售價一盒$189元出售。是次快閃出售口罩，不用領籌，亦不用在門外排隊。

卓悅表示，指定9間分店分別位於九龍區包括，尖沙咀、佐敦、旺角、葵涌及荃灣。

詳情

Oxyair Mask HK5月11日出售口罩 $95/盒 50個

【更新時間：5月2日 10：38】

Oxyair Mask HK於Facebook公布，於5月11日中午12時於網上預售口罩，登記人數上限為20萬人，公司將會從登記人數中抽出2萬人出售口罩，並以售價一盒$95元出售。

公司提醒買家，登記時只需提供電郵及手提電話號碼，登記時間只有24小時（即至5月12日中午 12：00）。

卓悅有售愛的家FAMILY MASK口罩 每盒177元

【更新時間：4月29日09：41】

卓悅表示，全綫分店有售愛的家FAMILY MASK 一次性醫用口罩 50個，每盒177元。

另外，卓悅指定9間分店有售德用三層不織布口罩（女士/中童） 50個，每盒269元。指定分店：尖沙咀彌敦道68號金冠大廈地下、佐敦佐敦道23號新寶廣場地下、旺角奶路臣街11號遠東銀行旺角大廈地下、旺角西洋菜街南13-19號好望角大廈地下、旺角旺角中心一期地下GSA-GSF號舖、旺角弼街69號地下、葵涌廣場地下23A舖、荃灣大河道10-20號登發大廈地下，以及荃灣沙咀道254至256號地下。

同時，指定5間分店有售ACE 高效防護口罩（日本製） 50個，每盒419元。指定分店：銅鑼灣渣甸坊5號及7號地下、尖沙咀彌敦道68號金冠大廈地下、旺角西洋菜街南13-19號好望角大廈地下、佐敦佐敦道23號新寶廣場地下，以及元朗青山公路81號地下。

盾牌成人及兒童口罩今晚8時網上開售

【更新時間：4月29日09：41】

盾牌於Facebook公布再有盾牌口罩到貨。每盒有50個口罩，售250元。盾牌表示，市民可於正常辦公時間到香港購物網購買，暫時不設限購。剩餘盾牌口罩存貨，今日（29日）晚上8時於www.ashop.com.hk開售。

相關文章 ：【口罩供應】盾牌成人及兒童口罩到貨 明晚8時網上開售

港產口罩Good Mask加推口罩預售

【更新時間：4月29日09：39】

Good Mask於Facebook表示，正加推Good Mask 95，承諾14天內會交貨

購買網址 ： https：//portal.gdmask.com

WhatsApp ： https：//wa.me/85261032237

HKTVmall網購口罩開始有貨

各商店口罩供應開始增加，網購口罩現貨平均只需170至180元水平。

SLH Mask - 三層結構中童外科口罩 （50個） 14x9厘米，售179元

SLH Mask - 三層結構中童外科口罩（14x9厘米） + Clean to Clean 99.9% 抗菌免沖洗消毒搓手液1支，售189元

日本城90間分店有售J&C 三層不織布口罩50個裝

【更新時間：4月28日12：07】

日本城於Facebook表示，指定90間分店有售J&C 三層不織布口罩50個裝 （成人size： 17.5cm x 9.5cm） ，每盒178元，每間分店出售約80至120盒，每人限買1盒，並送 Saakin酒精搓手液100ml 1支。

UNICEF HK今天起至5月5日可登記抽籤領取兒童口罩

【更新時間：4月28日12：07】

UNICEF HK於Facebook表示，恒基兆業主席李家誠透過恒基兆業「抗疫基金」捐款購買100萬個兒童口罩，其中一半會送到基層手上，而餘下50萬個將會給予全港家庭免費抽籤領取。兒童口罩將以抽籤形式進行，登記先後次序不會影響中籤機率，網上系統會於4月28日至5月5日開放登記。兒童口罩一盒50片，非獨立包裝，有「中童款」（14.5cm x 9.5cm）及「幼童款」（12.5cm x 7cm）可供選擇。

相關文章：【口罩供應】UNICEF HK今日（28日）至5月5日可網上登記抽兒童口罩（附連結）

WeSafe

WeSafe於Facebook公布，於周三（29日）下午1時預售12萬盒ASTM Level 1認證的成人口罩，50個裝成人口罩售價100元，安排在6月6日送貨。

連結

Yahoo今日下午3時免費換領口罩

【更新時間：4月27日13：45】

Yahoo於Facebook指，今日下午3時可以利用手機應用程式 YAHOO APP 換領5個獨立包裝日本呼吸快適口罩，共1000名額，每個會員帳戶只可換領 1 份。

內附手機認證步驟：http：//bit.ly/2IGXqvs

下載 YAHOO APP：http：//bit.ly/3cpFeo5

港產口罩WeSafe周三（29日）下午1點開賣

【更新時間：4月25日13：45】

本地口罩廠的WeSafe，將於下周三（29日）下午1時預售，預計送貨日期6月6日。每盒50個獨立包裝外科口罩，定價100元。

WeSafe自設全自動化口罩生產機、熔噴布生產線、6700平方尺、10萬級無塵室廠房，並無申請政府資助。據其口罩測試報告，BFE及PFE測試達>99%，廠方現正準備更進一步進行 ASTM（Level2） 及ASTM（Level3） 測試。

開賣日期：4月29日 下午1時

出貨日期：6月6日

價錢：每盒50個 100元

廠方網址

港產口罩Mask X正籌備開賣

【更新時間：4月25日13：30】

Mask X在Facebook專頁表示，正籌備開賣首批口罩，預計5月中下旬開售，事前會先開放登記，公司預計首批會有800個配額。

Mask X本地自設口罩生產線，生產成人及中童口罩，料月產400萬個，並聲稱會以香港人優先。

開賣日期：預計5月中下旬

出貨日期：未訂

價錢：每盒50個98元（首批優惠價）

官方網站（未開通）

HK-M Mask口罩今日3時段預售

【更新時間：4月24日13：20】

香港口罩科技：HK-M Mask口罩 $150/盒（24/4 預售）

4月24日網上會分3個時段進行預售，而門市預售將聽日再另行通知。

* 12pm-3pm

* 5pm-8pm

* 9pm-12am



兩款包裝：

- 一款係非獨立包裝150元

- 一款係獨立包裝165元

HK-M Mask購買網址

開賣時間： 2020年4月24日 15：00開售

Big Big Shop今日3時出售Medicom 口罩

【更新時間：4月24日13：20】

Medicom口罩：COMFORT+ EARLOOP MASK PACK–ORANGE 低致敏醫用耳掛口罩 （5杖入）



售價42元，每人限買2包。



Medicom購買連結

日本城出售口罩抗疫組合

【更新時間：4月24日13：00】

1. <獨立包裝> 3層不織布口罩40個裝 （成人size： 約9.5 x 17.5cm）

2. COSMO酒精棉片100片裝1盒

3. MITU桶裝抗菌濕紙巾90片裝（純淨）1桶



抗疫組合價 ： 每套238元，指定14間分店出售，每間分店出售180套 （共2520套）

一田兒童抗疫套裝改為登記抽籤

【更新時間：4月24日12：20】

登記日期/時間： 2020年4月24日上午10時至2020年4月27日早上9：59分或之前

一田兒童口罩登記網址或手機登入

中籤者購買日期： 2020年4月30日至5月7日

登記時需填寫小朋友資料，登記資料以小朋友出世紙/身份證姓名及出世紙/身份證登記號碼頭4位數作準，每位小朋友資料只可登記一次，重覆登記將會被取消資格。

1. 日本SKATER兒童3層式立體口罩（12cm X 10cm）（1包10個） 澳洲SINICARE消毒殺菌搓手液（250ml） [名額： 228個]

指定出生日期為： 2014年1月1日至2016年12月31日

2. ULTRA READY加細碼兒童外科過濾口罩（加細碼 12cm X 7cm）（獨立包裝30個盒裝） 澳洲SINICARE消毒殺菌搓手液（250ml） [名額： 180個]

指定出生日期為：2014年1月1日至2019年6月30日

3. ULTRA READY中碼兒童外科過濾口罩（中碼 14.5cm X 9cm）（獨立包裝30個盒裝） 澳洲SINICARE消毒殺菌搓手液（250ml） [名額： 180個]

指定出生日期為： 2006年1月1日至2015年12月31日

華潤堂29間分店有售抗疫套裝 每套180元

【更新時間：4月23日16：12】

華潤堂表示，指定29間分店有售抗疫套裝，套裝包括日本直送iimono成人口罩50個裝1盒， Shine K 消毒搓手液500毫升1支，以及CIF家居清潔濕紙巾30片1件。每套180元。優惠只限今天，每人限購一套，數量有限，售完即止。

卓悅有售DISPOSABLE FACE MASK 3層設計防護口罩

【更新時間：4月23日16：09】

卓悅表示，全綫分店有售DISPOSABLE FACE MASK 3層設計防護口罩，每盒10個，3盒99元，每人每日限買6盒。

香港口罩科技 明日（24日）分3個時段開賣最平$150/盒

【更新時間：4月23日09：46】

香港口罩科技表示，公司將於明日（24日）開賣口罩，並分三個時段出售，首輪網上訂為中午12時至下午3時，次輪下午5時至8時，最後一輪為晚上9時至12時。

公司又表示，於4月6日開賣的首批口罩已經寄出。

實惠 Pricerite 4月21日至26日登記抽籤訂購口罩

【更新時間：4月23日09：40】

實惠Pricerite於Facebook表示，以抽籤的方式出售口罩，由4月21日至26日可以到口罩登記系統登記預售出罩，每人限登記一次，並限購一盒。實惠表示，未能成功預購人士將獲發相關電郵通知。

連結

理的5月起生產本地口罩

【更新時間：4月22日15：46】

口罩供應商理的於Facebook發文，稱旗下口罩生產將逐步移到香港， 預計將於5月4日起試產50片非獨立包裝的口罩。現時暫不接受預訂，發售詳情待運作穩定後再另行公佈。

友和 YOHO

【更新時間：4月22日09：39】

友和 YOHO 公布，於今日早上10時在公司網店再次開賣VFE/PFE/BFE >99% 高防護口罩。

連結

莎莎網有售越南製 PERFETTA女士小顏/中童口罩50個裝

【更新時間：4月20日14：39】

莎莎網有越南製 PERFETTA女士小顏/中童口罩50個裝 （白色），每件268元，限量800盒，每人限購一盒，購買即送送SHINE K 消毒搓手啫喱（30ml）兩包。

另外，莎莎網亦有EYEMAN 防霧眼鏡布 1片裝，每件39元；韓國製 防紫外線護目帽（米白/黑色/粉紅色）每件99元。

莎莎網連結

實惠夥CareHK售成人及兒童口罩 今日至周日可網上登記抽籤

【更新時間：4月20日12：00】

實惠再與本地口罩廠CareHK匯愛合作，將出售第二批成人及兒童口罩，於今日（21日）中午12時至至4月26日（周日） 晚上11點59分可網上登記抽籤購買CareHK成人及兒童口罩，每盒售97.5元，名額每款各2000位。

相關文章：【口罩供應】實惠今日至4月26日可網上登記購買CareHK成人及兒童口罩（附連結）

Maskology 出售學童口罩 $2.4/個 4 月23（周4） 網上發售

【更新時間：4月20日10：10】

Maskology於Facebook公布，公司於4月23日（周四）開始接受口罩預訂。公司預計，首輪口罩將於5月下旬至6月發貨。

莎莎網有售日本UNICHARM超立體成人口罩

【更新時間：4月20日18：32】

莎莎網抗疫專區有售日本UNICHARM超立體成人口罩 中碼（7片裝），每件32.9元，限量240件，每人限購兩件，購買時附送韓國Cellapy思理膚護膚酒精搓手液一包。專區亦有PERFETTA 成人口罩50個裝（藍色），每盒268元，限量350盒，每人限購兩盒，售完即止，購買時送韓國Cellapy思理膚護膚酒精搓手液25ml兩包。

另外，莎莎網亦可選購韓國製 Minam Project殺菌消毒棒7g，每件138元。

一田百貨一連4日 網上開賣口罩

【更新時間：4月20日11：20】

一田百貨於Facebook公布，將於4月21日（本周二）至 24日（本周五）一連四日早上10時於一田網店開賣口罩套裝。

LON-ON今日又一城店開售口罩

【更新時間：4月20日10：47】

LON-ON公布，即時在又一城店即時開售口罩， 每人將獲派一籌，不設代領。購買時須出示籌號，每人只限購買一次。

有2款可供選購：

1.Nippon Mask Moist Rich 口罩 （5片裝） [合共1,400包]

2.Easy Breath Comfy 口罩 （7片裝） [合共1,400包]

選購以上一款後，可追加以下其中一款小臉口罩，​每人限購一包。

Fitty Queen’s Rich 口罩 （5片裝） | 含保濕成分，配帶時有「小臉型」效果；或

Fitty Virus Protect 口罩 （5片裝） | 以光觸媒分解細菌，獨立包装；或

Fitty Silky Touch 口罩 （7片裝） | 耳掛加寬設計，獨立包装

35 Plus開始預售幼兒口罩

【更新時間：4月19日22：33】

35 Plus表示，其網站開始預售幼兒口罩，一盒30個，每盒120元，4月28日至29日發貨或自取。

連結：https：//www.35plus.hk/products/35plus-face-mask125

優品360有售港專一次性防護口罩 每盒168元

【更新時間：4月19日15：47】

優品360 （02360） 於Facebook指，港專一次性防護口罩（成人）將會陸續到各分舖，每盒50個，售168元。港專一次性防護口罩為香港品牌，符合BFE≥95%標準，有效過濾細菌。

明愛九龍社區中心即日至5月1日贈DSE九龍城考生防疫包

【更新時間：4月19日15：37】

明愛九龍社區中心表示，即日起至5月1日，應屆 DSE九龍城考生於網上登記後即可獲防疫包 1 個，包括成人口罩 10 個及消毒洗手液 1 支。社工會聯絡申請者作預約並到中心自行索取。數量有限，派完即止。

網上登記連結

Yahoo周一（20日）下午3時用APP可免費換領口罩

【更新時間：4月19日15：29】

Yahoo於Facebook指，成功採購到5000個日本呼吸快適口罩 （女性/中童適用），明天（20日）下午3時可利用手機應用程式 YAHOO APP 換領，共1000名額，每個會員帳戶只可換領 1 份，每份含5個獨立包裝日本呼吸快適口罩。

內附手機認證步驟：http：//bit.ly/2IGXqvs

下載 YAHOO APP：http：//bit.ly/3cpFeo5

莎莎7分店有售兒童防疫組合 每套59元

【更新時間：4月19日15：22】

莎莎表示，指定7間分店有售兒童防疫組合，內含UNICHARM超快適 兒童口罩3+1片裝1包，以及日本製TOAMIT 空間除菌勳章x1件。每套售59元，每店約有80套，每人限購2套。

Mask Lab第二輪口罩預售12時開始

【更新時間：4月18日11：10】

港產口罩品牌Mask Lab第二輪預售今日（4月18日）中午12時開始，將預售約三萬盒，售價分為兩種，三層防護口罩每盒（50個）128元，五層納米級防護口罩每盒（40個）198元，預計發貨日期為5月下旬到6月下旬，會按下單時間依次序發貨。

一田4月21至24日上午10點開售口罩套裝

【更新時間：4月17日19：35】

一田表示，於4月21至24日早上10點，在一田eShop網站上發售口罩，每張訂單限購1套，於沙田、大埔、荃灣、北角門店免費自取，或加80元送貨上門。

要留意，網站會於每日早上9時關閉，並準時於10時正重新開放，屆時購物車將會清空，需要將貨品重新放入購物車。

卓悅分店有售MASTO 立體型不織布口罩 65個 每盒209元

【更新時間：4月17日15：11】

卓悅表示，分店有售MASTO 立體型不織布口罩 65個，每盒209元，每人每日限買1盒。該款口罩BFE，PFE，VFE平均99%過濾。

莎莎有售韓國兒童KF94口罩

【更新時間：4月17日15：04】

莎莎表示，全綫分店及網店有售韓國製COMMA LIVING 兒童KF94口罩5片裝（白色/黑色），250元2件，並送Cellapy 酒精搓手液兩包。

另外，莎莎有售Minam Project殺菌消毒棒7g及ECOM EA MASK健康勳章第7代，分別售138元及65元。

日本城有售SANWA超立體口罩50個裝

【更新時間：4月17日15：04】

日本城指，60間香港JHC日本城及生活提案分店發售連同SANWA超立體口罩50個裝的抗疫優惠組合，套裝還有韓國SNP便攜版70%酒精搓手液50ml 2包、Sanicare濕紙巾15片裝（蘆薈/薰衣草）2包 [款式隨機發售]。每套238元，每人限買1套。每間分店出售約80套 ，共約4800套。

SaSa夥AlipayHK eShop小程式即日中午12時發售口罩

【更新時間：4月17日12：20】

莎莎宣布，發售Perfetta女士小顏或中童口罩，50個裝，送韓國Shine K酒精搓手液2包，每盒268元。如果在AlipayHK eShop選購，即可享10元折扣，優惠價為258元。

選購網址：https：//w.alipay.hk/s04/bhdVYfvg0q

或進入AlipayHK App，在莎莎商戶頁面點擊SaSa eShop小程式選購口罩

實惠夥CareHK匯愛推兒童口罩 即日至19日抽籤

【更新時間：4月16日 22：02】

Pricerite實惠與本地口罩廠CareHK匯愛合作，出售成人及兒童口罩。由今日（16日） 晚上9時至星期日（19日） 晚上11點59分，實惠接受網上登記抽籤購買兒童口罩，每人只限登記一次。數量為2000盒，每盒50個，售價為97.5元，每人限購一盒，口罩已獲得ASTM Level 1認證。中籤人士將於4月22日接獲通知。

友和YOHO4月17日、21日及22日早上10時網上開售口罩

【更新時間：4月16日 18：18】

香港電器及電子產品商店友和YOHO宣布，4月17日、21日及22日三日都會於網上開售口罩，該批口罩為中國製，由日本化驗所檢測，PFE+VFE+BFE達99%，成人裝每盒50個，售180元。

口罩3日的開售購買網址如下：

4月17日 10：00am 600盒

4月21日 10：00am 600盒

4月22日 10：00am 600盒

實惠今日12時15分出售口罩

【更新時間：4月16日 12：10】

本地口罩廠「CareHK匯愛」與「Pricerite實惠」合作，並於4月16日下午12時15分起發售，並於實惠實體店發售首批100,000個成人口罩，每個售價為1.95元。

Pasión每日早上9時出售口罩

【更新時間：4月15日 14：30】

Pasión為旗下Pasión三層不織布口罩建立網購平台，每盒50片，每盒100元，每人每日上限兩盒。Pasión聲稱口罩由香港製造，已通過 SGS 測試：微小顆粒及細菌過濾率（PFE & BFE ≥ 95%），而且是獨立包裝。

網購時段：4月15日起每日早上9：00正開始登記至限聚令結束為止。名額有限，售完即止。

Pasión訂購表格

Oxyair Mask周三至周五日分兩輪預售口罩

【更新時間：4月15日 14：15】

港產口罩生產商Oxyair Mask HK今日（4月15日）至4月17日，夥The Gulu App開賣口罩，每日早上9時30分及傍晚6時30分抽籤派籌，合共派出1萬個名額，50個口罩售95元，每次抽籤大約5分鐘就知結果。

愛的家口罩今日下午3時預售

【更新時間：4月13日 13：25】

「愛的家」全新升級的S99口罩即將於今午3時起接受預訂，新口罩傳承現有口罩的生產規格，沿用PFE、BFE大於99%的高過濾效能物料，舒適度及貼服性全面升級，並可有效減少眼鏡出現霧氣。

相關文章：【口罩供應】愛的家口罩今日下午3時開始預訂

LOG ON即時發售日本Easy Breath Comfy口罩

【更新時間：4月10日 11：15】

發售時間：即時

發售分店：iSQUARE店 （尖沙咀國際廣場二樓201號舖）

*每人限購最多2包，先到先得，售完即止，不設預留

限購2包 | Easy Breath Comfy口罩 [兩款合共2000包]

- 普通款 [9 x 17.5cm] 及 小臉款 [9 x 14.5cm]

日本城：抗疫優惠組合指定10間分店即時開售

【更新時間：4月10日 10：12】

- MISERA 三層不織布口罩60個裝 （成人size： 17.5cm x 9 cm）

BFE （細菌過濾效率） 高達99%

PFE （顆粒過濾效率） 高達99%

- SAAKIN消毒酒精搓手液100ml

- Sanicare抗菌濕紙巾15片（蘆薈/薰衣草）2包 [款式隨機發售]

- HENGDI酒精消毒棉片50片

每套$238，於指定10 間香港JHC日本城及多來買分店開售，每間分店出售320套 （共3200套）。

分店地址

Oxyair Mask HK夥THE GULU下周一至五每日出售2000盒口罩

【更新時間：4月9日 13：20】

Oxyair Mask HK於Facebook表示，4月13日至4月17日將會夥拍The GULU app 進行抽籤購買，每日早上9時半及晚上6時半，每日2,000盒，合共10,000盒。每盒成人口罩均設獨立包裝，每盒50個，首批以優惠價售95元。

Oxyair Mask HK又指，4月13日傍晚6時45分會在Facebook 公布兩條Google form 的Link ，分別予長者及醫護（醫護的定義就是在所有醫院內工作的所有人仕），￼名額各設10,000盒，每盒成人口罩均設獨立包裝每盒50個，首批售價為95元。而5月1日優惠期過後每盒售價125元。

另外，Oxyair Mask HK於5月1日會開售，開售詳情稍後公布，每盒兒童口罩均設獨立包裝每盒30個，首批優惠價60元，6月1日優惠期過後每盒售價為75元。

朗逸酒店今日下午3時向長者派口罩

【更新時間：4月9日 13：14】

朗逸酒店表示，今日將會向年滿65歲持長咭之人士派發口罩，每包4個，名額100名。朗逸酒店指下午3時開始向在場排隊之長者派籌，3時半派發口罩。

地址： 佐敦南京街30號

莎莎有售香港製造AA99可重用口罩

【更新時間：4月9日 13：12】

莎莎表示，門市有售香港製造AA99可重用納米高效能口罩（共三色），每片79元，兩片139元，該款口罩可清洗重⽤最少50次。

另外，莎莎亦有售日本製KOKUBO AirDoctor空間除菌（攜帶用），每包69元，以及日本製TOAMIT 銀離子室內消臭除菌噴霧350ml，每支78元。

蘇寧抗疫套裝250元 今日下午4時開賣

【更新時間：4月9日 12：16】

蘇寧於Facebook公布，今日（4月9日）於下午4時開售抗疫套裝價值250元，套裝包括：川之尚一次性醫用成人口罩50個裝、法國Aseptonet清潔消毒濕紙巾100片裝、Migir 75%酒精消毒噴霧300ml （送 HK$30電子優惠券*）。

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口罩實驗室（Mask Lab HK）

【更新時間：4月9日 11：35】

口罩實驗室（Mask Lab HK）於Facebook公布，將於明日（4月10日）中午開始售賣首批1萬盒口罩並於網上預售，每盒50個，售價 $128。

Mask Lab HK表示，預售期間每人限購5盒，並於4月下旬投產，預計5月發貨。公司又透露，Mask Lab HK將會於5月進行第二輪預售。

詳情

HKTV mall 下周一（13日）登記買口罩

【更新時間：4月9日 09：20】

HKTV mall宣布本地生產口罩預售計劃，以一盒／65元（30個裝）出售，並於下周一（4月13日）早上9點至4月19日（星期日）晚上11點59分接受登記。

公司表示，首次開賣會以「先登記抽籤，中籤後購買」形式隨機抽出3,000人購買口罩，每人限購一盒。

中籤通知會盡快透過手機短訊通知中籤人士，中籤結果亦會在HKTVmall應用程式及網頁內公佈。未中籤人士將會收到相關電郵通知，資料會自動保留至下一次抽籤，無需重複登記。



購買口罩日期為4月27日（星期一）至5月3日（星期日）。

登記連結